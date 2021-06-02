نتائج مسابقة رمضان بعدستي

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,382
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لمن شارك معنا في مسابقة
رمضان بعدستي

نعلن اليوم عن الفائزين


المرتبة الأولى

التقاطة الأخت @سكون الفجر

كانت افصل التقاطة ولو اننا تمنينا ان تكون التقاطة لبقية الاعضاء!

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تتحصل معنا على وسام

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المرتبة الثانية

من نصيب الأخ

Oussama.GF@

التقاطة تدل على الصلاة والشهر الفضيل
كان بامكانك اضافة كمامة كفرة تدل على رمضان هذه السنة لكانت افضل.
تتحصل معنا على وسام

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وسام 21135.gif

يذهب ل

الاخ @جليلوس الذي نشكره


بارك

لمشاركته بهذه الصورة التي كانت بعيدة نوعا ما عن رمضان
لكن نشكره فهي تدل على فصل الربيع الذي كان في شهر رمضان.

PicsArt_04-25-06.01.52[1].jpg


مشاركتي كانت تشجيعية.

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بارك الله فيكم.
 
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