تم توزيع الجوائز المالية للمسابقات الرمضانية

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
توزيع الجوائز المالية للمسابقات الرمضانية
مسابقة رمضان "الثقافية"
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الفائز الأول في المسابقة
@عقــ اللمه ــيد | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 2500دج
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الفائز الثاني في المسابقة
@yaso ياسمين | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 1500دج
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الفائز الثالث في المسابقة
@*amani* | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 1000دج
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مسابقة رمضان "افضل مشرف"
الفائز في المسابقة
@لؤلؤة قسنطينة | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك
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شكرا لكل من شارك من قريب او بعيد
الشكر موصول للاخ @Fethi.dz على الجوائز المالية القيمة التي قدمها للفائزين
ما تبقى لي الا ان اقول لكم نلتقي في مناسبات اخرى ان شاء الله
تحيات إدارة اللمة الجزائرية
مسابقة رمضان "الثقافية"
*-*-*-1-*-*-*
الفائز الأول في المسابقة
@عقــ اللمه ــيد | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 2500دج
*-*-*-2-*-*-*
الفائز الثاني في المسابقة
@yaso ياسمين | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 1500دج
*-*-*-3-*-*-*
الفائز الثالث في المسابقة
@*amani* | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك لقد فزت بـ جائزة 1000دج
*-*-*-*-*-*-*
مسابقة رمضان "افضل مشرف"
الفائز في المسابقة
@لؤلؤة قسنطينة | تم تسليم الجائزة
مبروووووووك
-- - -- - - - - - - -- - --
شكرا لكل من شارك من قريب او بعيد
الشكر موصول للاخ @Fethi.dz على الجوائز المالية القيمة التي قدمها للفائزين
ما تبقى لي الا ان اقول لكم نلتقي في مناسبات اخرى ان شاء الله
تحيات إدارة اللمة الجزائرية