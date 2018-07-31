استفسار عن القسم التحضيري

وقفة صدق
:: عضو منتسِب ::
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم:
لدي سؤال فقط، أنا أم لطفل متمدرس أول مرة أي القسم التحضيري أرجو إفادتي فقط عن هذا القسم زما هي المواد التي تدرس فيه، و أخيرا متى يكون الدخول عند هذا القسم، أرجو الرد لمن عنده معلومات.
لدي سؤال فقط، أنا أم لطفل متمدرس أول مرة أي القسم التحضيري أرجو إفادتي فقط عن هذا القسم زما هي المواد التي تدرس فيه، و أخيرا متى يكون الدخول عند هذا القسم، أرجو الرد لمن عنده معلومات.