نتائج مسابقة رمضان بعدستي

سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 10,650
- الإعجابات
- 28,412
- النقاط
- 1,401
- الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
نعتذر عن التأخير الغير متعمد والخارج عن إرادتنا ..
أهلاً بكم جميعاً وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات
بفضل الله وصلتنا مشاركات لابأس بها ما شاء الله ضمن مسابقة
وكلها إلتقاطات موفقة
وبعد التشاور فيما بيننا وصلنا إلى الفائزتين لرمضان هذا العام 2018\1439
الفائزة بالمركز الأول
@Soumia hadj mohammed
تتحصل على وسام بالإضافة إلى 500 نقطة شرفية
والفائزة بالمركز الثاني
@الورد الأحمر
تتحصل على وسام بالإضافة إلى 300 نقطة شرفية
وبقية المشاركين يتحصلون على 100 نقطة شرفية
@*amani*
@عآشقة الجنـة
@HAMZA USMA
@أشــواق 19
@yaso ياسمين
@فاعل الخير
@faith8
@اكرام براءة
مبـــــــــــــــــــــــارك لكل من شاركنا
أسعدتمونا بمشاركاتكم الجميلة
إلى اللقاء إن شاء الله في العام القادم بإذن الله
نحبكم في الله
بارك الله فيكم جميعاً وخصوصاً من شارك وتابع المسابقة
نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية
لجنة التحكيم
@أم ياسمينdz
@سكون الفجر
@الحلم الوردي