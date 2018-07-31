استفسار عن القسم التحضيري

السلام عليكم:

لدي سؤال فقط، أنا أم لطفل متمدرس أول مرة أي القسم التحضيري أرجو إفادتي فقط عن هذا القسم زما هي المواد التي تدرس فيه، و أخيرا متى يكون الدخول عند هذا القسم، أرجو الرد لمن عنده معلومات.