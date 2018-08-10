واش رايكم في هاذ الموهبة هههههههههه

الامين محمد
:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 9,239
- الإعجابات
- 20,236
- النقاط
- 1,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم ناس اللمة كامل
واش راكم أن شاء الله راكم كاامل لا باس
خبروني كاش بعبعات من جيهتكم و لا مازال
المهم شربت أتااي و بدى الإلهام و الفكر المتافيزيقي يطلع
و بديت نفتش في المواهب نتاعي
تفكرؤت بلي عندي موهبة قلت نعرضها عليكم
تعطوني راايكم
موهبة التبراح
إإإإيه التبراااح و اللي ماهوش مأمن هاهي ليكم
آآآآآآآآآآآآآآرجا
و هاذي تبريحة في خاطركم
في خاطر اللي يبغونا ساك
..و يا اللمة ما زالني نهواك ..
في خاطركم كامل.....
وقلبي عليكم هامل..
هادي تبريحة صاير داير و قلبي عليكم راهو حاير
في خاطر الخواطر والفرح يتقاطر والايام اللي راهي تتشاطر في خاطركم بوكو بوكو
ناس اللمة...كل واحد بقدرو و اسمو
و هاااااااااذي صو ميل من عند الحاج فتحي و راه يقول
في خاطركم يا لحباب القلب راهو زاهي
رواحو لينا ضياف و نطيبو ليكم الديول فيه الفورماج محشي
و لا نعملوا ليكم المردود فوقه لي بول نتاع اللحم مرحي
و اللي ما يعرفهش راه إسمه الفيونداشي
الحبيب يقرب و العدو يروح على روحه يمشي
رواحو كااامل بصح ما كثروش علي الغاشي
و لي ما لحقوش الطبصي نعمرولو في الصاشي
واش رااايكم ههههههههههههه
و اللي عنده تبريحة يقولها لينا بصح تكون هادفة و عندها معنى
واش راكم أن شاء الله راكم كاامل لا باس
خبروني كاش بعبعات من جيهتكم و لا مازال
المهم شربت أتااي و بدى الإلهام و الفكر المتافيزيقي يطلع
و بديت نفتش في المواهب نتاعي
تفكرؤت بلي عندي موهبة قلت نعرضها عليكم
تعطوني راايكم
موهبة التبراح
إإإإيه التبراااح و اللي ماهوش مأمن هاهي ليكم
آآآآآآآآآآآآآآرجا
و هاذي تبريحة في خاطركم
في خاطر اللي يبغونا ساك
..و يا اللمة ما زالني نهواك ..
في خاطركم كامل.....
وقلبي عليكم هامل..
هادي تبريحة صاير داير و قلبي عليكم راهو حاير
في خاطر الخواطر والفرح يتقاطر والايام اللي راهي تتشاطر في خاطركم بوكو بوكو
ناس اللمة...كل واحد بقدرو و اسمو
و هاااااااااذي صو ميل من عند الحاج فتحي و راه يقول
في خاطركم يا لحباب القلب راهو زاهي
رواحو لينا ضياف و نطيبو ليكم الديول فيه الفورماج محشي
و لا نعملوا ليكم المردود فوقه لي بول نتاع اللحم مرحي
و اللي ما يعرفهش راه إسمه الفيونداشي
الحبيب يقرب و العدو يروح على روحه يمشي
رواحو كااامل بصح ما كثروش علي الغاشي
و لي ما لحقوش الطبصي نعمرولو في الصاشي
واش رااايكم ههههههههههههه
و اللي عنده تبريحة يقولها لينا بصح تكون هادفة و عندها معنى