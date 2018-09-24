عانس😢😢

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
506
الإعجابات
1,168
النقاط
541
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#1
سلام عليكم😊😊
نشالله راكم غاية 😊😊
كاين أخت فالفايس طلبت مني نكتب على ظاهرة و قلت نزيد نكتب هنا ممكن يكون هاذ الظاهرة مستفحلة بكل بلاصة من وطننا الغالي
و تسمحلي بزاف باسكو طولت عليها و هي كيفاه نعاملو الفتاة العزباء في مجتمعنا 😯😯
👈أولا و قبل كل شيء تروح للعرس و لازم تريح مع لبنات اللي صغار عليها ولا جات تريح مع المتزوجات ميقيموهاش باسكو مش متزوجة ولا يرحبوا بيها و كيكونوا يحكيوا يتغامزوا بيناتهم و يخلوها زعما خاطرش مزال متزوجت😢😢
👈هاذ الفتاة تروح للعرس تتلاقا بصاحبتها فالقراية و متفرحش بيها قاع و كتجي وحدة قرات معاهم مصح متزوجة تفرح بيها كشغل راكي بقيمتك غير الا تتزوجي
👈الطفلة الا كانت عزباء و عندها دبلوم الكل يرفدها فوق راسو و يعيط باسمها مصح الا كانت عزباء و ماكثة في البيت يعني مقراتش بزاف مسكينة واحد ما يقيمهاش و كاين بزاف بنات متزوجوش مصح راهم رافدين والديهم فوق راسهم👌👌❤❤❤وتحية كبيرة ليهم🌹🌹
علابالي ماشي الكل يعاملو هكذا البنت العزباء مصح الغالب علاهاذيك رجاءا ديروا رواحكم فبلاصت هاذ الطفلة 😢😢وكفاه راهو احساسها 👈ولازم كتفرحوا لوحدة هاذاك الفرح و الابتسامة يكون طبيعة فيكم و لوجه الله ثانيا ماشي غير مع اللي تحبي تفرحي لأنو الشخص اللي معدنو نقي يوزع أخلاقو الحسنة بالتساوي على الجميع غنية ولا فقيرة مزوجة و لا عزباء ....
ونتمنى يكون المساج لحق و سمحيلي اختي طولت باش ننشر
سلام🌹🌹🌹
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
48,252
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة مريومة على الموضوع جد حساس ولي هو أمر معروف ومشهور في مجتمعنا
ناس غير مؤمنة بقضاء الله وقدره، ومايرضى لا على العانس وعلى على المتزوجة ولا على المطلقة
إذا ماتزوجتش المرأة يكرهولها حياتها بالأسئلة علاه ماتزوجتيش وعلاه ماجاوكش خطاب، إذا تزوجت وتهنات من تكسار الراس
يوليو علاه ماجبتيش الاولاد بالاك راكي مريضة وفلانة تزوجت وراك عندها بزاف أولاد، مسكينة تزيد تجيب الأولاد إذا طفلة
يقولولها علاه ماجبتيش طفل وإذا طفل يقولولها ماش رايحة تجيبيلو خوه وهكذا الناس عايشة للناس، من المفروض كل واحد فينا
راهو يطوّر من نفسو ويحقق طموحاتو ويبني المجتمع تاعو بما هو جيّد ويعمل ويجتهد حنا لالا فارغين شغل قاعدين غير للقيل والقال
ومدايرين الزواج أعظم وأكبر هدف في الدنيا، واش هد الجهل يا عباد الله؟ الزواج سنة الحياة ونصف الدين ولكنو ماش هاداك الهدف
العظيم والوحيد في حياة الإنسان يمكن يكون أحد الأهداف بصح باه يكون الهدف الوحيد هادا ظلم في حق النفس، ماعندهاش بزاف
طرحت استفسار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قتلهم جايتكم نورمال نزادو في الدنيا ناكلو ونشربو ونرقدو ونتزوجو
ونجيبو ولاد وخلاص؟ هادي هي الحياة؟ والعقل لي عطاهولنا ربي ولي قادرين نديرو بيه العجب واش دورو؟ المرأة حتى وإن لم تكن متزوجة
تقدر تدير بزاف أمور تنفعها في دنيتها وآخرتها وتحقق طموحاتها والمتزوجة كذلك، علاه لي ماتتزوجش نحطموها لهاد الدرجة نقيّمو الناس بحاجة بديهية؟
نقيّم انسان بالزواج؟ وبالانجاب؟ والله ساعا تنحير إذا رانا مجتمع نخممو صح ولا في عقولنا باطة قوفريط، فينا غير اللسان يضرب كي الموس
ناس ماتخافش ربي تفتخر على غيرها علاواه؟ كي تزوجت؟ من المفروض لي تتزوج يكون الخوف حاكمها كترم ن العازبة خاطر راهي أمام مسؤولية
عظيمة، ماش مجرد صور وتصديرة وربي يكما يمدلك حاجة ويرزقك يقدر ينحيلك النعمة، خاطر الزواج ماش انجاز باش تفتاخري بيه راهو حاجة
بديهية من قرون يعني مادرتيش حاجة جديدة وبجهدك وتعبك، هادا رزق من ربي بعتهولك دون جهد منك مالا لي تعايري فيها كأنك تعايري
في رزق لي خلقها والعياذ بالله، بصح مع من تهدري للأسف، ربي يهدينا ويهديهم ويرزق كل بنت بالستر والعفاف وبالزوج الصالح
تحياتي
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
506
الإعجابات
1,168
النقاط
541
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة مريومة على الموضوع جد حساس ولي هو أمر معروف ومشهور في مجتمعنا
ناس غير مؤمنة بقضاء الله وقدره، ومايرضى لا على العانس وعلى على المتزوجة ولا على المطلقة
إذا ماتزوجتش المرأة يكرهولها حياتها بالأسئلة علاه ماتزوجتيش وعلاه ماجاوكش خطاب، إذا تزوجت وتهنات من تكسار الراس
يوليو علاه ماجبتيش الاولاد بالاك راكي مريضة وفلانة تزوجت وراك عندها بزاف أولاد، مسكينة تزيد تجيب الأولاد إذا طفلة
يقولولها علاه ماجبتيش طفل وإذا طفل يقولولها ماش رايحة تجيبيلو خوه وهكذا الناس عايشة للناس، من المفروض كل واحد فينا
راهو يطوّر من نفسو ويحقق طموحاتو ويبني المجتمع تاعو بما هو جيّد ويعمل ويجتهد حنا لالا فارغين شغل قاعدين غير للقيل والقال
ومدايرين الزواج أعظم وأكبر هدف في الدنيا، واش هد الجهل يا عباد الله؟ الزواج سنة الحياة ونصف الدين ولكنو ماش هاداك الهدف
العظيم والوحيد في حياة الإنسان يمكن يكون أحد الأهداف بصح باه يكون الهدف الوحيد هادا ظلم في حق النفس، ماعندهاش بزاف
طرحت استفسار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قتلهم جايتكم نورمال نزادو في الدنيا ناكلو ونشربو ونرقدو ونتزوجو
ونجيبو ولاد وخلاص؟ هادي هي الحياة؟ والعقل لي عطاهولنا ربي ولي قادرين نديرو بيه العجب واش دورو؟ المرأة حتى وإن لم تكن متزوجة
تقدر تدير بزاف أمور تنفعها في دنيتها وآخرتها وتحقق طموحاتها والمتزوجة كذلك، علاه لي ماتتزوجش نحطموها لهاد الدرجة نقيّمو الناس بحاجة بديهية؟
نقيّم انسان بالزواج؟ وبالانجاب؟ والله ساعا تنحير إذا رانا مجتمع نخممو صح ولا في عقولنا باطة قوفريط، فينا غير اللسان يضرب كي الموس
ناس ماتخافش ربي تفتخر على غيرها علاواه؟ كي تزوجت؟ من المفروض لي تتزوج يكون الخوف حاكمها كترم ن العازبة خاطر راهي أمام مسؤولية
عظيمة، ماش مجرد صور وتصديرة وربي يكما يمدلك حاجة ويرزقك يقدر ينحيلك النعمة، خاطر الزواج ماش انجاز باش تفتاخري بيه راهو حاجة
بديهية من قرون يعني مادرتيش حاجة جديدة وبجهدك وتعبك، هادا رزق من ربي بعتهولك دون جهد منك مالا لي تعايري فيها كأنك تعايري
في رزق لي خلقها والعياذ بالله، بصح مع من تهدري للأسف، ربي يهدينا ويهديهم ويرزق كل بنت بالستر والعفاف وبالزوج الصالح
تحياتي
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اهلا اختي مريومة
و تسلمي على ردك القيم
المشكل هاذي اللي تعامل العزباء بهاذ الطريقة بالاك هي أصلا مهيش كهنية مع راجلها و راهي حاسبة روحها خلاص
و تلقايها راجلي شرالي خرجني نحوس سافرت ووووووو
خترة ريحت مع وحدة و الله ساعتين تمدح في راجلها شرالي دارلي ياو حسبت حتى لماعن اللي شراهم ليها ااااو و مبعد حنا واش دخلنا فهاذ الشي غير نتي عندك راجل
ألور لا كتكون تمدح هاك و طفلة مزال متزوجت تسمع
و من أسوأ الأسئلة اللي يطرحوهم خطبتي ولا لا
و للمرأة عندك دراري ولا لا صحاباتي فلقراية نتلاقاهم منحبش نسقسي جبتي دراري بالاك مزال مجابت و نقلقها
و كما قالك حكيم ستوري لا إلاه إلا الزواج عند بعض الفئات
و الزواج راهو عند البعض تامبر شوفوني ياناس تزوجت
ربي يهدي هذوما و ربي يهدي الناس ميجرحوش الفتاة العزباء لأنو كل واحد و نصيبو و شكرا بزاف على مرورك
سلام
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#4
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,415
الإعجابات
20,914
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#4
أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين في القول
فقال سبحانه : {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}
وأمرنا بذلك فقال : { وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً }
لكن توجد بعض النسوة لهم ألسنة حداد كالسكاكين و مسمومة همزا و لمزا
لا يعرفون أن هته الأمور رزق مقسوم لا أحد له دخل في قسمته و رزقه و زواجه
نسأل الله الهداية

شكرا سيدتي على التنبيه و نسأل الله الستر لكل الإخوة و الأخوات
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
506
الإعجابات
1,168
النقاط
541
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#5
قال الامين محمد:
أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين في القول
فقال سبحانه : {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}
وأمرنا بذلك فقال : { وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً }
لكن توجد بعض النسوة لهم ألسنة حداد كالسكاكين و مسمومة همزا و لمزا
لا يعرفون أن هته الأمور رزق مقسوم لا أحد له دخل في قسمته و رزقه و زواجه
نسأل الله الهداية

شكرا سيدتي على التنبيه و نسأل الله الستر لكل الإخوة و الأخوات
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رد جميل جدا
نعم بعض النسوة بمجرد أن يغدق الله عليها نعمه تصبح متكبرة مغرورة و كأن رزقها أتاها بقوتها فتجرح دون مبالاة و لا تعلم أن الله يحاسب و يكتب هدانا الله جميعا
شكرا لطيب قولك و مرورك
 
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