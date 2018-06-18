نتائج مباريات كاس العالم متجدد ==== بشكل يومي ====

رؤوف المستقبل ب
:: عضو مُتميز ::
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- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رواد اللمة كما تعودنا في لمتنا كل مواسم المستديرة نقوم بتغطية الأحداث من كل جوانبها
والحدث التاريخ لهذا الموسم هو مونديال روسيا 2018
ولتكون التغطية مميزة وضعنا لكم موضوع يومي طيلة الحدث الكروي
هنا نضع لكم نتائج جميع المباريات
كما يمكنكم مشاركة هذا الموضوع مع أصقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رواد اللمة كما تعودنا في لمتنا كل مواسم المستديرة نقوم بتغطية الأحداث من كل جوانبها
والحدث التاريخ لهذا الموسم هو مونديال روسيا 2018
ولتكون التغطية مميزة وضعنا لكم موضوع يومي طيلة الحدث الكروي
هنا نضع لكم نتائج جميع المباريات
كما يمكنكم مشاركة هذا الموضوع مع أصقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
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