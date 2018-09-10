سائق طاكسي قريب سرقلي مرتي

الامين محمد
:: مراقب ::
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السلام عليكم
ناس اللمة ناس الملاح واش أخباركم و الله ق توحشتكم
قبل ما نبدى ميضوعي حاب ننوه و نفكركم أنه اللمة راهي محتاجة مواضيعكم و مشاركاتكم و مساهماتكم
يااتل ما تفرطوش فيها و تفكروا نهار تغلقت واش صرى لينا و حنا نتلاوحو هنا و لهيه
المهم موضوعي هذا موش خيال و صح وقع معايا يا اللفضايح هههههههههه
تعرفوا عاداتنا في كل دخول مدرسي الذراري يسخفوا على لبسة جديدة
و يحتاجوا كراطب و طابليات جدد
و خوكم تعرفوه ما يقصرش في هاذ الحوايج
فعلا و كيما كان الحال لميت شوي فلوس و قررت نعمل دورة في المدينة نقضوا هاذ الصوالح
و نعملوا تحويسة خفيفة أنا و جداتكم أقصد أنا و أختكم هههههههههه
المهم بلا طول حديث
نهار الثلاثة اللي فاتت لعبتها
زعمة أبو ,,,,,,,,,,
هههههههههه زعمة واخلاص
رحت أنا و المدام
و دخلنا المدينة مشينا و قضينا و كلينا لاكريم
فعلا كيما كان الحال قضينا كل صلاحنا
و مشينا حتى تعبنا
بعدها قررنا نرجع
المسافة بعيدة من لافوار حتى للمحطة
بعد مشورة لجنة الأهلة ههههههههههه أنا و المدام قررنا ناخذ تاكسي يوصلنا للمحطة
المهم حبسناه
لحد الساعة الأأمور عادية
توقف فتحت الباب الخلفي للمدام طبعا نحنا أفندية و نعرف الإتكيت ههههههههه
طلعت المدام و بديت نمد ليها في القضيان و الصوالح
ثم غلقت عليها الباب
على نية راح نركب في المقعد الأمامي
لكن الكارثة تحدث
الطاكسي قلع و راح ههههههههههه
يا حوجي أنا المدام داوها
يا محاينك جري جري ههههههههه
في هاذ اللحظة جا في بالي أمر واحد كي نرجع للبنات و للأهل
و القبيلة واش نقول ليهم هههههههههه
نقول ليهم المدام سرقوها و أنا اللي ركبتها في التاكسي هههههههههههه يا اللفضييييييحة
يا حوجي انا ياااحوجي
بقيت نصرخ يااااااااااااااااهااااااااااااااو حبس يا جدك
و الكارثة المدام حالة فمها في الجهة لخرى من الطريق و ماشافتش أنها راكبة وحدها و حبيبها باقي
و ممكن راح يسرقوها
واش تعمل يا راجل جري جري هههههههههههه
جريت السيد ضاربها بتقليعة امريكية جده تقول راه عاجل و لا جايه خبر
جريت حوالي 50 متر
حتى المخلوعة تنبهت تلفتت ليا و انا نجري
بقات تشوف حتى لوحت ليها بيدي عاد فهمت أنها رهينة ههههههههه
بدات تفهم في الطاكسي انه نسى زوجها ههههههههههه
الحمد لله طلع سائق التاكسي إبن حلال و توقف
وصلت ليه كان جايه الضحك و أنا نحمد ربي أنها ماصراتش ليا قدام العديان
ركبت و قلت ليه يا جدك لوكان سرقتها واش نحكي للعالم و للقبيلة هههههههههه و لناس اللمة بعد ههههههههههه
تخيلوا كي كمل الكابوس هذا واش قالت لي المدام هههههههههه
قالت ,,,,,,,,,,,,,,,
ماراحش نخبركم حتى تمروا على الموضوع و تطلبوا أن أخبركم واش قالت لي المخلوعة نتاعي ههههههههههه
ناس اللمة ناس الملاح واش أخباركم و الله ق توحشتكم
قبل ما نبدى ميضوعي حاب ننوه و نفكركم أنه اللمة راهي محتاجة مواضيعكم و مشاركاتكم و مساهماتكم
يااتل ما تفرطوش فيها و تفكروا نهار تغلقت واش صرى لينا و حنا نتلاوحو هنا و لهيه
المهم موضوعي هذا موش خيال و صح وقع معايا يا اللفضايح هههههههههه
تعرفوا عاداتنا في كل دخول مدرسي الذراري يسخفوا على لبسة جديدة
و يحتاجوا كراطب و طابليات جدد
و خوكم تعرفوه ما يقصرش في هاذ الحوايج
فعلا و كيما كان الحال لميت شوي فلوس و قررت نعمل دورة في المدينة نقضوا هاذ الصوالح
و نعملوا تحويسة خفيفة أنا و جداتكم أقصد أنا و أختكم هههههههههه
المهم بلا طول حديث
نهار الثلاثة اللي فاتت لعبتها
زعمة أبو ,,,,,,,,,,
هههههههههه زعمة واخلاص
رحت أنا و المدام
و دخلنا المدينة مشينا و قضينا و كلينا لاكريم
فعلا كيما كان الحال قضينا كل صلاحنا
و مشينا حتى تعبنا
بعدها قررنا نرجع
المسافة بعيدة من لافوار حتى للمحطة
بعد مشورة لجنة الأهلة ههههههههههه أنا و المدام قررنا ناخذ تاكسي يوصلنا للمحطة
المهم حبسناه
لحد الساعة الأأمور عادية
توقف فتحت الباب الخلفي للمدام طبعا نحنا أفندية و نعرف الإتكيت ههههههههه
طلعت المدام و بديت نمد ليها في القضيان و الصوالح
ثم غلقت عليها الباب
على نية راح نركب في المقعد الأمامي
لكن الكارثة تحدث
الطاكسي قلع و راح ههههههههههه
يا حوجي أنا المدام داوها
يا محاينك جري جري ههههههههه
في هاذ اللحظة جا في بالي أمر واحد كي نرجع للبنات و للأهل
و القبيلة واش نقول ليهم هههههههههه
نقول ليهم المدام سرقوها و أنا اللي ركبتها في التاكسي هههههههههههه يا اللفضييييييحة
يا حوجي انا ياااحوجي
بقيت نصرخ يااااااااااااااااهااااااااااااااو حبس يا جدك
و الكارثة المدام حالة فمها في الجهة لخرى من الطريق و ماشافتش أنها راكبة وحدها و حبيبها باقي
و ممكن راح يسرقوها
واش تعمل يا راجل جري جري هههههههههههه
جريت السيد ضاربها بتقليعة امريكية جده تقول راه عاجل و لا جايه خبر
جريت حوالي 50 متر
حتى المخلوعة تنبهت تلفتت ليا و انا نجري
بقات تشوف حتى لوحت ليها بيدي عاد فهمت أنها رهينة ههههههههه
بدات تفهم في الطاكسي انه نسى زوجها ههههههههههه
الحمد لله طلع سائق التاكسي إبن حلال و توقف
وصلت ليه كان جايه الضحك و أنا نحمد ربي أنها ماصراتش ليا قدام العديان
ركبت و قلت ليه يا جدك لوكان سرقتها واش نحكي للعالم و للقبيلة هههههههههه و لناس اللمة بعد ههههههههههه
تخيلوا كي كمل الكابوس هذا واش قالت لي المدام هههههههههه
قالت ,,,,,,,,,,,,,,,
ماراحش نخبركم حتى تمروا على الموضوع و تطلبوا أن أخبركم واش قالت لي المخلوعة نتاعي ههههههههههه
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