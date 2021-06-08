نتائج المسابقة الثقافية الرمضانية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,386
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نشكر كل من شاركنا في المسابقة الثقافية الرمضانية.ونعتذر عن التأخر في وضع النتائج لظروف خارجة عن ارادتنا.


وعليه بعد تقييم اللجنة للمسابقة كانت النتائج كالتالي:


المرتبة الاولى:

@*amani*


تتحصل على وسام

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المرتبة الثانية:

@solama


تتحصل على وسام

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المرتبة الثالثة:

يشترك فيها
@جليلوس
@ناصرdz


يتحصلان على وسام

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الاخوة:

Oussama.GF@
@إلياس
@صانعة الإبتسامة

نشكركم وتتحصلون على وسام

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لجنة التقييم:

@الامين محمد
@السلطانة



في امان الله.
 
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