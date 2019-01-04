فهرس التميز لركن الأطباق الرئيسية 2019

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سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,417
الإعجابات
29,525
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم المواضيع الحصرية المجربة للأطباق الرئيسية
كتكريم لصاحباتها
ولتكون أكثر سهولة حين البحث عنا.

نقوم بختمها بختم التميز



وبعد ان يصبح هناك 5 مواضيع مميزة في رصيد العضوة
فإنها تحصل على وسام

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والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:
*كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور
*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن يعتبر مميّز.


salam32.gif
 
الحالة
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