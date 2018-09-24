السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيك الصحة مريومة على الموضوع جد حساس ولي هو أمر معروف ومشهور في مجتمعنا

ناس غير مؤمنة بقضاء الله وقدره، ومايرضى لا على العانس وعلى على المتزوجة ولا على المطلقة

إذا ماتزوجتش المرأة يكرهولها حياتها بالأسئلة علاه ماتزوجتيش وعلاه ماجاوكش خطاب، إذا تزوجت وتهنات من تكسار الراس

يوليو علاه ماجبتيش الاولاد بالاك راكي مريضة وفلانة تزوجت وراك عندها بزاف أولاد، مسكينة تزيد تجيب الأولاد إذا طفلة

يقولولها علاه ماجبتيش طفل وإذا طفل يقولولها ماش رايحة تجيبيلو خوه وهكذا الناس عايشة للناس، من المفروض كل واحد فينا

راهو يطوّر من نفسو ويحقق طموحاتو ويبني المجتمع تاعو بما هو جيّد ويعمل ويجتهد حنا لالا فارغين شغل قاعدين غير للقيل والقال

ومدايرين الزواج أعظم وأكبر هدف في الدنيا، واش هد الجهل يا عباد الله؟ الزواج سنة الحياة ونصف الدين ولكنو ماش هاداك الهدف

العظيم والوحيد في حياة الإنسان يمكن يكون أحد الأهداف بصح باه يكون الهدف الوحيد هادا ظلم في حق النفس، ماعندهاش بزاف

طرحت استفسار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قتلهم جايتكم نورمال نزادو في الدنيا ناكلو ونشربو ونرقدو ونتزوجو

ونجيبو ولاد وخلاص؟ هادي هي الحياة؟ والعقل لي عطاهولنا ربي ولي قادرين نديرو بيه العجب واش دورو؟ المرأة حتى وإن لم تكن متزوجة

تقدر تدير بزاف أمور تنفعها في دنيتها وآخرتها وتحقق طموحاتها والمتزوجة كذلك، علاه لي ماتتزوجش نحطموها لهاد الدرجة نقيّمو الناس بحاجة بديهية؟

نقيّم انسان بالزواج؟ وبالانجاب؟ والله ساعا تنحير إذا رانا مجتمع نخممو صح ولا في عقولنا باطة قوفريط، فينا غير اللسان يضرب كي الموس

ناس ماتخافش ربي تفتخر على غيرها علاواه؟ كي تزوجت؟ من المفروض لي تتزوج يكون الخوف حاكمها كترم ن العازبة خاطر راهي أمام مسؤولية

عظيمة، ماش مجرد صور وتصديرة وربي يكما يمدلك حاجة ويرزقك يقدر ينحيلك النعمة، خاطر الزواج ماش انجاز باش تفتاخري بيه راهو حاجة

بديهية من قرون يعني مادرتيش حاجة جديدة وبجهدك وتعبك، هادا رزق من ربي بعتهولك دون جهد منك مالا لي تعايري فيها كأنك تعايري

في رزق لي خلقها والعياذ بالله، بصح مع من تهدري للأسف، ربي يهدينا ويهديهم ويرزق كل بنت بالستر والعفاف وبالزوج الصالح

تحياتي ​