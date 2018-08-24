تحضير نصوص اللغة العربية اولى ثانوي

نقدم لكم تحضيرات لاغلب نصوص اللغة العربية

السنة اولى ثانوي :



تحضير درس الآمثال و الحكم

المثل : قول مأثور موجز العبارة ، يتضمن فكرة صائبة ...و قد أجاد العرب في المثل و خلفوا لنا ما يدل على عقليتهم أكثر مما يدلنا الشعر و القصص...و للمثل مورد ومضرب .

الحكمة : قول موافق للحق ...و هي خلاصة التجربة و النظرة المعمقة في الحياة ...



أثري رصيدي اللغوي

أوكتا ربطتا . الزبى ج /زبية و هي الرابية التي لا يعلوها الماء ؛فإذا بلغها السيل كان جارفا مجحفا . الحلم العقل السفاهة الطيش و الجهل . ومنها سفه يسفه ، سفها و سفاهة خف و طاش و جهل و يقال علينا جهل





أكتشف معطيات النص

ما المراد بالحر في المثل الأول ؟ ما لسلوك المرتبط به في هذا المثل ؟ أذكر بعض صفات الحر

ماذا تعرف عن سنمار ؟ وعن عرقوب ؟و عن حاتم ؟

من خلال هذه الأمثال ، إلا م ترمز هذه الأسماء ؟

تحدث عن موارد هذه الأمثال

صغ وضعيات فعلية تترجم بصدق هذه الأمثال

ما مفاد الحكمة في المثال الخامس ؟ إلام تدعو ؟

كيف يكرم المرء نفسه ؟ أذكر السلوكات التي تترجم تكريم المرء نفسه







أناقش معطيات النص

كثيرا ما ترتبط المثال بالبيئة التي تقال فيها ، استخرج من الأمثال المذكورة ما يرتبط بالبيئة العربية في الجاهلية

عين الأمثال التي تتعلق بالأخلاق الحميدة وبين أثرها في تماسك بناء المجتمع

بما ذا تفسر شيوع الأمثال بين العرب في العصر الجاهلي ؟

تتنوع الأمثال ، فمنها ما يرتبط بحادثة واقعية ، ومنها ما يرتبط بقصة خيالية ومنها ما يعبر عن خلق عربي ، ومنها ما يرتبط بأشخاص اشتهروا بصفة معينة ، ومنها ما يدل على قوة الملاحظة.

بالعودة إلى الأمثال المذكورة .صنفها حسب هذه الأنواع

ما هي الصور البيانية في المثل التاسع "بلغ السيل الزبى "

علام تدل ؟ايت بأمثال تشبهها

إلى أي مدى تتقبل حكمة الشاعر : و إن سفاه الشيخ لا حلم بعده " ؟ علل إجابتك .

" إن خير العلم ما نفع " فسر هذه الحكمة مستشهدا بما يدعمها من الحديث الشريف

ايت بحكم أخرى توافق هذه الحكمة .

ما الفرق بين المثل و الحكمة ( أذكر أوجه الاختلاف و الاتفاق بينهما

ما أسباب انتشار الأمثال من الحكم في العصر الجاهلي





أجمل القول في تقدير النص

عرف كلا من المثل و الحكمة بأسلوبك الخاص

اذكر خصائص المثل و الحكمة من حيث الدلالة المعنوية

ما الهدف من إنشاء المثل

بم يتميز كل من المثل والحكمة من حيث الصوغ الفني







لاحظ قول الشاعر

و إن سفاه الشيخ لا حلم بعده و إن الفتى بعد السفاهة يحلم

أكتشف أحكام القاعدة

قارن بين الاسم الواقع " إن " و الاسم الواقع بعد " لا " . فيم يشتركان ؟ علام تدل " لا " ؟ ما هو عملها ؟

أبني أحكام القاعدة :

" لا " النافية للجنس تعمل عمل "إن" بخمسة شروط :

أن تكون نافية للجنس نصا

أن يكون اسمها و خبرها نكرتين

أن يكون اسمها متصلا بها

أن لا يتقدم خبرها عليها

أن لا يدخل عليها جار

ملاحظة : اسم لا ثلاثة أنواع : مفرد : يبنى على ما كان ينصب به .

مضاف : يجب نصبه .

شبيه بالمضاف : يجب نصبه أيضا .





العروض :

القافية القيدة والمطلقة

لاحظ قول الشاعر :

و من يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم

و اقرأ البيت الآتي :

فكل حبي صائر للبلى و كل حبل مرة لاندثار

ما هي حركة الروي في البيت الأول؟

ما هي حركة الروي في البيت الثاني ؟

القافية المقيدة : هي ما كانت الروي ، سواء أكانت مردفة ...أم خالية من الردف...

القافية المطلقة : هي ما كانت متحركة الروي ، أي بعد رويها وصل بإشباع ...





النقد الأدبي :

عناصر الأدب :

عناصر الأدب أربعة :

العاطفة : و هي أهم العناصر و أقواها في طبع الأدب بطابعه الفني .

الخيال : و هو وسيلة هامة لإيقاظ العواطف .

الفكرة : و هي أساسية في كل الفنون .

الصورة : و هي وسيلة لأداء المعاني و التعبير عن الحقائق و المشاعر .