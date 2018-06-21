نتائج مسابقة ملابس عيد الفطر 2018

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
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- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة
نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة
للاعلان عن نتائج مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة 2018
كان لدينا أمل ان تحظى المسابقة بالتفاعل المطلوب لكن شهدنا مشاركات قليلة
وبعد التشاور تم حسم النتائج التي كانت كالآتي :
الفائزة الآولى هي الآخت : @Soumia hadj mohammed
تتحصل على :
وسام
+200 نقطة شرفية
الفائزة الثانية هي : @أشــواق 19
تتحصل على وسام
+150 نقطة شرفية
و لكل المشاركات
+ 100 نقطة شرفية
@Queen Fati
@yaso ياسمين
@أم ياسمينdz
مع تحيات مشرفات القسم
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