⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور النصف نهائي ►╠

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HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
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الإعجابات
20,377
النقاط
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العمر
24
الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم

⚽ استديو اللمة التحليلي مونديال روسيا 2018 ( الدور الربع نهائي )

هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع





قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث مونديال روسيا 2018.
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⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الأول ►╠
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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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