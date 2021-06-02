نتائج مسابقة رمضان بعدستي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لمن شارك معنا في مسابقة
رمضان بعدستي
نعلن اليوم عن الفائزين
المرتبة الأولى
التقاطة الأخت @سكون الفجر
كانت افصل التقاطة ولو اننا تمنينا ان تكون التقاطة لبقية الاعضاء!
تتحصل معنا على وسام
المرتبة الثانية
من نصيب الأخ
Oussama.GF@
التقاطة تدل على الصلاة والشهر الفضيل
كان بامكانك اضافة كمامة كفرة تدل على رمضان هذه السنة لكانت افضل.
تتحصل معنا على وسام
وسام
يذهب ل
الاخ @جليلوس الذي نشكره
بارك
لمشاركته بهذه الصورة التي كانت بعيدة نوعا ما عن رمضان
لكن نشكره فهي تدل على فصل الربيع الذي كان في شهر رمضان.
مشاركتي كانت تشجيعية.
بارك الله فيكم.