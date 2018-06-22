





فيليب كوتينيو : "نحن البرازيل ولن نخشى أي منتخب نواجهه" ​



يتحدث فيليب كوتينيو نجم البرازيل في هذا الحوار عن تضييع الفوز في المباراة الأولى أمام سويسرا ويؤكد أن الحط منعهم من التسجيل ...

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رغم حضور الفرص التهديفية المحققة، ووعد نجم البرازيل عشاق "السحرة" بالتعويض في المباريات القادمة، مؤكدا أن المواجهات الافتتاحية دائما ما تكون صعبة جدا.



كيف تقيم مردود المنتخب البرازيلي في اللقاء الافتتاحي أمام سويسرا؟



المنتخب البرازيلي قدم مباراة جيدة وأهدر الكثير من الفرص السهلة، أعتقد لو أننا سجلنا تلك الفرصة السانحة لتغيرت مجريات المباراة، ولكن من يضيع عليه أن يتجمل المسؤولية في النهاية، النتيجة لم تعكس مجريات اللعب وهذه هي كرة القدم.





هل كنتم تنتظرون هذه الصعوبة؟



نعم، المباراة الافتتاحية في المونديال تكون صعبة دائما، جميع المنتخبات وجدت صعوبة في مبارياتها الأولى، ونأمل أن نكون أكثر فعالية في المباريات المقبلة.





سجلت هدفا جميلا، هل أنت سعيد أن لا لأن النتيجة لم تكن جيدة؟



بالطبع أنا سعيد لتسجيلي هدف فريقي في اللقاء، ولكن فرحتي منقوصة، كان من الجيد أن نحقق الفوز في النهاية وهذا ما أبحث عنه، لا أبحث عن الأهداف بقدر ما أريد الفوز.





كيف تقيم مستوى المنتخب السويسري؟



المباريات الافتتاحية تأتي دائما بصورة مغايرة عن الواقع، هي مهمة جدا لكلا الفريقين والجميع يريد تفادي الخسارة فيها، المنتخب السويسري أدى مباراة جيدة جدا وكانوا رائعين من الجانب البدني، نحن بدورنا سيطرنا على اللقاء ولكننا فشلنا في التسجيل خلال المرحلة الثانية، لقد أضعنا أكثر من 5 فرص محققة للتسجيل، وفي النهاية النتيجة كانت مخيبة للآمال.





هل تسبب التعادل في اهتزاز ثقتكم بأنفسكم؟



لا، نحن البرازيل ولن نخشى أي فريق نواجهه، نعد جمهور بالتعويض خلال المباراتين المتبقيتين.











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عن قناة "غلوبو سبورت" ​

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