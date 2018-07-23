فهرس التميز لركن الأكل الصحي 2018

سكون الفجر
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 10,892
- الإعجابات
- 28,434
- النقاط
- 1,501
- الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم المواضيع الحصرية المجربة للأطباق الصحية
كـ تكريم لصاحباتها
ولتكون أكثر سهولة حين البحث عنا.
نقوم بختمها بختم التميز
والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقاط
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي
- كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الصور
أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
- الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن يعتبر مميّز.
الاخت التي تجمع في رصيدها 6 مواضيع مميزة تتحصل على هذا الوسام: