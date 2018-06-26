نتائج مسابقة رمضان بعدستي

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,650
الإعجابات
28,412
النقاط
1,401
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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نعتذر عن التأخير الغير متعمد والخارج عن إرادتنا ..

أهلاً بكم جميعاً وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات
بفضل الله وصلتنا مشاركات لابأس بها ما شاء الله ضمن مسابقة

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وكلها إلتقاطات موفقة
وبعد التشاور فيما بيننا وصلنا إلى الفائزتين لرمضان هذا العام 2018\1439

الفائزة بالمركز الأول
@Soumia hadj mohammed
تتحصل على وسام بالإضافة إلى 500 نقطة شرفية

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والفائزة بالمركز الثاني
@الورد الأحمر
تتحصل على وسام بالإضافة إلى 300 نقطة شرفية

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وبقية المشاركين يتحصلون على 100 نقطة شرفية
@*amani*
@عآشقة الجنـة
@HAMZA USMA
@أشــواق 19
@yaso ياسمين
@فاعل الخير
@faith8
@اكرام براءة


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مبـــــــــــــــــــــــارك لكل من شاركنا
أسعدتمونا بمشاركاتكم الجميلة
إلى اللقاء إن شاء الله في العام القادم بإذن الله

نحبكم في الله

بارك الله فيكم جميعاً وخصوصاً من شارك وتابع المسابقة
نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية


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لجنة التحكيم
@أم ياسمينdz
@سكون الفجر
@الحلم الوردي




 
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