نتائج مسابقة "أجمل خطّ لمّاوي"

لؤلؤة قسنطينة
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السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم
ومــــلأها بـــــركـــــــة ورحــمة وأمــــــــان
بعد الإعلان عن مسابقة "أجمل خط لمّاوي" على لمّتنا الغالية
لاقت المسابقة تفاعلا جميلا ومشاركات مبدعة وراقية تعبّر عن رقيّ أصحابها
وبعد الإعلان عن مرحلة التصويت وتصويت الأعضاء على المشاركات الرائعة
تم اختيار فائزين من كل اقتباس (اقتباس اللغة العربية واقتباس اللغة الفرنسية)
المشاركة الفائزة من اقتباس اللغة العربية هي المشاركة (8)
وتحصلت على 18 صوت وهي مشاركة
الأخ @وحي القلم
أما المشاركة الفائزة من اقتباس اللغة الفرنسية هي المشاركة (15)
وتحصلت على 16 صوت وهي مشاركة
الأخت @بشرى ملاك
ويتحصل كل من الأخوين الفائزين
@وحي القلم
@بشرى ملاك
على 1000 نقطة تميّز
أما بقية المشاركين حسب ترتيب مشاركاتهم
يتحصلون على 500 نقطة شرفية
@عآشقة الجنـة
@سكون الفجر
@عقــ اللمه ــيد
@فتى من الغد
@يونس قاسم
@في طي النسيان
@الامين محمد
@اكرام براءة
@العيون الخضراء
@faith8
@yaso ياسمين
@السلطانة
@مناجاتي لسجادتي
مبارك للفائزين ولكل المشاركين في المسابقة
ومبارك لنا أقلام جميلة وراقية كأقلامكم
سررنا جدا بمشاركاتكم ونلتقي في مسابقات أخرى بحول الله
سلام