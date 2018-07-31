استفسار عن القسم التحضيري

و

وقفة صدق

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
8 مارس 2018
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الجزائر
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أنثى
#1
السلام عليكم:
لدي سؤال فقط، أنا أم لطفل متمدرس أول مرة أي القسم التحضيري أرجو إفادتي فقط عن هذا القسم زما هي المواد التي تدرس فيه، و أخيرا متى يكون الدخول عند هذا القسم، أرجو الرد لمن عنده معلومات.
 
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