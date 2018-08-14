استشرتكم كأخت فأعينوني

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
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محل الإقامة
الجزائر
#1
سلام عليكم لحباب
سلام عليكم خوتاتي وخاوتي
الحاجة اللولى سمحولي بزاف كدخلت بعضوية سانايا مصح الله غالب منيش قادرة نكتب من حسابي الحقيقي باسكو هاذو أمور شخصية و كاين ناس فالمنتدى يعرفوني فالواقع وتعرفو الحياة الشخصية مش لازم تكون سيرة في كل لسان
المهم حابة نشاوركم وتمدولي رايكم وكل واحد و كفاه يشوف ونشوف أنا واش ندير
ياخي الرسول صلى الله عليه و سلم كان يشاور صحابو فكيف بنا نحن
كما تعرفو أنا حبست قرايتي عندي برك شهادة تعليم متوسط
العام اللي فات كنت نقرا لغات
و العام هذايا نحب ثاني نزيد فالانجليزية والفرنسية
مصح المشكل فاللغات لازم شحال نستنى باش تكون عندي شهادة رسمية و نخدم بيها
علما أنو راجلي ميقبلش بالخدمة خلاص مي عندي مساحة في داري وين نقدر ندير دروس خصوصية كنشد الشهادة بيانسير و في نفس الوقت نحب نخدم نشد شويا دراهم علما أنو ظروفي المادية مليحة ولله الحمد مي توجور نطمح نخدم ندير حاجة لروحي
و كولى راجلي يخدم برا يعني خارج الوطن لقيت عندي وقت فراغ كبير حابة نستغلو
وهنا حصلتلي و محتاجة رايكم الصريح
أسكو نكمل مع اللغات خير ولا ندير تكوين فالحلاقة و نحل صالون ولا ندير تكوين فالاعلام الالي ولا نحل حضانة عندي فالدار ولا مدولي كاش مجال و كاش دومان شباب و نهار نهز الشهادة نقدر نخدمو مام في داري
وشكرا لكم جميعا
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بيك حبيبتي سنايا وإن شاء الله أحوالك بخير، وحفاظا على سرية أمرك كن شاركتي في قسم مشكلتي
هكا تكوني مرتاحة وتتكلمي براحتك، لكن معليش حبيبتي المهم شاركتينا المشكلة لي مقلقتك
المهم أختي نتي مشكلتك وقت الفراغ ماش الدراهم يعني وضعيتك مليحة والحمد لله إذن علاه تجيبي وجع الراس لنفسك؟
حابة تتعلمي لغات؟ هيه روحي اتعلمي مليحة بزاف لنفسك ماش للناس يعني اكسبيها لروحك، حابة تتعلمي خياطة او حلاقة
كذلك خليها لنفسك اتعلميها حرفة لروحك في حالة ما إذا احتجتيها يوما ما، وكذلك عندك هواية كامل عارفينها واش هي
اشغلي نفسك بيها، ادخلي دروس حفظ القرآن كاين بزاف أمور تشغلك وقتك لكي ضد أنك تستغلي وقتك في العمل
خاصة أنو زوجك يخدم بعيد ماتدخليش الناس لدارك هادي تاع دروس خصوصية وتاع صالون حلاقة تولي تكسبي منو ذنوب برك
هادي وصل شعر وهادي نمص، بالاك اذا جاتك في طفل واحد تاع انسانة تعرفيها وحبيتي تديريلو دروس وتجيبي منو مصروف
معليش، بصح تاع تجيبي بزاف أولاد فأنا هادي ضدها، عندك دارك ووليداتك ومستواك المعيشي مليح والحمد لله اذن
بعدي على الشقاء يكفيك تربية أطفالك ومتابعتهم سواء في تربيتهم أو دراستهم، اما اذا حبيبتي تتعلمي كاش حاجة
فديريها لنفسك احكمي شهادة اللغات ولا تاع الاعلام الآلي لنفسك وللزمان يمكن تحتاجيهم يوما ما، ولكن بما أنك حابة صح تخدمي
يمكن تدخلي في مدارس تعليم الحلويات وتخدمي بشوي للناس منها تربحي حرفة وتشغلي وقتك وتدخلي مصروف
غير هاد الشي أنا بصراحة ضد، وضد أنك تفتحي دارك للناس يعني انك تتعلمي لنفسك معليش، وهذا رأي شخصي فقط
زيدي شوفي مع بقية الأعضاء وربي يوفقك ان شاء الله
تحياتي
 
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