مسابقة ضع بيت شعري يتحدث عن ...

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اعضاء اللمة الكرام

يسعدني مروركم على موضوعي

فكرة المشاركة

كل يوم ساضع موضوع وانتم ما عليكم الا ان تضعو بيت شعري مشهور يتكلم عن هذا الموضوع

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طريقة المشاركة

1- كل ما عليك ان تكون سباق في وضع البيت الشعري

2- سيتاهل معنا 5 مشاركين للدورة الثانية

3- في الدورة الثانية ساضع موضوع و ما على المشاركين الخمسة المتاهلة الى السرعة وعدم اعادة البيت

الشعري الذي قبله

ملاحظة: لكل عضو الحق في بيت شعري واحد فقط

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مدة المشاركة

الدورة الاولى تدوم 5 ايام

والدورة الثانية 3 ايام

جائزة المسابقة هي

الفائز الاول يحصل على 300 نقطة تميز

الفائز الثاني يحصل على 200 نقطة تميز

الفائز الثالث يحصل على 100 نقطة تميز

بقية المشاركين يحصلون على 50 نقطة تميز

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