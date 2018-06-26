نتائج مسابقة رمضان بعدستي

نعتذر عن التأخير الغير متعمد والخارج عن إرادتنا ..

أهلاً بكم جميعاً وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات

بفضل الله وصلتنا مشاركات لابأس بها ما شاء الله ضمن مسابقة

وكلها إلتقاطات موفقة

وبعد التشاور فيما بيننا وصلنا إلى الفائزتين لرمضان هذا العام 2018\1439



@Soumia hadj mohammed

تتحصل على وسام بالإضافة إلى 500 نقطة شرفية الفائزة بالمركز الأولتتحصل على وسام بالإضافة إلى 500 نقطة شرفية



@الورد الأحمر

تتحصل على وسام بالإضافة إلى 300 نقطة شرفية والفائزة بالمركز الثانيتتحصل على وسام بالإضافة إلى 300 نقطة شرفية

مبـــــــــــــــــــــــارك لكل من شاركنا

أسعدتمونا بمشاركاتكم الجميلة

إلى اللقاء إن شاء الله في العام القادم بإذن الله

نحبكم في الله

بارك الله فيكم جميعاً وخصوصاً من شارك وتابع المسابقة

نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية