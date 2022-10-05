حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
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خبز رائع منفوخ
*المكونات والطريقة :
"بستخدم الأكواب المعيارية"
3 كواب دقيق
1 و نصف ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
ربع كوب زيت
1 كاس ماء دافية او حسب احتياج الدقيق
طريقة التحضير:
.في كاس الماء ندوب السكر مع الخميرة ونتركهم يتفاعلوا ..
نعجن جميع المكونات ونترك العجينة تتخمر لمدة ساعة
-نفرد العجينة بكاملها بسماكة نص سم تقريبا ، ونقطعها لدوائر متساوية بأي قطاعة دائرية بالحجم المطلوب
-نرصها في سطح مرشوش دقيق ، ونتركها ترتاح لمدة 5 دقایق
-نسخن الفرن الكهربائي من فوق وتحت على حرارة 220 درجة مئوية
نرص الخبز على شبك وندخله الفرن الين يتحمر
ويتنفخ
-نغطيها بمنديل نظيف لكي تحافظ على طرواتها.
وبالصحة و العافية.
*المكونات والطريقة :
"بستخدم الأكواب المعيارية"
3 كواب دقيق
1 و نصف ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
ربع كوب زيت
1 كاس ماء دافية او حسب احتياج الدقيق
طريقة التحضير:
.في كاس الماء ندوب السكر مع الخميرة ونتركهم يتفاعلوا ..
نعجن جميع المكونات ونترك العجينة تتخمر لمدة ساعة
-نفرد العجينة بكاملها بسماكة نص سم تقريبا ، ونقطعها لدوائر متساوية بأي قطاعة دائرية بالحجم المطلوب
-نرصها في سطح مرشوش دقيق ، ونتركها ترتاح لمدة 5 دقایق
-نسخن الفرن الكهربائي من فوق وتحت على حرارة 220 درجة مئوية
نرص الخبز على شبك وندخله الفرن الين يتحمر
ويتنفخ
-نغطيها بمنديل نظيف لكي تحافظ على طرواتها.
وبالصحة و العافية.