استشرتكم كأخت فأعينوني

sanaya
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سلام عليكم لحباب
سلام عليكم خوتاتي وخاوتي
الحاجة اللولى سمحولي بزاف كدخلت بعضوية سانايا مصح الله غالب منيش قادرة نكتب من حسابي الحقيقي باسكو هاذو أمور شخصية و كاين ناس فالمنتدى يعرفوني فالواقع وتعرفو الحياة الشخصية مش لازم تكون سيرة في كل لسان
المهم حابة نشاوركم وتمدولي رايكم وكل واحد و كفاه يشوف ونشوف أنا واش ندير
ياخي الرسول صلى الله عليه و سلم كان يشاور صحابو فكيف بنا نحن
كما تعرفو أنا حبست قرايتي عندي برك شهادة تعليم متوسط
العام اللي فات كنت نقرا لغات
و العام هذايا نحب ثاني نزيد فالانجليزية والفرنسية
مصح المشكل فاللغات لازم شحال نستنى باش تكون عندي شهادة رسمية و نخدم بيها
علما أنو راجلي ميقبلش بالخدمة خلاص مي عندي مساحة في داري وين نقدر ندير دروس خصوصية كنشد الشهادة بيانسير و في نفس الوقت نحب نخدم نشد شويا دراهم علما أنو ظروفي المادية مليحة ولله الحمد مي توجور نطمح نخدم ندير حاجة لروحي
و كولى راجلي يخدم برا يعني خارج الوطن لقيت عندي وقت فراغ كبير حابة نستغلو
وهنا حصلتلي و محتاجة رايكم الصريح
أسكو نكمل مع اللغات خير ولا ندير تكوين فالحلاقة و نحل صالون ولا ندير تكوين فالاعلام الالي ولا نحل حضانة عندي فالدار ولا مدولي كاش مجال و كاش دومان شباب و نهار نهز الشهادة نقدر نخدمو مام في داري
وشكرا لكم جميعا
سلام عليكم خوتاتي وخاوتي
الحاجة اللولى سمحولي بزاف كدخلت بعضوية سانايا مصح الله غالب منيش قادرة نكتب من حسابي الحقيقي باسكو هاذو أمور شخصية و كاين ناس فالمنتدى يعرفوني فالواقع وتعرفو الحياة الشخصية مش لازم تكون سيرة في كل لسان
المهم حابة نشاوركم وتمدولي رايكم وكل واحد و كفاه يشوف ونشوف أنا واش ندير
ياخي الرسول صلى الله عليه و سلم كان يشاور صحابو فكيف بنا نحن
كما تعرفو أنا حبست قرايتي عندي برك شهادة تعليم متوسط
العام اللي فات كنت نقرا لغات
و العام هذايا نحب ثاني نزيد فالانجليزية والفرنسية
مصح المشكل فاللغات لازم شحال نستنى باش تكون عندي شهادة رسمية و نخدم بيها
علما أنو راجلي ميقبلش بالخدمة خلاص مي عندي مساحة في داري وين نقدر ندير دروس خصوصية كنشد الشهادة بيانسير و في نفس الوقت نحب نخدم نشد شويا دراهم علما أنو ظروفي المادية مليحة ولله الحمد مي توجور نطمح نخدم ندير حاجة لروحي
و كولى راجلي يخدم برا يعني خارج الوطن لقيت عندي وقت فراغ كبير حابة نستغلو
وهنا حصلتلي و محتاجة رايكم الصريح
أسكو نكمل مع اللغات خير ولا ندير تكوين فالحلاقة و نحل صالون ولا ندير تكوين فالاعلام الالي ولا نحل حضانة عندي فالدار ولا مدولي كاش مجال و كاش دومان شباب و نهار نهز الشهادة نقدر نخدمو مام في داري
وشكرا لكم جميعا