السلام عليكم اخواني و اخاوتي

و صباح الخيير و الفل

اولا "انا مشتركة جديدة للتوضيح فقط"

عجبني هاذ المنتدى بزاااف قلت ندخل و نحكي حكايتي و علابالي كاين لي فاتوا بواش فت انا و تبدلو و انشاء الله تفهموني و تعاونوني.

انا طفلة ف 19 من العمر جامعية و نقرى مليح و مجتهدة ف الدراسة تاعي و لكن عندي مشكل نقص الثقة بالنفس و العصبية الزائدة و حساسة بزاااف يعني اذا هدر معايا كاش واحد مليح نفرح و اذا ماداهاش فيا نزعف و نقول في نفسي انا كيوالو و كي ندخل على جماعة كي شغل واحد ميديها فيا يعني انا كاين مكاش غير كيفكيف و مام كي نهدر واحد ميسمعنيش لانو صوتي ضعيف بزاااف.

انا نشوف روحي شابة و شخصيتي قوية و كل شي فيا شباب بصح الناس لا .

انا قريت كتب و مقالات كثيييرة عن تطوير الذات و تفرجت فيديوهات بزااف عن الثقة بالنفس و لكن دون جدوى مكاش فرق كبير للاس

ارجو المساعدة و لي فات بهاذ المرحلة و تغير يقلي تجربتو, و شكرااا في امان الله