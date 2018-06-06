⚽ استديو اللمة التحليلي مونديال روسيا 2018 ( الدور الأول )

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
447
الإعجابات
1,414
النقاط
41
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم

⚽ استديو اللمة التحليلي مونديال روسيا 2018 ( الدور الأول )

هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع

قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث مونديال روسيا 2018.
*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*

مواضيع مهمة
صحيفة مختصرات مونديال روسيا 2018 + قائمة المجموعات
مواقع بث مباريات مباشرة مونديال روسيا 2018 (متجدد بشكل يومي)
نتائج مباريات "الدور الأول" و جدول مواعيد - مونديال روسيا 2018
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,440
الإعجابات
22,567
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
أعزائنا الرياضيين في اللمة المباركة
على بعد ساعات قليلة من إنطلاقة أكبر تجمع رياضي كروي عالمي
المونديال الروسي
المقابلة الأأولى ستجمع بين فريقين مغموين
و إذا بحثنا عن عنوان مناسب لها اللقاء لن نجد أفضل من عنوان
مقابلة الضغط النفسي
و قبل الولوج ألى الجوانب الفنية و التكتيكية
لفت أنتباهي تحدث كلا الجبهتين عن هاجس الخوف و الضغط النفسي
فالدب الروسي و أمام جمهورية في افتتاحية المونديال متخوف من اي مفاجأة قد تحدث خصوص أن التحضيرات لم تبشر بالخير الكثير
أما الأخضر السعودي فسيكون تحت ضغط الجمهور و الإعلام و ربما حتى التحكييم

تابعونا لمزيد من التحليل و ننتظر إسهاماتكم
1528889670364.png
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.