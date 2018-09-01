مساعدة

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Nesserinenono

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
31 أوت 2018
المشاركات
2
الإعجابات
1
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم اخواني و اخاوتي
و صباح الخيير و الفل
اولا "انا مشتركة جديدة للتوضيح فقط"
عجبني هاذ المنتدى بزاااف قلت ندخل و نحكي حكايتي و علابالي كاين لي فاتوا بواش فت انا و تبدلو و انشاء الله تفهموني و تعاونوني.
انا طفلة ف 19 من العمر جامعية و نقرى مليح و مجتهدة ف الدراسة تاعي و لكن عندي مشكل نقص الثقة بالنفس و العصبية الزائدة و حساسة بزاااف يعني اذا هدر معايا كاش واحد مليح نفرح و اذا ماداهاش فيا نزعف و نقول في نفسي انا كيوالو و كي ندخل على جماعة كي شغل واحد ميديها فيا يعني انا كاين مكاش غير كيفكيف و مام كي نهدر واحد ميسمعنيش لانو صوتي ضعيف بزاااف.
انا نشوف روحي شابة و شخصيتي قوية و كل شي فيا شباب بصح الناس لا .
انا قريت كتب و مقالات كثيييرة عن تطوير الذات و تفرجت فيديوهات بزااف عن الثقة بالنفس و لكن دون جدوى مكاش فرق كبير للاس
ارجو المساعدة و لي فات بهاذ المرحلة و تغير يقلي تجربتو, و شكرااا في امان الله
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,499
الإعجابات
62,163
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيك اختي نورتينا شرف لينا ان تنضمي لينا متاكدة انو الاخوة والاخوات راح يساعدوك انا نصيحتي انك تبطلي تتاثري بلي حواليك مادام انتي مع روحك مقتنعة بانك قوي هاذ الثقة متخليكش تتاثري لازم تثبتي لانك كي تتاثري من اجل الناس راح تتقاسي غير انتي لازم تتعلمي تثيقي في نفسك وان شاء الله يعاونوك بقية الاعضاء @عقــ اللمه ــيد @لؤلؤة قسنطينة @yaso ياسمين @الامين محمد @فريد أبوفيصل @hakim story
 
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