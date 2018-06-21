نتائج مسابقة ملابس عيد الفطر 2018

أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة

نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة

للاعلان عن نتائج مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة 2018

كان لدينا أمل ان تحظى المسابقة بالتفاعل المطلوب لكن شهدنا مشاركات قليلة

وبعد التشاور تم حسم النتائج التي كانت كالآتي :

الفائزة الآولى هي الآخت : @Soumia hadj mohammed

تتحصل على :

وسام

+200 نقطة شرفية



الفائزة الثانية هي : @أشــواق 19

تتحصل على وسام

+150 نقطة شرفية

و لكل المشاركات

+ 100 نقطة شرفية