⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ النهائيات ►╠

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018

عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم

لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم

⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ النهائي ►╠

هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات

يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع

قوانين الاستديو

1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.

2-عدم الخروج عن دائرة الحدث مونديال روسيا 2018.

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