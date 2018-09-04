وليدة الحومة
:: عضو منتسِب ::
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- 22 فيفري 2018
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- الجنس
- ذكر
#1
لدي بطاقة فيزا بايسيرا بعملة اليورو وانا دائما اشتري من الانترنت بالدولار
من فضلكم سؤالي هو : عندما اشتري الرصيد هل اشتري باليورو او الدولار احسن ؟
وبطاقتي مربوطة بالبايبال عندما اريد الشراء بالبايبال يقول لي تحويل الصرف اما بإختيار البايبال او بإختيار البنك
ماذا اختار التحويل عن طريق البنك باسيرا او البيبال ؟ لاتفادى العمولة الكبيرة في التحويل
لدي بطاقة فيزا بايسيرا بعملة اليورو وانا دائما اشتري من الانترنت بالدولار
من فضلكم سؤالي هو : عندما اشتري الرصيد هل اشتري باليورو او الدولار احسن ؟
وبطاقتي مربوطة بالبايبال عندما اريد الشراء بالبايبال يقول لي تحويل الصرف اما بإختيار البايبال او بإختيار البنك
ماذا اختار التحويل عن طريق البنك باسيرا او البيبال ؟ لاتفادى العمولة الكبيرة في التحويل