فهرس التميز لركن الأكل الصحي 2019

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم المواضيع الحصرية المجربة للأطباق الصحية
كـ تكريم لصاحباتها
ولتكون أكثر سهولة حين البحث عنا.
نقوم بختمها بختم التميز
الاخت التي تجمع في رصيدها 5 مواضيع مميزة تتحصل على هذا الوسام:
والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقاط
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي
- كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الصور
أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
- الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن يعتبر مميّز.
نتمنى أن نرى إبداعاتكم في تقديم كل ما هو صحي ولذيذ