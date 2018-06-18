نتائج مباريات كاس العالم متجدد ==== بشكل يومي ====

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,362
الإعجابات
1,704
النقاط
841
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رواد اللمة كما تعودنا في لمتنا كل مواسم المستديرة نقوم بتغطية الأحداث من كل جوانبها
والحدث التاريخ لهذا الموسم هو مونديال روسيا 2018

ولتكون التغطية مميزة وضعنا لكم موضوع يومي طيلة الحدث الكروي
هنا نضع لكم نتائج جميع المباريات
كما يمكنكم مشاركة هذا الموضوع مع أصقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي.


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رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,362
الإعجابات
1,704
النقاط
841
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
الخميس 14 يونيو/حزيران
روسيا5 - 0السعودية
فاز المنتخب الروسي على نظيره السعودي بخمسة أهداف دون رد، خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس 14 يونيو/حزيران على استاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو.
أحرز أهداف المباراة، يوري جازينسكي بعد مرور 12 دقيقة على انطلاق المباراة، وأضاف البديل دينيس تشيريشيف الهدف الثاني لمنتخب روسيا، بعد مراوغة مميزة لللاعب البديل، حيث تلاعب بدفاعات الأخضر، ثم سدد كرة لم يتمكن المعيوف من التعامل معها في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.
 
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