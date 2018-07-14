حصريا: رز بالبشاميل

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
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أهلاً بكم جميعاً ومرحباً من جديد
مع وصفة جديدة ومميزة وحصرية من مطبخي المتواضع
إلى المقادير وطريقة التحضير

3 كاسات رز
1 كوب شعيرية
نصف كيلو لحم مفروم
2 حبة طماطم
1 حبة بصل
3 مكعب مرق الدجاج
ملح
فلفل أسود
كمون
كزبرة ناشفة


قمت بتحمير الشعيرية بالقليل من الزيت ثم أضفت إليها الماء إلى أن غمرتها
وتركتها إلى أن نضجت تماماً وجفت مياؤها

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نقوم بسلق الرز بالماء ونضيف اليه 3 مكعبات من مرق الدجاج والقليل من الزيت
ونتركه إلى أن ينضج الرز ثم نصفيه ونتركه جانباً

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في قدر على النار وضعت القليل من الزيت وأضفت اللحم المفروم وقلبته لمدة دقيقتين
ثم أضفت البصل وقلبته جيداً لمدة 5 دقائق ثم أضفت التوابل والملح وقطع الطماطم
وقلبت جميع المكونات إلى أن نضجت تماما

IMG_0134.JPG

IMG_0137.JPG

والآن ننتقل إلى البشاميل
نقوم بوضع نصف كوب من الزيت ونضيف 3 ملاعق من الطحين
ونقلبه جيداً إلى أن يصبح لون الطحين مائل للبني
نضيف 2 كوب من الحليب
نحرك جيداً ثم نترك البشاميل جانباً

...

الآن نأتي بصينية معدة لتدخل الفرن
وندهن قاع الصينية بالقليل من البشاميل ثم نضيف الرز وأضفت بعض
شرائح البصل لتعطيه نكهة لذيذة وهذا الشيء إختياري


IMG_0144.JPG

ثم أضفت اللحم المفروم كله كـ طبقة ثانية
ثم أضفت البشاميل فوق اللحم وسأغطيه كاملاً

IMG_0151.JPG


وحين أنتهيت من إضافة البشاميل قمت بإضافة الشعيرية

IMG_0153.JPG


وحين أنتهيت من هذه الخطوة، قمت بتزيين الطبقة الأولى بما تبقى من البشاميل
وبعض قطع البصل
ثم أدخلتها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية

IMG_0155.JPG

وهذا هو الشكل النهائي

IMG_0159.JPG

وهذا الشكل من الداخل

IMG_0167.JPG

أرجوا أن تكون وصفتي قد نالت إعجابكم
إلى الملتقى بإذن الله












 
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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الجنس
ذكر
#2
مبدعين كعادتكم ... ربي يبارك في من طبخه و صوره و حضره و وضعه هنا
منظر طبيعي يستحق التأمل
@الامين محمد راك معروض اذا تجي ... انا هذه الايام نجربه​
 
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