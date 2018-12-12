المجتمع الشرقي❤❤❤

سلام حبابي😊😊😊😊😊

كيراكم غااااية 👌👌👌

توحشتكم توحشتكم بزااااف 😍😍مالقري راني هنا مي توحشت نكتب المهم راني مدايرة ستاتي نتمنى يعجبكم🎁🎁🎁🎁

علابالي مواضيعي شابين🎀🎀🎀

قبل كل شيء علابالي مش كل العباد يخممو هكذا 👇👇👇👇

أيا بدون قصف و دراما ✋✋✋✋

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بون هاذي رميساء بنت جارتي تزوجت عيطتلها يماها تشوف حوالها بينها و بين الموسيو

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ترن ترن ترن:

👧سلام عليكم بنيتي كيف حالك بعد الزواج مع المسيو😙



👱راني غاااااية (ناس وهران)

👧مصح الخترة اللي فاتت شفتك سمينة أواه لازم تديري سبور دوك يولي يشوف لغيرك

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طق طق طق طق طق طق طق👠👠👠

👱سلام عليكم لبنات راني جديدة معاكم ....

👱يايما راسي راح ندوخ مش موالفة نجري يااااايما

👀علاه جامي ديري سبور

👱لالا

👀واشداك أملا؟

👱راجلي يشوفني سمينة و نا الله غالب مش خدامة جايبتها ماكلة و رقاد الدار في سمانة نيتواييها

👀يووووه باينة راح تسماني

👀👀ااااه وي ده حب ولا بلاش

(تدخل إحدى الفتيات)

👀علاه غير لراجلك ونتي متحبيش لروحك تكوني بصحة جيدة و لياقة بدنية عالية

👱اشنو😒😒😒😒😒😒😒😒😒

و بدات حبيبتنا تشوف معاها بخزرة تقول راح تاكلها

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ترن ترن ترن:

👧ألو بب شوفي مبقاش تريحي نهار كامل الراجل يحب المرأة الخدامة القراية ديري كاش عفسة فحياتك

و زيد بدلي الديكور ربي قطوطة الراجل يحب المرأة النشيطة الحيوية

👱ايه معليش ماما راح ندير واش قلتي ديجا هو يحب لقطوطة هههههه باي

👱ألو يما راني أونسانت

👧يويويويو بالاكي تهملي دارك و روحك دبراسك راجلك راح تبدا عينو تدور وتلف لهنا و لهنا

👱راجلي ثاني؟؟؟؟؟

معليه يايما ربي يحفظك

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ألو بب قولي مبروك درت العملية و نجحت جيبلي معاك نماكيي قبل ما نخرج منحبش نبان مصفارة

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جازو لعوام و كبرو لولاد

طب طب طب🏠🏠🏠🏠

👱شكون اه تفضلي

👀👀سلام بب مح مح توحشتك تفضلي

👀👀ااااووووو واشبيها دارك هكذا



👱معليش راجلي اليوم مكاش خليتها حتى شعري خليتو منكوش ههههه

👀نقولك صح راكي تشبهي للربعة تاع صباح

👱ايه و مبعد ديجا راني وحدي خسارة مطيبتش مامبا لروحي لوكان لا نعرضك تفطري معايا

👀😨😨ونتي واش تاكلي

👱معليش نشوف كاش عفسة ليا

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طول عمرها تخدم و تطيب و تشيك مصح خسرت فروحها تطيب لروحها توجد كاش ماكلة بنينة لروحها ولا تنظف الدار لروحها باسكو هي اللي تستاهل ذاك الشيء أكثر من أي شخص❤❤ باسكو جامي خلاوها تتعلم تقدر ذاتها ديما تخدم بسبة راجلها وولادها مش بسبة روحها هي❤❤

علموهن أنها لو تأنقت و تعطرت و نجحت و حققت طموحاتها و خدمت فهاذ الشيء لها كإنسانة و ذات و شخصية ❤

وليس لأجل أن تروق أحدهم👌👌

لازم تقدري روحك تحترميها و تمديلها الأفضل و الأحسن لروحك انتي قبل اي شخص❤❤❤

ديفوا نشوفو ناس و شخصيات مؤثرة و نقولو ماهو السر بكل بساطة هاذو ناس مقدرين ارواحهم و عارفين قيمتهم علاهاذيك الناس تقيمهم👌👌👌

لأنو الناس كما تعامل روحك يعاملوك👌

باقة حب لكن جميعا ❤❤❤

سلام