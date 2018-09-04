لدي بطاقة فيزا بايسيرا بعملة اليورو وانا دائما اشتري من الانترنت بالدولار

من فضلكم سؤالي هو : عندما اشتري الرصيد هل اشتري باليورو او الدولار احسن ؟

وبطاقتي مربوطة بالبايبال عندما اريد الشراء بالبايبال يقول لي تحويل الصرف اما بإختيار البايبال او بإختيار البنك

ماذا اختار التحويل عن طريق البنك باسيرا او البيبال ؟ لاتفادى العمولة الكبيرة في التحويل