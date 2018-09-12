اريد تغيير عقليتي

N

Nesserinenono

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
31 أوت 2018
المشاركات
21
الإعجابات
37
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم يا ناس الخير انشاءالله تكونو باحسن حال !
هادا الموضوع الثالث لي راني نحط فيه كثرت عليكم ولكن معندي لمن نحكي كيما قلتلكم المهم انا ليوم رحت نسجل فالجامعة الناس كامل فرحانة و يهدرو عادي الا انا مقديتش نحكي مع سيكريتيرا نهدر و انا خايفة و بقات تقولي منيش نسمع فيك المهم سجلت و جيت صحبتي "غي تقرا معايا برك " بدات تقلي شدي دي ديري دي بصح بلعقل تستغلني بزااف عام لي فات كنت نورمال منهار دخلت في بالي هادي الثقة بالنفس و التنمية البشرية صايي عدت نتقلق من أي حاجة و نخاف من اي واحد و من اي حاجة و نحشم بزااف و درت على نصائح تاعكم و لكن ولا فايدة و وقت يحكي معايا حد نغيس كامل كي شغل حافضة الكلام و نحس روحي في عالم اخر منيش حكيمة و راني نحس الناس راهي تستغل فيا ماما تقلي قفزي و هدري و انا والو و الناس راهي تبعد عليا حتى لي نعرفهم قراب ليا صباح بنت عمي فاتت عليا دارت روحها متعرفنيش و وحدة صحبتي تاني فاتت و قاتلي سلام و راحت و انا عندي ثلاث اشهر ملقيتهاش تستغربت و بزااف ناس قالولي نتي ذرية و الحد الان يقولي حسني عقليتك انا نهدر على نيتي مي هما يحسبو راني ندلقلهم بزااف ناس راهم مين يشوفوني يبدلو طريق و انا ما فيا حتى حاجة كي والو يعني متهلية في روحي و منشكيش بلاك تقولو راهم يبعدو عليها بصك تشكي نن كي نحكي مع واحد نخليهم هما يبداو يحكو
انا علاه يقولو عليا درية انا نهدر نورمال منديرش تصرفات تاع دراري و قدرت نتحكم من العصبية راهي تروح غي بشوية زعما مفيا حتى حاجة خايبة نهدر و طول الوقت متبسمة و غي نضحك مين نكون نهدر واحد ميسمعلي و واحد ميحترمني
سمحولي طولت و شكراا ليكم ربي يجازيكم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,383
الإعجابات
20,768
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
تم الإعتماد أختي
الحشمة حاجة مليحة و ماهيش حاجة خايبة
أحمدي الله أنه وضع فيك الحياء و الحشمة في وقت اصبحا من الماضي
و الحشمة علامة من علامات الأنوثة
هته حاجة لازم تفتخري بيها
من ناحية أخرى لازم تكوني قوية و ما تسمحيش في حقك و الأمر هذا ما يجيش في لحظة
يجي مع الوقت لازم تبداي الامر هذا مع صديقاتك و أقاربك
تتعلمي كيف تناقشي و تدافعي عن حقك و بالعقل و مع الإستعانة بالله راح تتحسني
 
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