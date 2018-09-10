سائق طاكسي قريب سرقلي مرتي

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,350
الإعجابات
20,704
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم
ناس اللمة ناس الملاح واش أخباركم و الله ق توحشتكم
قبل ما نبدى ميضوعي حاب ننوه و نفكركم أنه اللمة راهي محتاجة مواضيعكم و مشاركاتكم و مساهماتكم
يااتل ما تفرطوش فيها و تفكروا نهار تغلقت واش صرى لينا و حنا نتلاوحو هنا و لهيه

المهم موضوعي هذا موش خيال و صح وقع معايا يا اللفضايح هههههههههه
تعرفوا عاداتنا في كل دخول مدرسي الذراري يسخفوا على لبسة جديدة
و يحتاجوا كراطب و طابليات جدد
و خوكم تعرفوه ما يقصرش في هاذ الحوايج
فعلا و كيما كان الحال لميت شوي فلوس و قررت نعمل دورة في المدينة نقضوا هاذ الصوالح
و نعملوا تحويسة خفيفة أنا و جداتكم أقصد أنا و أختكم هههههههههه

المهم بلا طول حديث
نهار الثلاثة اللي فاتت لعبتها
زعمة أبو ,,,,,,,,,,
1536601286126.jpeg
هههههههههه زعمة واخلاص
رحت أنا و المدام


و دخلنا المدينة مشينا و قضينا و كلينا لاكريم


فعلا كيما كان الحال قضينا كل صلاحنا
و مشينا حتى تعبنا
بعدها قررنا نرجع
المسافة بعيدة من لافوار حتى للمحطة
بعد مشورة لجنة الأهلة ههههههههههه أنا و المدام قررنا ناخذ تاكسي يوصلنا للمحطة
1536602518375.jpeg
المهم حبسناه
لحد الساعة الأأمور عادية
توقف فتحت الباب الخلفي للمدام طبعا نحنا أفندية و نعرف الإتكيت ههههههههه
طلعت المدام و بديت نمد ليها في القضيان و الصوالح
ثم غلقت عليها الباب
على نية راح نركب في المقعد الأمامي
لكن الكارثة تحدث
الطاكسي قلع و راح ههههههههههه
يا حوجي أنا المدام داوها
يا محاينك جري جري ههههههههه
في هاذ اللحظة جا في بالي أمر واحد كي نرجع للبنات و للأهل
و القبيلة واش نقول ليهم هههههههههه
نقول ليهم المدام سرقوها و أنا اللي ركبتها في التاكسي هههههههههههه يا اللفضييييييحة
يا حوجي انا ياااحوجي
بقيت نصرخ يااااااااااااااااهااااااااااااااو حبس يا جدك
و الكارثة المدام حالة فمها في الجهة لخرى من الطريق و ماشافتش أنها راكبة وحدها و حبيبها باقي

و ممكن راح يسرقوها :cry::cry::love::eek:
واش تعمل يا راجل جري جري هههههههههههه
جريت السيد ضاربها بتقليعة امريكية جده تقول راه عاجل و لا جايه خبر
جريت حوالي 50 متر
حتى المخلوعة تنبهت تلفتت ليا و انا نجري
بقات تشوف حتى لوحت ليها بيدي عاد فهمت أنها رهينة ههههههههه
بدات تفهم في الطاكسي انه نسى زوجها ههههههههههه
الحمد لله طلع سائق التاكسي إبن حلال و توقف
وصلت ليه كان جايه الضحك و أنا نحمد ربي أنها ماصراتش ليا قدام العديان
ركبت و قلت ليه يا جدك لوكان سرقتها واش نحكي للعالم و للقبيلة هههههههههه و لناس اللمة بعد ههههههههههه
تخيلوا كي كمل الكابوس هذا واش قالت لي المدام هههههههههه
قالت ,,,,,,,,,,,,,,,
ماراحش نخبركم حتى تمروا على الموضوع و تطلبوا أن أخبركم واش قالت لي المخلوعة نتاعي ههههههههههه
 
آخر تعديل:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,557
الإعجابات
47,982
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله ضحكتني ههههه عجبتني القصة بزاف وقريب ووخدوك في الزوجة الكريمة
مزية جات سلامات هههه، هنا الشعب الجزائري تفكيرنا معمر بالأكشن كلشي نشوفوه خطف
وكلشي نشوفوه هروب، فكرتني بنفسي مستحيل نركب في طاكسي وحدي يا لوكان نبقى نستنا نهار كامل
عندي وسواس الخطف هههه، نخاف نركب ويهرب بيا، وكامل الجزائريين فينا طبيعة كي نركبو مع طاكسيور
نعسو الأبواب إذا مغلوقين والنوافذ إذا مفتوحين باه كاش حركة غريبة نرميو رواحنا في نص الطريق ونمنعو :LOL:
وفكرتني في النكتة هاديك لي يقولك كي تركب مع طاكسيور ومايحكيلكش على الطقس ومصورين الضفدع هاداك
حاكم في الكارو ويقول أنقذوني هههه، والله حالة والحمد لله على سلامة الزوجة الكريمة
المهم راني رديت واش قاتلك في الأخير؟ ناقصتني الحلقة الأخيرة باه يطلع الجينيريك :LOL:
ربي يوفقك للخير ان شاء الله ويحفظلك العائلة الكريمة
تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top