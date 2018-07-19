نتآئج مســــابقة معالم و آثــار

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,793
- الإعجابات
- 38,974
- النقاط
- 13,221
- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بالعطروالطيب والعود والبخور احييكم
بتحية صادقة مليئة بالحب والمودة لجميع اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
تحية مِلؤها الاحترام و التقدير
اخواني واخواتي أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
اسعد الله جميع اوقاتكم بالمسرات
نلتقي بكم اليوم لنعلن عن نتائج مسابقة معالم و آثــار
كان من المفروض أن تكون النتائج كل اسبوع لكن لظروف ما قررت @سكون الفجر ان تكون النتيجة بعد 10 معالم و هو ما حصل
ليكون الفائزين هم اثنـان و البقية يحصلون على 50 نقطة شرفية يعني تم تعديلات خفيفة فقط
و الفائزين معنــــــــــا هم :
المركز الاول : @وحي القلم
وسام+100 نقطة شرفية
المركز الثاني : @yaso ياسمين
وسام + 50 نقطة شرفية
البقية 50 نقطة شرفية
@طموحة
@عقــ اللمه ــيد
@ناصر dz
@فتى من الغد
@شهد الوجدان
@انثى مقهورة
@*amani*
شكراً لكل من شارك معنا في هذه المسابقة الرائعة التي حظيت بتفاعلكم
و بهذا تكون قد انتهت انتظرونا مع مسابقة جديدة كونوا في الموعد
بالتوفيق للجميع
و في امان الله
المسابقة تحت اشراف :
@عآشقة الجنـة
@سكون الفجر