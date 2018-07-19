نتآئج مســــابقة معالم و آثــار

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,793
الإعجابات
38,974
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بالعطروالطيب والعود والبخور احييكم

بتحية صادقة مليئة بالحب والمودة لجميع اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
تحية مِلؤها الاحترام و التقدير
اخواني واخواتي أعضاء منتدى اللمة الجزائرية

اسعد الله جميع اوقاتكم بالمسرات





نلتقي بكم اليوم لنعلن عن نتائج مسابقة معالم و آثــار
كان من المفروض أن تكون النتائج كل اسبوع لكن لظروف ما قررت @سكون الفجر ان تكون النتيجة بعد 10 معالم و هو ما حصل
ليكون الفائزين هم اثنـان و البقية يحصلون على 50 نقطة شرفية يعني تم تعديلات خفيفة فقط

و الفائزين معنــــــــــا هم :

المركز الاول : @وحي القلم
وسام+100 نقطة شرفية



المركز الثاني : @yaso ياسمين
وسام + 50 نقطة شرفية






البقية 50 نقطة شرفية
@طموحة
@عقــ اللمه ــيد
@ناصر dz
@فتى من الغد
@شهد الوجدان
@انثى مقهورة
@*amani*







شكراً لكل من شارك معنا في هذه المسابقة الرائعة التي حظيت بتفاعلكم
و بهذا تكون قد انتهت انتظرونا مع مسابقة جديدة كونوا في الموعد
بالتوفيق للجميع


و في امان الله

المسابقة تحت اشراف :
@عآشقة الجنـة
@سكون الفجر


 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,834
الإعجابات
28,319
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
كانت مسابقة رائعة فعلاً جمعنا فيها بين التعرف على المعالم العالمية والتنافس

ابدعتم جميعاً وبارك الله فيكم على ما قدمتموه

مبارك للاخ @وحي القلم على المركز الاول
استحقه عن جدارة

ومبارك للاخت @yaso ياسمين احسنتِ عزيزتي

وبارك الله فيكِ غاليتي @عآشقة الجنـة على المسابقة المميزة
في إنتظار العدد الثاني من المسابقة

بالتوفيق لكم جميعاً
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
916
الإعجابات
2,279
النقاط
151
الجنس
ذكر
#3
شكرا لكل من شارك
الشكر يعود لصاحبة الفكرة و منشطتها
تم توزيع نقاط التميز و تبقى الاوسمة لحين التركيب..
مبروك للجميع
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,526
الإعجابات
5,887
النقاط
1,261
الإقامة
غليزان
#4

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف شكر لكل من الأخت @سكون الفجر
والأخت @عآشقة الجنـة على حرصهم ومجهوداتكم المبذولة لإنجاح هذه المسابقة المباركة الجميلة
بارك الله فيكم
وألف مبارك للأخت @yaso ياسمين على المركز الثاني تهانينا
وألف مبارك لبقية المشاركين
كانت المنافسة جميلة بين الإخوة جميعا
وفقكم الله إخوتي الكرام
تحياتي
بالتوفيق
 
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