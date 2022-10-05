خبز رائع منفوخ

*المكونات والطريقة :"بستخدم الأكواب المعيارية"3 كواب دقيق1 و نصف ملعقة كبيرة سكر1 ملعقة كبيرة خميرةرشة ملحربع كوب زيت1 كاس ماء دافية او حسب احتياج الدقيقطريقة التحضير:.في كاس الماء ندوب السكر مع الخميرة ونتركهم يتفاعلوا ..نعجن جميع المكونات ونترك العجينة تتخمر لمدة ساعة-نفرد العجينة بكاملها بسماكة نص سم تقريبا ، ونقطعها لدوائر متساوية بأي قطاعة دائرية بالحجم المطلوب-نرصها في سطح مرشوش دقيق ، ونتركها ترتاح لمدة 5 دقایق-نسخن الفرن الكهربائي من فوق وتحت على حرارة 220 درجة مئويةنرص الخبز على شبك وندخله الفرن الين يتحمرويتنفخ-نغطيها بمنديل نظيف لكي تحافظ على طرواتها.وبالصحة و العافية.​