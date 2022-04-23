سهرة مع ضيف عبدالرؤوف1 ( الـ genius )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,733
النقاط
2,651
الجنس
ذكر

بسم الله الرحمن الرحيم


أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا

مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود





في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان


البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها

صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها

اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها

يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها

نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها

**************


تنبيه

اللي ميعرف هذا الفيلم مكان علاه يتفرج التقديم
61BnUHq9kDL._AC_SX342_.jpg
البداية.
السلام عليكم عمي الكلونديستان خدام ؟

لا لا راني نكسل في رجليا
باينة قاعد لهاذ الوقت والبرد يقطع فيها علاجال عباد كيما انت .
وين رايح وليدو ؟
retour-vers-le-futur-sur-tf1-mais-pourquoi-la-delorean-doit-elle-atteindre-88-miles-par-heure.jpg

تعرف منتدى اللمة الجزائرية عمو ؟

يا حسراه شكون ميعرفوش أنا اللي خدمتلو السينيسمو اللولة.

امالا عموا راني معروض الليلة ثماك وخايف نراطيها هاذي اول عرضة ليا وراني متكلك

retour-vers-le-futur.jpg

ايا متقلق روحك ماوالو اركب زير السانتورة ونتكلو على ربي.

واسمك عمو ؟

سميني عمو حسان . حسان طيرو معقلتنيش.؟

اتكل على ربي عمو حسان رني روطار.

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هانا وصلنا للمة وليدو
screenshot_20220423_114503.gif

عمو حسان وين رانا هاذي ماشي اللمة أخاه.

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اسمحلي وليدو رجعنا لل دوميل سيس 2006 الة الانتقال عبر الزمن اونبان اصبر نزيد نخنتش فيها شويا.
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ايا اركب وليدو نديمارو من جديد



screenshot_20220423_105721.png

وين هاذي عمو حسان؟

رانا في رمضان جبتها قدقد بصح موش رمضان 2022 هذا رمضان 2007 وقيلا. اصبر تشوف نعااود الحسابات.

Sans titre.png

اخاه واش راه صاير
2772796.png

اقلبي راح يحبس

2011 ramad.png

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رمضان يجي ويروح عمي حسان بصح احنا وين رانا ريحين ؟

اصبر اصبر رانا قريب نوصلو الدورة التالية.

216.png

هاهي هاهي عموا احبس احبس

هاذو هوما صحابييي عقلتهم .

قلبي قلبي

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الله يبارك الله يبارك هاذو كامل صحابك.

RYM972.png


الحمد الله وصلنا ل اللمة 2022 عبدالرؤوف وليدي تقدر تروح وحدك ذرك.

ايه يعطيك الصحة راسي راه يدور حبيت نتقيا وشحال حقك عمو ؟

روح وليدو برك متحشمنيش .


غير قول عمو .


في خاطر صحابك وهاذو الاعضاء والوجوه الطيبة والزينة

والله منحسبهالك غير ب زوج ملايين.



@عبدالرؤوف1
أوووو ... قول والله.



 
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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,733
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
  • [ تنبيهات V0.2Beta-2021/2022فريد أبوفيصل]
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