نتائج المسابقة الثقافية الرمضانية

المسابقة الثقافية الرمضانية.

ونعتذر عن التأخر في وضع النتائج لظروف خارجة عن ارادتنا.





وعليه بعد تقييم اللجنة للمسابقة كانت النتائج كالتالي:

المرتبة الاولى:

@*amani*





تتحصل على وسام



تتحصل على وسام

المرتبة الثانية:

@solama





تتحصل على وسام



تتحصل على وسام

المرتبة الثالثة:



@جليلوس

@ناصرdz





يتحصلان على وسام









الاخوة:



Oussama.GF@

@إلياس

@صانعة الإبتسامة



نشكركم وتتحصلون على وسام



يشترك فيها@ناصرdzيتحصلان على وسامالاخوة:Oussama.GF@نشكركم وتتحصلون على وسام





@الامين محمد

@السلطانة







في امان الله. لجنة التقييم:في امان الله.

نشكر كل من شاركنا في