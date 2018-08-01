[مرحلة التصويت] مسابقة "أجمل خطّ لمّاوي"

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم

ومــــلأها بـــــركـــــــة ورحــمة وأمــــــــان

بعد الإعلان عن مسابقة

"أجمل خط لمّاوي"

على لمّتنا الغالية

لاقت المسابقة تفاعلا جميلا ومشاركات مبدعة وراقية تعبّر عن رقيّ أصحابها

وسنعرض خلال هذا الموضوع مشاركات الأعضاء خلال هذه المسابقة

فصوتوا إذن على أجمل مشاركة



-ملاحظة-

بالنسبة لقوانين التصويت، حتى يكون التصويت عادل ونعطي لأصحاب الاقتباسات الأجنبية حقهم

من التصويت، يحق لكل مصوّت التصويت على مشاركتين شرط اختيار مشاركة من الاقتباسات العربية

ومشاركة من الاقتباسات الأجنبية حتى نعطي فرصة للجميع ويكون في نهاية التصويت فائزين

نهاية فترة التصويت يوم 6 أوت



مشاركات الأعضاء

{الاقتباسات العربية}

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{الاقتباسات الاجنبية}

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