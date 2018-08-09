نتائج مسابقة "أجمل خطّ لمّاوي"

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم

ومــــلأها بـــــركـــــــة ورحــمة وأمــــــــان

بعد الإعلان عن مسابقة

"أجمل خط لمّاوي"

على لمّتنا الغالية

لاقت المسابقة تفاعلا جميلا ومشاركات مبدعة وراقية تعبّر عن رقيّ أصحابها

وبعد الإعلان عن مرحلة التصويت وتصويت الأعضاء على المشاركات الرائعة

تم اختيار فائزين من كل اقتباس (اقتباس اللغة العربية واقتباس اللغة الفرنسية)

المشاركة الفائزة من اقتباس اللغة العربية هي المشاركة (8)

وتحصلت على 18 صوت وهي مشاركة



أما المشاركة الفائزة من اقتباس اللغة الفرنسية هي المشاركة (15)

وتحصلت على 16 صوت وهي مشاركة

ويتحصل كل من الأخوين الفائزين

على 1000 نقطة تميّز

أما بقية المشاركين حسب ترتيب مشاركاتهم

يتحصلون على 500 نقطة شرفية

مبارك للفائزين ولكل المشاركين في المسابقة

ومبارك لنا أقلام جميلة وراقية كأقلامكم

سررنا جدا بمشاركاتكم ونلتقي في مسابقات أخرى بحول الله