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اعضاء اللمة الكرام

يسعدني مروركم على موضوعي

فكرة المسابقة

هل ستقدر ان تجاوب على كل الاسئلة الخاصة بفريقك ؟؟ لنرى ذلك !!



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طريقة المشاركة



1- على المشاركين الراغبين في التسجيل كتابة اسماء فرقهم اسفل التعليقات

2- ثم كل مشترك يفتح موضوع في نفس المنتدى بعنوان مشاركتي في مسابقة اعرف فريقك

3- سأمر على كل الموضوع واضع 20 سؤال يخص فريقك المفضل

4- اختيار الفائز يكون على اساس عدد اجوبته الصحيحة

ملاحظة: الاماكن محمدودة ( 10 مشاركين فقط ) .

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مدة المشاركة

التسجيلات مفتوحة لمدة 3 ايام

الاجابة تكون في يومان كحد اقصى

جائزة المسابقة هي

الفائز الاول يحصل على 300 نقطة تميز

الفائز الثاني يحصل على 200 نقطة تميز

الفائز الثالث يحصل على 100 نقطة تميز

بقية المشاركين يحصلون على 50 نقطة تميز

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اتمنى ان تنال المسابقة اعجابكم وتفاعلكم ​