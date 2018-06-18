نتائج مباريات كاس العالم متجدد ==== بشكل يومي ====

الخميس 14 يونيو/حزيران

روسيا5 - 0السعودية

فاز المنتخب الروسي على نظيره السعودي بخمسة أهداف دون رد، خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس 14 يونيو/حزيران على استاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو.

أحرز أهداف المباراة، يوري جازينسكي بعد مرور 12 دقيقة على انطلاق المباراة، وأضاف البديل دينيس تشيريشيف الهدف الثاني لمنتخب روسيا، بعد مراوغة مميزة لللاعب البديل، حيث تلاعب بدفاعات الأخضر، ثم سدد كرة لم يتمكن المعيوف من التعامل معها في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول. ​

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