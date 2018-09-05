younes taleb
:: عضو منتسِب ::
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- 1 سبتمبر 2018
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- ذكر
السلام عليكم , خاوتي هل طلب بطاقة بايونيير بدون حساب بنكي ممكن ؟؟
2 كنت فعلت بايبال ببطاقة انتروباي افتراضية التي توقفت مؤخرا هل ما زال حسابي مفعل ام لا؟؟
3 ما هي احسن طريقة تنصحوني بيها باش نتكمن من طلب فيزا كارد ؟؟
2 كنت فعلت بايبال ببطاقة انتروباي افتراضية التي توقفت مؤخرا هل ما زال حسابي مفعل ام لا؟؟
3 ما هي احسن طريقة تنصحوني بيها باش نتكمن من طلب فيزا كارد ؟؟