الم اسفل البطن

ام عمر الفاروق

ام عمر الفاروق

:: عضو منتسِب ::
#1
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
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أنثى
#1
السلام عليكم
احيانا لما نوقف بسرعة يحكمني الم اسفل بطني جهة اليمين ألم شديد و يتوقف بعد ثواني كانها التواء و عندها يومين صرات لي هكذا ما هي هذه الحالة و لو تكون المرأة حامل هل ممكن تكون مضرة لها
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
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الشرق-الوسط
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#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على سلامتك اختي

اذا كان حملك عادي يمكن مجرد وخز فقط اما ان كانت هناك مشكلة لاسمح الله فيجب زيارة الطبيب وعمل الايكو للتأكد / ممكن رفعتي حاجة ثقيلة

ان شاءالله تفيدك @faith8 من الجانب الطبي


وربي يثبتلك حملك ان شاءالله
 
ام عمر الفاروق

ام عمر الفاروق

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
17 أوت 2018
المشاركات
3
الإعجابات
1
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#5
إن شاء الله يا رب ربي يبارك فيك و يجازيك خير الجزاء يا رب
لم شعرت بالوخز نحس غازات في بطني و توقف الألم لكن بقى مرة على مرة الم خفيف و انا أعاني من القولون احيانا و خاصة هذه الأيام
 
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