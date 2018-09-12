اريد تغيير عقليتي

السلام عليكم يا ناس الخير انشاءالله تكونو باحسن حال !

هادا الموضوع الثالث لي راني نحط فيه كثرت عليكم ولكن معندي لمن نحكي كيما قلتلكم المهم انا ليوم رحت نسجل فالجامعة الناس كامل فرحانة و يهدرو عادي الا انا مقديتش نحكي مع سيكريتيرا نهدر و انا خايفة و بقات تقولي منيش نسمع فيك المهم سجلت و جيت صحبتي "غي تقرا معايا برك " بدات تقلي شدي دي ديري دي بصح بلعقل تستغلني بزااف عام لي فات كنت نورمال منهار دخلت في بالي هادي الثقة بالنفس و التنمية البشرية صايي عدت نتقلق من أي حاجة و نخاف من اي واحد و من اي حاجة و نحشم بزااف و درت على نصائح تاعكم و لكن ولا فايدة و وقت يحكي معايا حد نغيس كامل كي شغل حافضة الكلام و نحس روحي في عالم اخر منيش حكيمة و راني نحس الناس راهي تستغل فيا ماما تقلي قفزي و هدري و انا والو و الناس راهي تبعد عليا حتى لي نعرفهم قراب ليا صباح بنت عمي فاتت عليا دارت روحها متعرفنيش و وحدة صحبتي تاني فاتت و قاتلي سلام و راحت و انا عندي ثلاث اشهر ملقيتهاش تستغربت و بزااف ناس قالولي نتي ذرية و الحد الان يقولي حسني عقليتك انا نهدر على نيتي مي هما يحسبو راني ندلقلهم بزااف ناس راهم مين يشوفوني يبدلو طريق و انا ما فيا حتى حاجة كي والو يعني متهلية في روحي و منشكيش بلاك تقولو راهم يبعدو عليها بصك تشكي نن كي نحكي مع واحد نخليهم هما يبداو يحكو

انا علاه يقولو عليا درية انا نهدر نورمال منديرش تصرفات تاع دراري و قدرت نتحكم من العصبية راهي تروح غي بشوية زعما مفيا حتى حاجة خايبة نهدر و طول الوقت متبسمة و غي نضحك مين نكون نهدر واحد ميسمعلي و واحد ميحترمني

سمحولي طولت و شكراا ليكم ربي يجازيكم