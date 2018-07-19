حصرياً: رز ودجاج من مطبخي

كيف حالكم جميعاً، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية اليوم جبتلكن طبق لذيذ وسهل وتبع سرعة

كيف حالكم جميعاً، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية اليوم جبتلكن طبق لذيذ وسهل وتبع سرعة

أول شي رح نسلق الدجاج ونضع مع الماء بصل و2 حبة ثوم ملح وتوابل ونترك الدجاج إلى أن ينضج تماماً

أول شي رح نسلق الدجاج ونضع مع الماء بصل و2 حبة ثوم ملح وتوابل ونترك الدجاج إلى أن ينضج تماماً

وبعدما نضجت تماماً نضعها في صينية ونقوم بدهنها بالقليل من السمن وندخلها الفرن الى ان تتحمر جيداً

وبعدما نضجت تماماً نضعها في صينية ونقوم بدهنها بالقليل من السمن وندخلها الفرن الى ان تتحمر جيداً