السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كنت أقرأ احدى مقالات علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه في سبيل الاصلاح

و المقال بعنوان وكم في مصر من بنات أمبان

يذكر رحمه الله تعالى في هذا المقال أن الاستقلال الحقيقي لمصر يكون فقط عندما يلتفت المصري فلا يرى حوله شركة أجنبية و لا مدرسة أجنبية و لا متجر لأجنبي وتكون كل خيرات مصر لمصر

فما رآه هو أن عهد المماليك يعود بثوب جديد حيث أصبح الغريب صاحب البلد و ابن مصر صار غريبا في مصر

و بينما أنا أقرا كانت في رأسي فوضى من نوع آخر

فهيهات هيهات للاستقلال الذي يطالب به !

و أنا أتكلم عن بلدي قبل أي بلد آخر ، مأراه أننا نحن كعرب تربت لدينا عقدة نقص

فأصبحنا لا نثق الا فيما نراه أجنبيا فانتساب الشيء للغرب أصبح الدليل الوحيد في نظرنا على أنه صالح ..

و ان انتسب الينا فدون أي شك لا فائدة مرجوة منه !

وهم العربي اليوم أن يحصل على عمل براتب يمكنه من التمتع بالمراكات و الخدمات الأجنبية وليس أن يتخلص من تبعيته لها

محتاجون نحن الى أن نثق بعض الشيء في قدراتنا كأمة و ان نعطي لبعضنا مزيدا من الفرص لنسمح لمن نبغ منا في البقاء هنا ليبني مجدا مستقلا عن الغرب ..أما أن نظل بعقلياتنا المنبهرة فقط بما هو غربي و نسيء معاملة أبناء أمتنا فستستمر هجرات الأدمغة و ليستمر الغرب في بناء مجد بأبناء أمتنا ليببهرها فيما بعد !



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