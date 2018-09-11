ظاهرة التصوير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة

بدون لفّ أو دوران ندخل في الموضوع مباشرة

المعروف أنو الناس تحب تتصوّر وتحبّ تصوّر، بكري كنا نتصورو لتوثيق اللحظات يعني تحب بعد عام وعامين أو 10 تشوف نفسك كيفاه كنت

تشوف اصدقاءك وتتفكر اللحظات الجميلة والمناسبات، يعني تتصوّر في عيد ميلاد في عيد في عرس في رحلة أو سفر كل هذه اللحظات تحتاج أنا نتفكروها

لكن في الوقت الحالي ولا التصوير مرض وولات فيه مضرة للغير وعدم احترامهم مابقاتش حاجة تخصنا بولينا نصورو الناس، بلا مانحكيو على قصص الابتزاز

لي يروح عرس يصور ولي يروح بلاصة يصور ويهدد بيها الناس ويخرب بيها البيوت، معليش نتصورو ونفرحو ونوثقو اللحظات الجميلة

لكن دون إزعاج الغير وبدون تفكير شيطاني، مثلا رايح تتصور في عرس علاه تصور أمة محمد كاملة معاك وعلاه تصور في فلانة تشطح ولخرا تسربي في القاطو

واش دخلك فيهم صوّر روحك واشبع من نفسك وديري سيلفي مع وجهك الجميل الناس وحريتهم خط أحمر مهما كانت تصرفاتهم ومهما واش دارو

والحاجة لي حبيت نركزّ عليها اليوم بالذات ولي نوضتلي الخوخ في مخي هي بعدما خلصو علينا البلايص والمواقف والمناسبات تاع التصوير انتقلنا للجنائز

هادي لي مادخلتش راسي، الميت مخرجينو من دارو البكا طالع ومنظر تقشعر منه الأبدان والناس حاكمة التيليفونات ويصورو؟ راكم في عقولكم؟

يا ولدي واش تصوّر؟ عريس مدخلينو يحط الخاتم؟ ولا رئيس معدي في موكب؟ راهو ميت يا عباد ربي من المفروض راك تبكي تيليفونك وتنساه في اللحظة هاديك

ماشي وسط جنازة ونتا هاز التيليفون وتصور في الجنازة كيفاه خارجة، يعني واش رايح تشوف مثلا؟ الميت رايح يتصور معاك سيلفي؟

على الأقل احترم ظروف أهل الميت وحالتهم كي يشوفوك في اللحظة هاديك بدل ما تواسيهم حاكم التيليفون وتصور كي ما لحقكوش بالميت راك مليح

يعني الأعراس نقولو بالاك تصوّر وتنعت للناس لي ماحضرتش تشوف كيفاه فات العرس واش دارو قاطو بصح الجنائز يخي كامل كيف كيف

رايحين يلبسو الخواتم مثلا ولا يقطعو الطارطا؟ ولا يدخلو صينية بقلاوة؟ يخي ميت مخرجينو علاه العجب هادا مالا

والعادة الأخرى هي تصوير القبور، تلقى واحد مداير القبر مثلا تاع أهلو فون ديكرون تاع التيليفون، ولا يديرلو تعديلات على تطبيقات التصوير

وينشرو في مواقع التواصل الاجتماعي درك يصور القبر ولا ينشرو يدبرو راسو هادي حاجة تخصو ربي يسهل عليه

بصح هل الميت يحتاج لصورة قبرو على تيليفونك؟ هل يحتاج كي تجي تزورو تحكمو تشك تشك بالتصوار؟ راهو يحتاج الدعاء تما والصدقة

التصوير خلقوه الناس للاحتفاظ بالمواقف الجميلة وبجوه الأحباب ماش للابتزاز وللغباء في بعض المواقف، لأنو كاين أمور مالازمش نصورو فيها

واش رايكم في هاد الأمر؟ هل هو عادي؟ أم أنو خرج على حدو؟

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في أمان الله وحفظه ​