Mery Babaammi
:: عضو مُتميز ::
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سلام عليكم😊😊
نشالله راكم غاية 😊😊
كاين أخت فالفايس طلبت مني نكتب على ظاهرة و قلت نزيد نكتب هنا ممكن يكون هاذ الظاهرة مستفحلة بكل بلاصة من وطننا الغالي
و تسمحلي بزاف باسكو طولت عليها و هي كيفاه نعاملو الفتاة العزباء في مجتمعنا 😯😯
👈أولا و قبل كل شيء تروح للعرس و لازم تريح مع لبنات اللي صغار عليها ولا جات تريح مع المتزوجات ميقيموهاش باسكو مش متزوجة ولا يرحبوا بيها و كيكونوا يحكيوا يتغامزوا بيناتهم و يخلوها زعما خاطرش مزال متزوجت😢😢
👈هاذ الفتاة تروح للعرس تتلاقا بصاحبتها فالقراية و متفرحش بيها قاع و كتجي وحدة قرات معاهم مصح متزوجة تفرح بيها كشغل راكي بقيمتك غير الا تتزوجي
👈الطفلة الا كانت عزباء و عندها دبلوم الكل يرفدها فوق راسو و يعيط باسمها مصح الا كانت عزباء و ماكثة في البيت يعني مقراتش بزاف مسكينة واحد ما يقيمهاش و كاين بزاف بنات متزوجوش مصح راهم رافدين والديهم فوق راسهم👌👌❤❤❤وتحية كبيرة ليهم🌹🌹
علابالي ماشي الكل يعاملو هكذا البنت العزباء مصح الغالب علاهاذيك رجاءا ديروا رواحكم فبلاصت هاذ الطفلة 😢😢وكفاه راهو احساسها 👈ولازم كتفرحوا لوحدة هاذاك الفرح و الابتسامة يكون طبيعة فيكم و لوجه الله ثانيا ماشي غير مع اللي تحبي تفرحي لأنو الشخص اللي معدنو نقي يوزع أخلاقو الحسنة بالتساوي على الجميع غنية ولا فقيرة مزوجة و لا عزباء ....
ونتمنى يكون المساج لحق و سمحيلي اختي طولت باش ننشر
سلام🌹🌹🌹
نشالله راكم غاية 😊😊
كاين أخت فالفايس طلبت مني نكتب على ظاهرة و قلت نزيد نكتب هنا ممكن يكون هاذ الظاهرة مستفحلة بكل بلاصة من وطننا الغالي
و تسمحلي بزاف باسكو طولت عليها و هي كيفاه نعاملو الفتاة العزباء في مجتمعنا 😯😯
👈أولا و قبل كل شيء تروح للعرس و لازم تريح مع لبنات اللي صغار عليها ولا جات تريح مع المتزوجات ميقيموهاش باسكو مش متزوجة ولا يرحبوا بيها و كيكونوا يحكيوا يتغامزوا بيناتهم و يخلوها زعما خاطرش مزال متزوجت😢😢
👈هاذ الفتاة تروح للعرس تتلاقا بصاحبتها فالقراية و متفرحش بيها قاع و كتجي وحدة قرات معاهم مصح متزوجة تفرح بيها كشغل راكي بقيمتك غير الا تتزوجي
👈الطفلة الا كانت عزباء و عندها دبلوم الكل يرفدها فوق راسو و يعيط باسمها مصح الا كانت عزباء و ماكثة في البيت يعني مقراتش بزاف مسكينة واحد ما يقيمهاش و كاين بزاف بنات متزوجوش مصح راهم رافدين والديهم فوق راسهم👌👌❤❤❤وتحية كبيرة ليهم🌹🌹
علابالي ماشي الكل يعاملو هكذا البنت العزباء مصح الغالب علاهاذيك رجاءا ديروا رواحكم فبلاصت هاذ الطفلة 😢😢وكفاه راهو احساسها 👈ولازم كتفرحوا لوحدة هاذاك الفرح و الابتسامة يكون طبيعة فيكم و لوجه الله ثانيا ماشي غير مع اللي تحبي تفرحي لأنو الشخص اللي معدنو نقي يوزع أخلاقو الحسنة بالتساوي على الجميع غنية ولا فقيرة مزوجة و لا عزباء ....
ونتمنى يكون المساج لحق و سمحيلي اختي طولت باش ننشر
سلام🌹🌹🌹