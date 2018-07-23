فهرس التميز لركن الأكل الصحي 2018

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,892
الإعجابات
28,434
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم المواضيع الحصرية المجربة للأطباق الصحية
كـ تكريم لصاحباتها
ولتكون أكثر سهولة حين البحث عنا.

نقوم بختمها بختم التميز

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والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقاط
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي

- كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الصور
أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
- الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن يعتبر مميّز.

الاخت التي تجمع في رصيدها 6 مواضيع مميزة تتحصل على هذا الوسام:

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نتمنى أن نرى إبداعاتكم في تقديم كل ما هو صحي ولذيذ


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