الم اسفل البطن

السلام عليكم

احيانا لما نوقف بسرعة يحكمني الم اسفل بطني جهة اليمين ألم شديد و يتوقف بعد ثواني كانها التواء و عندها يومين صرات لي هكذا ما هي هذه الحالة و لو تكون المرأة حامل هل ممكن تكون مضرة لها