  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

نتائج المسابقة الثقافية الرمضانية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,486
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر

basmala-001.gif
اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة الحبيبة
حللتم اهلا ونزلتم سهلا
فقد كان لرمضان اللمة 2022 نُكهة خاصّة هذا العام ...

فقد جمعتنا وإيّاكم مسابقة مشوّقة باسم:
المسابقة الثقافية الرمضانية
كما جرت عليه العادة مرارا و تكرارا
حتى اضحت من تقاليد اللمة الطيبة

رمضان هته السنة أسعدنا فيها تواجدكم الرائع
وحضوركم المميز
نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من الذين قبلت اعمالهم

وأن يعيده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ويمنحنا فيه سعادة الدارين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم
و كل عام و انتم و اللمة بخير

إذن و بعد تفحص الاجابات اجتهدنا في ترتيب الفائزين
و كانت التنائج على النحو التالي

المرتبة الأولى
@{مُدَلَّلَتُهُ}

لتتصحل على الوسم التالي
المسابقة-الثقافية-1.gif


المرتبة الثانية
@lale çiçeği

و تتحصل على الوسام التالي
المسابقة-الثقافية-2.gif


المرتبة الثالثة مناصغة بين
@جليلوس
@ناصر dz

ليتحصل كل واحد منهما على الوسام التالي
المسابقة-الثقافية-3.gif

في اخير نشكركم جميعا
و نتمنى ان نلتقي بكم دائما و ابدا
و على الحير كما تعودنا

دمتم بخير
و دامت اللمة كالنجم في سماء النت و المنتديات
مع تحيات
@السلطانة
@الامين محمد
 
آخر تعديل:
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,361
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
مبرووووووووك 🥳🥳🥳🥳🥳
الكل يستاهل
فعلا كان هذا العام مميز
شكرا للجميع كلا باسمه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,486
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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