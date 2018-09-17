جريء جدا ويجب الخوض فيه { قُتِلت فيهِ البراءة }

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قُتِلت فيهِ البراءة

تابعو معي للنهاية من فضلكم



- حبيبي هل تناولت فطورك ؟

- لقد تناولت فطوري وسآخذ قطعة الكعك هذه معي في المحفظة .

- لكن ليس من عادتك أخذ الكعك !!!!

- أمي سيأخذها لصديقته في الصف ههههه !

- يا إلهي حبيبي لديك صديقة وأصبحت تحب هههه لقد كبر عزيزي كم أنا سعيدة .



(ششششششششششششش

طنطنطنطنطنطنطنط

) طاخ طيخ طوخ

- لم أجن بعد إخواني أخواتي -

كلها أصوات داخل عقلي وأنا أسمع هذا السيناريو لأول مرة

طفل في السابعة من عمره يحب !

طفل في عمر البراءة يحب ويعرف معنى صديقة !!!

سيناريو معروفة عواقبه ونتائجه بعد ثلاث سنوات أو أربع

إليكموه

طفل يتحرش بصديقه أو بأخته الصغيرة جنسيا ...

طفل ينتحر في ظروف غامضة ...

..وغيره..

للأسف تحصيل حاصل وناتج متوقع لمثل هذه التصرفات الدخيلة على مجتمعنا

ويقول البعض { يا حفيظ يا ستار واش راه صاري فالدنيا }

تعالو أخبركم ماذا يحدث خطوة خطوة لبنة لبنة حتى النهاية



الأنترنت في أيادي من لا يجب أن يستعملوها

طفل في العاشرة فما فوق يملك جوال وعليه نت ( واي فاي ...ويفي )، لا رقابة لا مسؤلية يدخل على المواقع التي لا يجب عليه الدخول اليها ...

الأم تشاهد مهند والأب يشاهد "بين سبور "

طفل في العاشرة من المفترض إنه في الكتاب يحفظ كتاب الله ..

ثم في سن المراهقة يدرسونه في الثانوية الاعضاء التناسلية للمرأة والرجل ويعلمونه في الشريعة الزواج بطريقة مهذبة وهادئة وبكل احترام للجنس الآخر ...

مع مراعاة كل مرحلة ومراعاة مراحل نمو العقل للطفل ، ديننا علمنا بكل أدب وبكل حياء والحمد لله ...

يدخل صاحب العشر سنوات للمواقع الاباحية ويرى مناظر مخلة بالحياء تحيي فيه غريزة لم يكن من المفترض أنها تحيا في هذا السن

يشاهد عددا لا متناهي من المرات ،وفي النهاية يريد أن يجرب ...

إما يتحرش بمن حوله ..أصدقاء ،إخوة ،أقارب ....

أو يصل الى سن الثامنة عشرة متعطش للتجربة يغتصب ويفتك الأعراض



جئتكم من البداية لنتعرف معا على بذرة المشكلة ومن أين بدأت

في الأخبار تسمع قتل واغتصاب القُصّر من طرف شباب مراهق أو قُصر

من أين ؟ من هذه الأمور التي غفل عنها الأهل للأسف .



لنعد الى السيناريو الأول

ما معنى أن يقول لك إبنك ذو السبع سنوات أنه يحب ،هل فعلا هو يحب ؟ من أين تلقن هذه الكلمة ؟

الطفل صاحب السبع سنوات لا يعرف سوى حب والديه وما يتلفظ به سوى أمور سمعها ورددها أو قلدها باتخاذ إحدى زميلاته حبيبة كما يفعل الجميع ...

ولا مبرر للأهل أن يساندوه أو يشجعوه مهما كان عمره ..

لأن العقل البشري والنفس البشرية تمر بمراحل عمرية ويجب إحترامها وإعطائها الوقت لتنضج .

أقول من هذا المنبر للمعلمين للأساتذة للمدراء للوالدين

حذاري ثم حذاري بالتساهل مع بذرة الرذيلة التي تفشت في مجتمعاتنا

راقبو أولادكم مع من يتكلمون ويلعبون ،فالرفقة السيئة معدية

لا تضعو قنابل تتفجر في وجوه أطفالكم فيتعلمون الجنس بطريقة وحشية على طريقة المجانين الغرب وعلى طريقة أولياء الشياطين .

حاربو لتبقى البراءة فيهم وليبقو أطفال ...

علمو أولادكم وربوهم على طريقة السلف الصالح فهي أنجع الطرق لتربية مجتمع كامل ...

الانترنت والهاتف قتل في المجتمع أشياء عديدة ومن بينها البراءة للأسف

لم يعد أحد يثق في طفل يلعب مع إبن جيرانه

أصبح الطفل عدوا في كثير من الحالات ومن المفترض كان عنوان البراءة والصدق

حتى لا أطيل عليكم إخوتي أخواتي

أدعكم تعطون آرائكم في هذه الظاهرة وهذه الآفة

وأقول في النهاية للأمهات والآباء المسلمين

اتقو الله في أولادكم فهم حصائد أعمالكم وزرعكم في الدنيا فأحسنو الزرع واتركوه رابيا يعجب كل من مر به ويترحم عليكم بعد موتكم ،ويثني على التربية والأخلاق ..

ولننقذ ما يجب إنقاذه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ». قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ « اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ »

تقبلو مني فائق الإحترام والتقدير

حلم كبير

.........رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه