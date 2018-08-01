[مرحلة التصويت] مسابقة "أجمل خطّ لمّاوي"

ماهو أجمل خطّ لمّاوي في رأيك؟

  • المشاركة (1)

    صوت: 1 33.3%

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    صوت: 0 0.0%

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  • المشاركة (8)

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  • المشاركة (15)

    صوت: 1 33.3%
  • مجموع المصوتين
    3
  • الإستطلاع سيغلق: .
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#1
إنضم
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
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قسنطينة
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#1

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم
ومــــلأها بـــــركـــــــة ورحــمة وأمــــــــان
بعد الإعلان عن مسابقة "أجمل خط لمّاوي" على لمّتنا الغالية
لاقت المسابقة تفاعلا جميلا ومشاركات مبدعة وراقية تعبّر عن رقيّ أصحابها
وسنعرض خلال هذا الموضوع مشاركات الأعضاء خلال هذه المسابقة
فصوتوا إذن على أجمل مشاركة

-ملاحظة-
بالنسبة لقوانين التصويت، حتى يكون التصويت عادل ونعطي لأصحاب الاقتباسات الأجنبية حقهم
من التصويت، يحق لكل مصوّت التصويت على مشاركتين شرط اختيار مشاركة من الاقتباسات العربية
ومشاركة من الاقتباسات الأجنبية حتى نعطي فرصة للجميع ويكون في نهاية التصويت فائزين
نهاية فترة التصويت يوم 6 أوت

مشاركات الأعضاء
{الاقتباسات العربية}
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{الاقتباسات الاجنبية}
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المشاركة (15)
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المشاركة المتحصلة على أكبر عدد من التصويت من حيث الاقتباسات
الأجنبية والعربية تكون الفائزة أي هنالك فائزين في نهاية التصويت
بالتوفيق للجميع :)
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,195
الإعجابات
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النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاء الله خطوط جميلة جدا 😙😙وكل خط يروي شخصية تم التصويت بالتوفيق
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
39,188
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
تم التصويت
و بالتوفيق للجميع
خطوط رائعة جدا
 
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