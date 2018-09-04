لدي بطاقة فيزا بايسيرا بعملة اليورو وانا دائما اشتري من الانترنت بالدولارمن فضلكم سؤالي هو : عندما اشتري الرصيد هل اشتري باليورو او الدولار احسن ؟وبطاقتي مربوطة بالبايبال عندما اريد الشراء بالبايبال يقول لي تحويل الصرف اما بإختيار البايبال او بإختيار البنكماذا اختار التحويل عن طريق البنك باسيرا او البيبال ؟ لاتفادى العمولة الكبيرة في التحويل