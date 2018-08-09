نتائج مسابقة "أجمل خطّ لمّاوي"

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,405
الإعجابات
47,205
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم
ومــــلأها بـــــركـــــــة ورحــمة وأمــــــــان
بعد الإعلان عن مسابقة "أجمل خط لمّاوي" على لمّتنا الغالية
لاقت المسابقة تفاعلا جميلا ومشاركات مبدعة وراقية تعبّر عن رقيّ أصحابها
وبعد الإعلان عن مرحلة التصويت وتصويت الأعضاء على المشاركات الرائعة
تم اختيار فائزين من كل اقتباس (اقتباس اللغة العربية واقتباس اللغة الفرنسية)

المشاركة الفائزة من اقتباس اللغة العربية هي المشاركة (8)
وتحصلت على 18 صوت وهي مشاركة
الأخ @وحي القلم

مشاركة 8..jpg
أما المشاركة الفائزة من اقتباس اللغة الفرنسية هي المشاركة (15)
وتحصلت على 16 صوت وهي مشاركة
الأخت @بشرى ملاك

مشاركة 15.jpg

ويتحصل كل من الأخوين الفائزين
@وحي القلم
@بشرى ملاك
على 1000 نقطة تميّز

أما بقية المشاركين حسب ترتيب مشاركاتهم
يتحصلون على 500 نقطة شرفية

@عآشقة الجنـة
@سكون الفجر
@عقــ اللمه ــيد
@فتى من الغد
@يونس قاسم
@في طي النسيان
@الامين محمد
@اكرام براءة
@العيون الخضراء
@faith8
@yaso ياسمين
@السلطانة
@مناجاتي لسجادتي

مبارك للفائزين ولكل المشاركين في المسابقة
ومبارك لنا أقلام جميلة وراقية كأقلامكم
سررنا جدا بمشاركاتكم ونلتقي في مسابقات أخرى بحول الله
سلام
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,939
الإعجابات
28,573
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
مباااارك للجميع
كانت منافسة مميزة
بارك الله فيكِ عزيزتي
استمتعنا جداً بمشاهدة خطوط انامل اهل اللمة
حفظكم الله
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,363
الإعجابات
1,752
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم و رحمة الله
مبارك للفائزين
كانت فعلا خطوط جميلة ما شاء الله
و كل الشكر للمشاركين في هذه المسابقة
في انتظار فعاليات أخرى ان شاء الله.
بالتوفيق.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,405
الإعجابات
47,205
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
قال سكون الفجر:
مباااارك للجميع
كانت منافسة مميزة
بارك الله فيكِ عزيزتي
استمتعنا جداً بمشاهدة خطوط انامل اهل اللمة
حفظكم الله
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صباح الورد حبيبتي سكون
الله يسلمك حبيبتي ومبارك لنا قلمك عزيزتي
وكانت منافسة مميزة بتواجدكم وبمشاركاتكم
وبارك فيك الرحمان غاليتي سررت حقا بتواجدك وبمشاركتك
بالتوفيق لكِ عزيزتي وربي يهنيك
تحياتي​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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طاقم المراقبين
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,405
الإعجابات
47,205
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
قال عقــ اللمه ــيد:
السلام عليكم و رحمة الله
مبارك للفائزين
كانت فعلا خطوط جميلة ما شاء الله
و كل الشكر للمشاركين في هذه المسابقة
في انتظار فعاليات أخرى ان شاء الله.
بالتوفيق.
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صباح النور أخي
الله يسلمك ومبارك لك ولنا كذلك بأقلام متميزة كأقلامكم
لأننا استمتعنا حقا بها وكسبنا كنزا داخل لمتنا
ان شاء الله نلتقي في مسابقات أخرى بحول الله
بالتوفيق لك أخي وشكرا لمشاركتك الطيبة بارك الله فيك
تحياتي​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#6
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,901
الإعجابات
39,331
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم
ألف ألف مبروووك للفائزين و في الحقيقة الكل فائز فالخطوط كلها رائعة و جميلة
يعطيك الصحة حبيبتي على المسابقة الراقية كانت في المستوى
و نوجه تحية للأخ @يونس قاسم فخطه راق لي جدا جدا مبدع
بارك الله فيكم
و بالتوفيق للجميع
 
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