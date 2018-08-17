الم اسفل البطن

ام عمر الفاروق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 أوت 2018
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
احيانا لما نوقف بسرعة يحكمني الم اسفل بطني جهة اليمين ألم شديد و يتوقف بعد ثواني كانها التواء و عندها يومين صرات لي هكذا ما هي هذه الحالة و لو تكون المرأة حامل هل ممكن تكون مضرة لها
احيانا لما نوقف بسرعة يحكمني الم اسفل بطني جهة اليمين ألم شديد و يتوقف بعد ثواني كانها التواء و عندها يومين صرات لي هكذا ما هي هذه الحالة و لو تكون المرأة حامل هل ممكن تكون مضرة لها