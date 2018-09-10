سائق طاكسي قريب سرقلي مرتي

السلام عليكم

ناس اللمة ناس الملاح واش أخباركم و الله ق توحشتكم

قبل ما نبدى ميضوعي حاب ننوه و نفكركم أنه اللمة راهي محتاجة مواضيعكم و مشاركاتكم و مساهماتكم

يااتل ما تفرطوش فيها و تفكروا نهار تغلقت واش صرى لينا و حنا نتلاوحو هنا و لهيه

المهم موضوعي هذا موش خيال و صح وقع معايا يا اللفضايح هههههههههه

تعرفوا عاداتنا في كل دخول مدرسي الذراري يسخفوا على لبسة جديدة

و يحتاجوا كراطب و طابليات جدد

و خوكم تعرفوه ما يقصرش في هاذ الحوايج

فعلا و كيما كان الحال لميت شوي فلوس و قررت نعمل دورة في المدينة نقضوا هاذ الصوالح

و نعملوا تحويسة خفيفة أنا و جداتكم أقصد أنا و أختكم هههههههههه

المهم بلا طول حديث

نهار الثلاثة اللي فاتت لعبتها

زعمة أبو ,,,,,,,,,,



هههههههههه زعمة واخلاص

رحت أنا و المدام



و دخلنا المدينة مشينا و قضينا و كلينا لاكريم