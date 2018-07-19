نتآئج مســــابقة معالم و آثــار

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بالعطروالطيب والعود والبخور احييكم

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بالعطروالطيب والعود والبخور احييكم

شكراً لكل من شارك معنا في هذه المسابقة الرائعة التي حظيت بتفاعلكم

و بهذا تكون قد انتهت انتظرونا مع مسابقة جديدة كونوا في الموعد

بالتوفيق للجميع