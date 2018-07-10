تجربتي مع خبز الشعير❤❤

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
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#1
سلام حباباتي ❤
❤منشور للأخوات التي سألن عن كيفية إعداد خبز الشعير.
هذه أحسن نتيجة توصلت لها لحد الآن
❤ عموما لا تنتظري من خبز الشعير أن يكون رائعا مثل الخبز الأبيض غير أن طريقة طهوه و إعداده أيضا لها دور كبير ❤ سيصعب تناوله في البداية بعد أن ألفت الخبز الأبيض و لكن مع مرور الوقت ستفضلينه على هذا الأخير لأنه صحي
❤من الأفضل أن يكون لك بيتران في البيت (لعجن الخبز ) لتفادي تضييع الوقت يوميا في العجن
❤و من الأفضل أن تعديه في طاجين كبير (فا) لتعدي خبزة كبيرة مرة واحدة
❤و لعلمك الكثير من بلدان العالم قد منعت الخبز الأبيض لمضاره
❤مزايا خبز الشعير
❤خال من أي محسن كيماوي و طبيعي
❤بالنسبة لمن يرغبون في الحمية (ريجيم ) يمكنهن اعداده وحده من دون إضافة السميد لأن الشعير يمتص الدهون الزائدة في الجسم
❤و الجميل في ذلك أن يصبح القمح الكامل جزءا من مأكولاتنا اليومية
❤و تقول أمي أنه يمكن إعداد خبز بالقمح و بالنخالة على ما أعتقد ووووووو غير أنني نسيت كل تلك الأسماء
❤و أتمنى حقا أن تقللن من استعمال الخبز الأبيض لاحتوائه على محسنات تضر بالجسم كما أن الأستاذ باحمد ارفيس دعى في إحدى محاضراته الخبازين لعدم استعمال محسن الخبز لما فيه من أضرار
❤طريقة التحضير :
غرفية سميد
غرفية شعير مطحون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة متوسطة خميرة الخبز
و يعجن لمدة نصف ساعة مع إضافة الماء عند الحاجة و عندما تنتهين من عجنه دعيه يتخمر مرة أو مرتين ثم ابدئي الطهو ❤بالنسبة للشعير المطحون تجدينه في العقاقير .....سلام
Mery
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yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#2
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المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم

بارك الله فيكـاختي
تسلم ايدك على
الوصفة ، صحيح
عندوا فوائد كبيرة
واحسن من الخبز الابيض بكثير
بوركتي على الطرح 👍👍👍
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
276
الإعجابات
558
النقاط
521
العمر
27
الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#3
قال yaso ياسمين:
السلام عليكم

بارك الله فيكـاختي
تسلم ايدك على
الوصفة ، صحيح
عندوا فوائد كبيرة
واحسن من الخبز الابيض بكثير
بوركتي على الطرح 👍👍👍
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العفو حبيبتي
 
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