حصرياً: رز ودجاج من مطبخي

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الجنس
أنثى
#1
salam.gif

كيف حالكم جميعاً، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية
اليوم جبتلكن طبق لذيذ وسهل وتبع سرعة

المقادير
كيلو دجاج
3 كوب رز
2 بصل
6 ثوم
توابل
ملح

أول شي رح نسلق الدجاج ونضع مع الماء بصل و2 حبة ثوم
ملح وتوابل ونترك الدجاج إلى أن ينضج تماماً

IMG_7816.JPG

وبعدما نضجت تماماً نضعها في صينية ونقوم بدهنها بالقليل من السمن
وندخلها الفرن الى ان تتحمر جيداً

في قدر نقوم بتقليب البصل والثوم والتوابل بالزيت ثم نضيف الرز
ثم نضيف الماء والملح ونتركه الى أن ينضج تماماً
ثم نضع قطع الدجاج على هذا الشكل

IMG_7824.JPG

IMG_7823.JPG

وبصحتكم يا حلوين
إلى الملتقى بإذن الله مع وصفات سكون الفجر

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سلاام ماشاء الله باينة شهية ولذيذة :giggle:
اصلا درتيلي زوج أشياء نحبهم الأرز والدجاج ;)
يعطيك الصحة غاليتي ويسلمو دياتك (معرف لا جبتها كيما تقولوها بعد هههه)
بالهنا والشفاء غاليتي وبصحتكم وربي يدومها نعمة عليكم يارب
تحياتي
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#4
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,849
الإعجابات
28,332
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#4
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سلاام ماشاء الله باينة شهية ولذيذة :giggle:
اصلا درتيلي زوج أشياء نحبهم الأرز والدجاج ;)
يعطيك الصحة غاليتي ويسلمو دياتك (معرف لا جبتها كيما تقولوها بعد هههه)
بالهنا والشفاء غاليتي وبصحتكم وربي يدومها نعمة عليكم يارب
تحياتي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تسلميلي حبيبة قلبي
اييييييي وأنا كمان بحبهم مع بعض يا بنتي يمي يمييييي
دخيلها يسلمو دياتك اي قلتيها صح هههههه تسلميلي يا حلوتي
على قلبك يا حلوتي فرحتيني بردك العسل متلك
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#5
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,849
الإعجابات
28,332
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#5
قال Queen Fati:
:love::love::love::love::love::love:
كما العادة دوما تاسريننا باطباقك(y) المميزة
قيد التطبيق ان شاء الله
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حبيبة قلبي، تسلميلي كلك زوء يا حلوتي
اي بصحتك مقدماً مطرح ما يسري يمري يا غالية
 
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