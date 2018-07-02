مسابقة اعرف فريقك

فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,581
الإعجابات
1,940
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
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ذكر
#1
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اعضاء اللمة الكرام
يسعدني مروركم على موضوعي
فكرة المسابقة
هل ستقدر ان تجاوب على كل الاسئلة الخاصة بفريقك ؟؟ لنرى ذلك !!

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طريقة المشاركة

1- على المشاركين الراغبين في التسجيل كتابة اسماء فرقهم اسفل التعليقات
2- ثم كل مشترك يفتح موضوع في نفس المنتدى بعنوان مشاركتي في مسابقة اعرف فريقك
3- سأمر على كل الموضوع واضع 20 سؤال يخص فريقك المفضل
4- اختيار الفائز يكون على اساس عدد اجوبته الصحيحة
ملاحظة: الاماكن محمدودة ( 10 مشاركين فقط ).
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مدة المشاركة
التسجيلات مفتوحة لمدة 3 ايام
الاجابة تكون في يومان كحد اقصى
جائزة المسابقة هي
الفائز الاول يحصل على 300 نقطة تميز
الفائز الثاني يحصل على 200 نقطة تميز
الفائز الثالث يحصل على 100 نقطة تميز
بقية المشاركين يحصلون على 50 نقطة تميز
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اتمنى ان تنال المسابقة اعجابكم وتفاعلكم
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,581
الإعجابات
1,940
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#4
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,581
الإعجابات
1,940
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#4
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#6
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,581
الإعجابات
1,940
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
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ذكر
#6
قال عقــ اللمه ــيد:
البرازيل
إضغط للتوسيع...
تم اعتماد الاجابة
الان افتح موضوع في نفس القسم بعنوان مشاركتي في مسابقة اعرف فريقك
الاماكن المحجوزة : 1
الاماكن المتبقية : 9
صراحة كنت متوقع من الكل اختيار الجزائر
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#7
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,095
الإعجابات
1,315
النقاط
1,736
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#7
قال فتى من الغد:
تم اعتماد الاجابة
الان افتح موضوع في نفس القسم بعنوان مشاركتي في مسابقة اعرف فريقك
الاماكن المحجوزة : 1
الاماكن المتبقية : 9
صراحة كنت متوقع من الكل اختيار الجزائر
إضغط للتوسيع...
هههههه
ها ما توسوسنيش خويا
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#8
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,581
الإعجابات
1,940
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#8
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#10
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,581
الإعجابات
1,940
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#10
ملاحظة : تم تقليص الاسئلة الى 10 لكل فريق نظرا لكثرتها
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#11
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,581
الإعجابات
1,940
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#11
قال yaso ياسمين:
نجربوا هه

بلجيكا
إضغط للتوسيع...
تم اعتماد الاجابة
الان افتحي موضوع في نفس القسم بعنوان مشاركتي في مسابقة اعرف فريقك
الاماكن المحجوزة : 2
الاماكن المتبقية : 8
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#12
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,581
الإعجابات
1,940
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#12
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#13
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,489
الإعجابات
21,395
النقاط
756
الجنس
أنثى
#13
السلام عليكم
شكرا للاشارة
لا احب كرة القدم ولا اعرف المنتخبات
بالتوفيق للجميع
تحياتي
في امان الله وحفظه
 
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