تم توزيع الجوائز المالية للمسابقات الرمضانية

توزيع الجوائز المالية للمسابقات الرمضانية



مسابقة رمضان "الثقافية"

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الفائز الأول في المسابقة

@عقــ اللمه ــيد | تم تسليم الجائزة

مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 2500دج

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الفائز الثاني في المسابقة

@yaso ياسمين | تم تسليم الجائزة

مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 1500دج

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الفائز الثالث في المسابقة

@*amani* | تم تسليم الجائزة

مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 1000دج

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مسابقة رمضان "افضل مشرف"

الفائز في المسابقة

@لؤلؤة قسنطينة | تم تسليم الجائزة

مبروووووووك



شكرا لكل من شارك من قريب او بعيد

الشكر موصول للاخ -- - -- - - - - - - -- - --شكرا لكل من شارك من قريب او بعيدالشكر موصول للاخ @Fethi.dz على الجوائز المالية القيمة التي قدمها للفائزين

ما تبقى لي الا ان اقول لكم نلتقي في مناسبات اخرى ان شاء الله