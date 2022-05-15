نتائج المسابقة الثقافية الرمضانية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة الحبيبة
حللتم اهلا ونزلتم سهلا
فقد كان لرمضان اللمة 2022 نُكهة خاصّة هذا العام ...
فقد جمعتنا وإيّاكم مسابقة مشوّقة باسم:
المسابقة الثقافية الرمضانية
كما جرت عليه العادة مرارا و تكرارا
حتى اضحت من تقاليد اللمة الطيبة
رمضان هته السنة أسعدنا فيها تواجدكم الرائع
وحضوركم المميز
نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من الذين قبلت اعمالهم
وأن يعيده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ويمنحنا فيه سعادة الدارين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم
و كل عام و انتم و اللمة بخير
إذن و بعد تفحص الاجابات اجتهدنا في ترتيب الفائزين
و كانت التنائج على النحو التالي
المرتبة الأولى
@{مُدَلَّلَتُهُ}
لتتصحل على الوسم التالي
المرتبة الثانية
@lale çiçeği
و تتحصل على الوسام التالي
المرتبة الثالثة مناصغة بين
@جليلوس
@ناصر dz
ليتحصل كل واحد منهما على الوسام التالي
في اخير نشكركم جميعا
و نتمنى ان نلتقي بكم دائما و ابدا
و على الحير كما تعودنا
دمتم بخير
و دامت اللمة كالنجم في سماء النت و المنتديات
مع تحيات
@السلطانة
@الامين محمد
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