Nesserinenono
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 أوت 2018
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم اخواني و اخاوتي
و صباح الخيير و الفل
اولا "انا مشتركة جديدة للتوضيح فقط"
عجبني هاذ المنتدى بزاااف قلت ندخل و نحكي حكايتي و علابالي كاين لي فاتوا بواش فت انا و تبدلو و انشاء الله تفهموني و تعاونوني.
انا طفلة ف 19 من العمر جامعية و نقرى مليح و مجتهدة ف الدراسة تاعي و لكن عندي مشكل نقص الثقة بالنفس و العصبية الزائدة و حساسة بزاااف يعني اذا هدر معايا كاش واحد مليح نفرح و اذا ماداهاش فيا نزعف و نقول في نفسي انا كيوالو و كي ندخل على جماعة كي شغل واحد ميديها فيا يعني انا كاين مكاش غير كيفكيف و مام كي نهدر واحد ميسمعنيش لانو صوتي ضعيف بزاااف.
انا نشوف روحي شابة و شخصيتي قوية و كل شي فيا شباب بصح الناس لا .
انا قريت كتب و مقالات كثيييرة عن تطوير الذات و تفرجت فيديوهات بزااف عن الثقة بالنفس و لكن دون جدوى مكاش فرق كبير للاس
ارجو المساعدة و لي فات بهاذ المرحلة و تغير يقلي تجربتو, و شكرااا في امان الله
و صباح الخيير و الفل
اولا "انا مشتركة جديدة للتوضيح فقط"
عجبني هاذ المنتدى بزاااف قلت ندخل و نحكي حكايتي و علابالي كاين لي فاتوا بواش فت انا و تبدلو و انشاء الله تفهموني و تعاونوني.
انا طفلة ف 19 من العمر جامعية و نقرى مليح و مجتهدة ف الدراسة تاعي و لكن عندي مشكل نقص الثقة بالنفس و العصبية الزائدة و حساسة بزاااف يعني اذا هدر معايا كاش واحد مليح نفرح و اذا ماداهاش فيا نزعف و نقول في نفسي انا كيوالو و كي ندخل على جماعة كي شغل واحد ميديها فيا يعني انا كاين مكاش غير كيفكيف و مام كي نهدر واحد ميسمعنيش لانو صوتي ضعيف بزاااف.
انا نشوف روحي شابة و شخصيتي قوية و كل شي فيا شباب بصح الناس لا .
انا قريت كتب و مقالات كثيييرة عن تطوير الذات و تفرجت فيديوهات بزااف عن الثقة بالنفس و لكن دون جدوى مكاش فرق كبير للاس
ارجو المساعدة و لي فات بهاذ المرحلة و تغير يقلي تجربتو, و شكرااا في امان الله