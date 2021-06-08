نتائج المسابقة الثقافية الرمضانية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,386
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
نشكر كل من شاركنا في المسابقة الثقافية الرمضانية.ونعتذر عن التأخر في وضع النتائج لظروف خارجة عن ارادتنا.
وعليه بعد تقييم اللجنة للمسابقة كانت النتائج كالتالي:
المرتبة الاولى:
@*amani*
تتحصل على وسام
المرتبة الثانية:
@solama
تتحصل على وسام
المرتبة الثالثة:
يشترك فيها
@جليلوس
@ناصرdz
يتحصلان على وسام
الاخوة:
Oussama.GF@
@إلياس
@صانعة الإبتسامة
نشكركم وتتحصلون على وسام
لجنة التقييم:
@الامين محمد
@السلطانة
في امان الله.