

للبشرة

يساعد زيت الليمون + زيت الزيتون في شد البشرة والحد من المسام الواسع

ينعم البشرة ويغذيها ويساعد على تنظيفها من الترسبات

مع تجنب التعرض الشمس والضوء ممنوووووووووووع

للشعر

كما انه مفيد للشعر فهو منمى و منظف بامتياز مما يساعد على تطويله

فزيت الليمون مضاد للقشرة وذلك بتدليك فروة الراس بالقليل منه لمدة 5 دقائق ويترك لمدة نصف ساعة مع تغطيته ثم يغسل

ولا انصح به ابدا للمناطق الحساسة مع ضرورة تجنب اشعة الشمس عند استعماله ​