فهرس التميز لركن الأكل الصحي 2019

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سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
29,525
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1



هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم المواضيع الحصرية المجربة للأطباق الصحية
كـ تكريم لصاحباتها
ولتكون أكثر سهولة حين البحث عنا.

نقوم بختمها بختم التميز





الاخت التي تجمع في رصيدها 5 مواضيع مميزة تتحصل على هذا الوسام:



والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقاط
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي

- كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الصور
أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
- الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن يعتبر مميّز.


نتمنى أن نرى إبداعاتكم في تقديم كل ما هو صحي ولذيذ




 
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