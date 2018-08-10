واش رايكم في هاذ الموهبة هههههههههه

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#1
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#1
السلام عليكم ناس اللمة كامل
واش راكم أن شاء الله راكم كاامل لا باس
خبروني كاش بعبعات من جيهتكم و لا مازال

المهم شربت أتااي و بدى الإلهام و الفكر المتافيزيقي يطلع
و بديت نفتش في المواهب نتاعي
تفكرؤت بلي عندي موهبة قلت نعرضها عليكم
تعطوني راايكم

موهبة التبراح
إإإإيه التبراااح و اللي ماهوش مأمن هاهي ليكم

آآآآآآآآآآآآآآرجا
و هاذي تبريحة في خاطركم

في خاطر اللي يبغونا ساك
..و يا اللمة ما زالني نهواك ..

في خاطركم كامل.....
وقلبي عليكم هامل..

هادي تبريحة صاير داير و قلبي عليكم راهو حاير

في خاطر الخواطر والفرح يتقاطر والايام اللي راهي تتشاطر في خاطركم بوكو بوكو
ناس اللمة...كل واحد بقدرو و اسمو

و هاااااااااذي صو ميل من عند الحاج فتحي و راه يقول
في خاطركم يا لحباب القلب راهو زاهي
رواحو لينا ضياف و نطيبو ليكم الديول فيه الفورماج محشي
و لا نعملوا ليكم المردود فوقه لي بول نتاع اللحم مرحي
و اللي ما يعرفهش راه إسمه الفيونداشي

الحبيب يقرب و العدو يروح على روحه يمشي

رواحو كااامل بصح ما كثروش علي الغاشي
و لي ما لحقوش الطبصي نعمرولو في الصاشي


واش رااايكم ههههههههههههه
و اللي عنده تبريحة يقولها لينا بصح تكون هادفة و عندها معنى
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
1 أوت 2008
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الجنس
ذكر
#3
و هاااااااااذي صو ميل من عند الحاج فتحي

هاذي عجبتني وضحكتني
تحية للبنك المركزي فتحي ههههههه برّح يا الشيخ أمين على ظهر المهاجرين
وتحية ليك راك جوعتني مع لعشية.
 
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