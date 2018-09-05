مساعدة مساعدة بخصوص طلب فيزا كارد

Y

younes taleb

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
1 سبتمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
23
محل الإقامة
HASSI BAHBAH
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم , خاوتي هل طلب بطاقة بايونيير بدون حساب بنكي ممكن ؟؟
2 كنت فعلت بايبال ببطاقة انتروباي افتراضية التي توقفت مؤخرا هل ما زال حسابي مفعل ام لا؟؟
3 ما هي احسن طريقة تنصحوني بيها باش نتكمن من طلب فيزا كارد ؟؟
 
Wahidxiom

Wahidxiom

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
5 سبتمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
31
محل الإقامة
Alger
الجنس
ذكر
#2
(س١) الجواب : نعم يمكنك، فقط قم بالتسجيل على موقعهم الخاص.
(س٢)الجواب : نعم يبقى مفعل لكن لا تستطيع التعامل بالبطاقة.
(س٣)الجواب:الطريقة الأولى: اذا كنت مستعجل فهناك من يبيعهم ممن أعرفهم أنا شخصيا إذا أردت فهذه لا تتجاوز 24ساعة.
أما الطريقة الثانية: فهي البايسيرا وتتصل بمن تعرفهم في الخارج كي يجلبها لك وذلك مرتبط بالشخص الذي وكلته هذه المهمة.
 
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