السلام عليكم خاوتي وخواتاتي

انا جيتكم هنا باش نفضفض و باش تساعدوني تانيك

انا طفلة عندي 19 عام جامعية نعرف نقرى مع الأوائل دايما و لكن عندي مشكلة نقص الثقة بالنفس حساسة و عصبية بزاااف و نحس روحي احيانا ضعيفة و ندير على هدرت النااس بزااف يعني انا اذا قالو الناس انا مليحة نحس روحي مليحة و اذا قالو مشي مليحة نكتأب و لا مام ميدوهاش فيا صاي انا نقول انا كيوالو و المشكل انا نشوف روحي شابة بزااف بصح الناس لا ميدوهاش فيا كي شغل كاش ندخل لبلاصة كي شغل مدخلتش واحد ميديها فيا و اذا هدرت ميسمعونيش بصح صوتي ضعييف. انا قريت كتوبا تاع تطوير الذات و تابعت فيديوات و درت عليهم مكان حتى فرق.

اذا كاين ناس كانو كيفي و تبدلو للاحسن و لي عنده حل يقلي و ربي يحفظكم شكراااتا