⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الربع نهائي ►╠

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
8,870
الإعجابات
19,506
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم

⚽ استديو اللمة التحليلي مونديال روسيا 2018 ( الدور الربع نهائي )

هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع




قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث مونديال روسيا 2018.
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مواضيع مهمة
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⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الأول ►╠
صحيفة مختصرات مونديال روسيا 2018 + قائمة المجموعات


 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#13
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
8,870
الإعجابات
19,506
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#13
قال HAMZA USMA:
انطلاق صافرة الحكم الارجنتيني كل مباراة يحكم ههههه
الدقيقة 1
إضغط للتوسيع...
واصل اخي الاستاذ حمزة التغطية بارك الله فيك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#20
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
8,870
الإعجابات
19,506
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#20
قال 4algeria.com:
السلام عليكم
شكون راه اوروغوايي و شكون راه فرنسي:oops:
إضغط للتوسيع...
هههههههههههه اليوم راني اورغواياني و مشجع متعصب ايضا ههههههههههه
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