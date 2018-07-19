حصرياً: رز ودجاج من مطبخي

سكون الفجر
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 10,849
- الإعجابات
- 28,332
- النقاط
- 1,501
- الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
كيف حالكم جميعاً، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية
اليوم جبتلكن طبق لذيذ وسهل وتبع سرعة
المقادير
كيلو دجاج
3 كوب رز
2 بصل
6 ثوم
توابل
ملح
أول شي رح نسلق الدجاج ونضع مع الماء بصل و2 حبة ثوم
ملح وتوابل ونترك الدجاج إلى أن ينضج تماماً
وبعدما نضجت تماماً نضعها في صينية ونقوم بدهنها بالقليل من السمن
وندخلها الفرن الى ان تتحمر جيداً
في قدر نقوم بتقليب البصل والثوم والتوابل بالزيت ثم نضيف الرز
ثم نضيف الماء والملح ونتركه الى أن ينضج تماماً
ثم نضع قطع الدجاج على هذا الشكل
وبصحتكم يا حلوين
إلى الملتقى بإذن الله مع وصفات سكون الفجر