Queen Fati
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للبشرة
يساعد زيت الليمون + زيت الزيتون في شد البشرة والحد من المسام الواسع
ينعم البشرة ويغذيها ويساعد على تنظيفها من الترسبات
مع تجنب التعرض الشمس والضوء ممنوووووووووووع
للشعر
كما انه مفيد للشعر فهو منمى و منظف بامتياز مما يساعد على تطويله
فزيت الليمون مضاد للقشرة وذلك بتدليك فروة الراس بالقليل منه لمدة 5 دقائق ويترك لمدة نصف ساعة مع تغطيته ثم يغسل
ولا انصح به ابدا للمناطق الحساسة مع ضرورة تجنب اشعة الشمس عند استعماله