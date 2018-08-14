استشرتكم كأخت فأعينوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بيك حبيبتي سنايا وإن شاء الله أحوالك بخير، وحفاظا على سرية أمرك كن شاركتي في قسم مشكلتي

هكا تكوني مرتاحة وتتكلمي براحتك، لكن معليش حبيبتي المهم شاركتينا المشكلة لي مقلقتك

المهم أختي نتي مشكلتك وقت الفراغ ماش الدراهم يعني وضعيتك مليحة والحمد لله إذن علاه تجيبي وجع الراس لنفسك؟

حابة تتعلمي لغات؟ هيه روحي اتعلمي مليحة بزاف لنفسك ماش للناس يعني اكسبيها لروحك، حابة تتعلمي خياطة او حلاقة

كذلك خليها لنفسك اتعلميها حرفة لروحك في حالة ما إذا احتجتيها يوما ما، وكذلك عندك هواية كامل عارفينها واش هي

اشغلي نفسك بيها، ادخلي دروس حفظ القرآن كاين بزاف أمور تشغلك وقتك لكي ضد أنك تستغلي وقتك في العمل

خاصة أنو زوجك يخدم بعيد ماتدخليش الناس لدارك هادي تاع دروس خصوصية وتاع صالون حلاقة تولي تكسبي منو ذنوب برك

هادي وصل شعر وهادي نمص، بالاك اذا جاتك في طفل واحد تاع انسانة تعرفيها وحبيتي تديريلو دروس وتجيبي منو مصروف

معليش، بصح تاع تجيبي بزاف أولاد فأنا هادي ضدها، عندك دارك ووليداتك ومستواك المعيشي مليح والحمد لله اذن

بعدي على الشقاء يكفيك تربية أطفالك ومتابعتهم سواء في تربيتهم أو دراستهم، اما اذا حبيبتي تتعلمي كاش حاجة

فديريها لنفسك احكمي شهادة اللغات ولا تاع الاعلام الآلي لنفسك وللزمان يمكن تحتاجيهم يوما ما، ولكن بما أنك حابة صح تخدمي

يمكن تدخلي في مدارس تعليم الحلويات وتخدمي بشوي للناس منها تربحي حرفة وتشغلي وقتك وتدخلي مصروف

غير هاد الشي أنا بصراحة ضد، وضد أنك تفتحي دارك للناس يعني انك تتعلمي لنفسك معليش، وهذا رأي شخصي فقط

زيدي شوفي مع بقية الأعضاء وربي يوفقك ان شاء الله

تحياتي ​