تم توزيع الجوائز المالية للمسابقات الرمضانية

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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الإعجابات
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151
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ذكر
#1
توزيع الجوائز المالية للمسابقات الرمضانية

مسابقة رمضان "الثقافية"
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الفائز الأول في المسابقة
@عقــ اللمه ــيد | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 2500دج


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الفائز الثاني في المسابقة
@yaso ياسمين | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 1500دج


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الفائز الثالث في المسابقة
@*amani* | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 1000دج

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مسابقة رمضان "افضل مشرف"
الفائز في المسابقة
@لؤلؤة قسنطينة | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك

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شكرا لكل من شارك من قريب او بعيد
الشكر موصول للاخ @Fethi.dz على الجوائز المالية القيمة التي قدمها للفائزين

ما تبقى لي الا ان اقول لكم نلتقي في مناسبات اخرى ان شاء الله

تحيات إدارة اللمة الجزائرية
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#2
إنضم
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المشاركات
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الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيكم على الجائزة تم استلامها اليوم
كل الشكر موصول للطاقم الادراي الأخ @Fethi.dz و الأخ @4algeria.com على الأحترافية في التعامل
و شكرا لكل من خطط و نفذ المسابقة و سهر على انجاحها من طاقم اداري ومشرفين
مبارك لكل من @yaso ياسمين و @*amani*
و السلام عليكم و رحمة الله
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
25 أفريل 2016
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جيجل
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أنثى
#3
السلام عليكم
تم استلام الجائزة
ومبرووك للفائزين ..الف شكر للطاقم الإداري على تسيير هذه المسابقات القيمة وعلى الجوائز بارك الله فيكم
 
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