غداً عرفة





أبو الهيثم محمد درويش





نفحة من نفحات الله وفضل من أفضاله ونور من أنوار الله

يحل على الأمة يوم عظيم , الدعاء فيه هو خير الدعاء , وصيامه يكفر سنتين وهو يوم أكمل الله فيه الملة وأتم على عباده النعمة , فعلينا أن نغتنم نفحات الله خير اغتنام.

يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : إن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال : أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا} [ سورة المائدة:5]. قال عمر – رضي الله عنه- : قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة : «يكفر السنة الماضية والسنة القابلة» . [رواه مسلم]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة » . [صححه الألباني]

فعلينا أن نشغل أنفسنا بما يخرجنا من هذا اليوم وقد غفرت ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة وبدأنا مع الله عهد جديد , فاللهم اغمرنا بنفحاتك المباركة وارزقنا حسن اغتنامها يا كريم............