⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ النهائيات ►╠

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
857
الإعجابات
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النقاط
151
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم

⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ النهائي ►╠

هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع



قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث مونديال روسيا 2018.
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مواضيع مهمة
⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الأول ►╠
صحيفة مختصرات مونديال روسيا 2018 + قائمة المجموعات
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
857
الإعجابات
2,166
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
جارية الآن | 58"
بلجيكا --- ( 1 : 0 ) --- إنجلترا

تغطية كأس العالم -(نقل مباشر)- مباراة المركز الثالث
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
857
الإعجابات
2,166
النقاط
151
الجنس
ذكر
#4
جارية الآن | 75"
بلجيكا --- ( 1 : 0 ) --- إنجلترا

تغطية كأس العالم -(نقل مباشر)- مباراة المركز الثالث
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
857
الإعجابات
2,166
النقاط
151
الجنس
ذكر
#8
جارية الآن | 81"
بلجيكا --- ( 2 : 0 ) --- إنجلترا

تغطية كأس العالم -(نقل مباشر)- مباراة المركز الثالث
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#9
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
857
الإعجابات
2,166
النقاط
151
الجنس
ذكر
#9
جارية الآن | 89"
بلجيكا --- ( 2 : 0 ) --- إنجلترا

تغطية كأس العالم -(نقل مباشر)- مباراة المركز الثالث
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#10
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
857
الإعجابات
2,166
النقاط
151
الجنس
ذكر
#10
إنتهت المباراة
بلجيكا في المركز الثالث
بلجيكا --- ( 2 : 0 ) --- إنجلترا

تغطية كأس العالم -(نقل مباشر)- مباراة المركز الثالث
 
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