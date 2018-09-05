(س١) الجواب : نعم يمكنك، فقط قم بالتسجيل على موقعهم الخاص.

(س٢)الجواب : نعم يبقى مفعل لكن لا تستطيع التعامل بالبطاقة.

(س٣)الجواب:الطريقة الأولى: اذا كنت مستعجل فهناك من يبيعهم ممن أعرفهم أنا شخصيا إذا أردت فهذه لا تتجاوز 24ساعة.

أما الطريقة الثانية: فهي البايسيرا وتتصل بمن تعرفهم في الخارج كي يجلبها لك وذلك مرتبط بالشخص الذي وكلته هذه المهمة.