واش رايكم في هاذ الموهبة هههههههههه

السلام عليكم ناس اللمة كامل

واش راكم أن شاء الله راكم كاامل لا باس

خبروني كاش بعبعات من جيهتكم و لا مازال



المهم شربت أتااي و بدى الإلهام و الفكر المتافيزيقي يطلع

و بديت نفتش في المواهب نتاعي

تفكرؤت بلي عندي موهبة قلت نعرضها عليكم

تعطوني راايكم



موهبة التبراح

إإإإيه التبراااح و اللي ماهوش مأمن هاهي ليكم



آآآآآآآآآآآآآآرجا

و هاذي تبريحة في خاطركم



في خاطر اللي يبغونا ساك

..و يا اللمة ما زالني نهواك ..



في خاطركم كامل.....

وقلبي عليكم هامل..



هادي تبريحة صاير داير و قلبي عليكم راهو حاير



في خاطر الخواطر والفرح يتقاطر والايام اللي راهي تتشاطر في خاطركم بوكو بوكو

ناس اللمة...كل واحد بقدرو و اسمو



و هاااااااااذي صو ميل من عند الحاج فتحي و راه يقول

في خاطركم يا لحباب القلب راهو زاهي

رواحو لينا ضياف و نطيبو ليكم الديول فيه الفورماج محشي

و لا نعملوا ليكم المردود فوقه لي بول نتاع اللحم مرحي

و اللي ما يعرفهش راه إسمه الفيونداشي



الحبيب يقرب و العدو يروح على روحه يمشي



رواحو كااامل بصح ما كثروش علي الغاشي

و لي ما لحقوش الطبصي نعمرولو في الصاشي





واش رااايكم ههههههههههههه

و اللي عنده تبريحة يقولها لينا بصح تكون هادفة و عندها معنى