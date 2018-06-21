نتائج مسابقة ملابس عيد الفطر 2018

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,528
الإعجابات
43,373
النقاط
12,621
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1




أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة

نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة


للاعلان عن نتائج مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة 2018

كان لدينا أمل ان تحظى المسابقة بالتفاعل المطلوب لكن شهدنا مشاركات قليلة
وبعد التشاور تم حسم النتائج التي كانت كالآتي :

الفائزة الآولى هي الآخت : @Soumia hadj mohammed


تتحصل على :
وسام



+200 نقطة شرفية




الفائزة الثانية هي : @أشــواق 19

تتحصل على وسام



+150 نقطة شرفية




و لكل المشاركات



+ 100 نقطة شرفية

@Queen Fati
@yaso ياسمين
@أم ياسمينdz


مع تحيات مشرفات القسم





 
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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,528
الإعجابات
43,373
النقاط
12,621
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
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