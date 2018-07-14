حصريا: رز بالبشاميل

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مع وصفة جديدة ومميزة وحصرية من مطبخي المتواضع

إلى المقادير وطريقة التحضير

3 كاسات رز

1 كوب شعيرية

نصف كيلو لحم مفروم

2 حبة طماطم

1 حبة بصل

3 مكعب مرق الدجاج

ملح

فلفل أسود

كمون

كزبرة ناشفة

قمت بتحمير الشعيرية بالقليل من الزيت ثم أضفت إليها الماء إلى أن غمرتها

وتركتها إلى أن نضجت تماماً وجفت مياؤها

نقوم بسلق الرز بالماء ونضيف اليه 3 مكعبات من مرق الدجاج والقليل من الزيت

ونتركه إلى أن ينضج الرز ثم نصفيه ونتركه جانباً

في قدر على النار وضعت القليل من الزيت وأضفت اللحم المفروم وقلبته لمدة دقيقتين

ثم أضفت البصل وقلبته جيداً لمدة 5 دقائق ثم أضفت التوابل والملح وقطع الطماطم

وقلبت جميع المكونات إلى أن نضجت تماما

والآن ننتقل إلى البشاميل

نقوم بوضع نصف كوب من الزيت ونضيف 3 ملاعق من الطحين

ونقلبه جيداً إلى أن يصبح لون الطحين مائل للبني

نضيف 2 كوب من الحليب

نحرك جيداً ثم نترك البشاميل جانباً

...

الآن نأتي بصينية معدة لتدخل الفرن

وندهن قاع الصينية بالقليل من البشاميل ثم نضيف الرز وأضفت بعض

شرائح البصل لتعطيه نكهة لذيذة وهذا الشيء إختياري

ثم أضفت اللحم المفروم كله كـ طبقة ثانية

ثم أضفت البشاميل فوق اللحم وسأغطيه كاملاً

وحين أنتهيت من إضافة البشاميل قمت بإضافة الشعيرية

وحين أنتهيت من هذه الخطوة، قمت بتزيين الطبقة الأولى بما تبقى من البشاميل

وبعض قطع البصل

ثم أدخلتها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية

وهذا هو الشكل النهائي

وهذا الشكل من الداخل