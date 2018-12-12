المجتمع الشرقي❤❤❤

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,425
الإعجابات
5,874
النقاط
611
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
سلام حبابي😊😊😊😊😊
كيراكم غااااية 👌👌👌
توحشتكم توحشتكم بزااااف 😍😍مالقري راني هنا مي توحشت نكتب المهم راني مدايرة ستاتي نتمنى يعجبكم🎁🎁🎁🎁
علابالي مواضيعي شابين🎀🎀🎀
قبل كل شيء علابالي مش كل العباد يخممو هكذا 👇👇👇👇
أيا بدون قصف و دراما ✋✋✋✋
💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
بون هاذي رميساء بنت جارتي تزوجت عيطتلها يماها تشوف حوالها بينها و بين الموسيو
📞☎☎📞☎📞☎☎📞☎📞☎☎☎
ترن ترن ترن:
👧سلام عليكم بنيتي كيف حالك بعد الزواج مع المسيو😙

👱راني غاااااية (ناس وهران)
👧مصح الخترة اللي فاتت شفتك سمينة أواه لازم تديري سبور دوك يولي يشوف لغيرك
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
طق طق طق طق طق طق طق👠👠👠
👱سلام عليكم لبنات راني جديدة معاكم ....
👱يايما راسي راح ندوخ مش موالفة نجري يااااايما
👀علاه جامي ديري سبور
👱لالا
👀واشداك أملا؟
👱راجلي يشوفني سمينة و نا الله غالب مش خدامة جايبتها ماكلة و رقاد الدار في سمانة نيتواييها
👀يووووه باينة راح تسماني
👀👀ااااه وي ده حب ولا بلاش
(تدخل إحدى الفتيات)
👀علاه غير لراجلك ونتي متحبيش لروحك تكوني بصحة جيدة و لياقة بدنية عالية
👱اشنو😒😒😒😒😒😒😒😒😒
و بدات حبيبتنا تشوف معاها بخزرة تقول راح تاكلها
☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎
ترن ترن ترن:
👧ألو بب شوفي مبقاش تريحي نهار كامل الراجل يحب المرأة الخدامة القراية ديري كاش عفسة فحياتك
و زيد بدلي الديكور ربي قطوطة الراجل يحب المرأة النشيطة الحيوية
👱ايه معليش ماما راح ندير واش قلتي ديجا هو يحب لقطوطة هههههه باي
👱ألو يما راني أونسانت
👧يويويويو بالاكي تهملي دارك و روحك دبراسك راجلك راح تبدا عينو تدور وتلف لهنا و لهنا
👱راجلي ثاني؟؟؟؟؟
معليه يايما ربي يحفظك
👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨
ألو بب قولي مبروك درت العملية و نجحت جيبلي معاك نماكيي قبل ما نخرج منحبش نبان مصفارة
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
جازو لعوام و كبرو لولاد
طب طب طب🏠🏠🏠🏠
👱شكون اه تفضلي
👀👀سلام بب مح مح توحشتك تفضلي
👀👀ااااووووو واشبيها دارك هكذا

👱معليش راجلي اليوم مكاش خليتها حتى شعري خليتو منكوش ههههه
👀نقولك صح راكي تشبهي للربعة تاع صباح
👱ايه و مبعد ديجا راني وحدي خسارة مطيبتش مامبا لروحي لوكان لا نعرضك تفطري معايا
👀😨😨ونتي واش تاكلي
👱معليش نشوف كاش عفسة ليا
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طول عمرها تخدم و تطيب و تشيك مصح خسرت فروحها تطيب لروحها توجد كاش ماكلة بنينة لروحها ولا تنظف الدار لروحها باسكو هي اللي تستاهل ذاك الشيء أكثر من أي شخص❤❤ باسكو جامي خلاوها تتعلم تقدر ذاتها ديما تخدم بسبة راجلها وولادها مش بسبة روحها هي❤❤
علموهن أنها لو تأنقت و تعطرت و نجحت و حققت طموحاتها و خدمت فهاذ الشيء لها كإنسانة و ذات و شخصية ❤
وليس لأجل أن تروق أحدهم👌👌
لازم تقدري روحك تحترميها و تمديلها الأفضل و الأحسن لروحك انتي قبل اي شخص❤❤❤
ديفوا نشوفو ناس و شخصيات مؤثرة و نقولو ماهو السر بكل بساطة هاذو ناس مقدرين ارواحهم و عارفين قيمتهم علاهاذيك الناس تقيمهم👌👌👌
لأنو الناس كما تعامل روحك يعاملوك👌
باقة حب لكن جميعا ❤❤❤
سلام
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,839
الإعجابات
63,377
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قالت رضوى الشربيني :غلي وعززي نفسك
وقولي : أنا غالية أنا حلوة
أنا أحلى حاجة في الدنيا
أنا مفيش مني اتنين
ودا مش غرور دا ثقة في النفس
اعرفي قيمة نفسك عشان لي حواليك يعرفوها

يعطيك الصحة حبيبتي الموضوع محفز وايجابي
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,434
الإعجابات
13,046
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك الاخت الكريمة على الموضوع التحفيزي غير المباشر ثم تبعه قصف مباشر هههه
الراجل ولا عمرو طلب من المرا حاجة فوق طاقتها هي تتخيل وتطبق من راسها للاسف ولو تسقسيه يڤولها نفضل انك تكوني مريحة نفسيا وجسديا وتخدمي اللي تقدري عليه .
نعم المجتمع نتاعنا صعيب لوكان جاو يستخدمو هاذ التنويم المغناطيسي في امور ايجابية راهم اتطورو بسنوات ضوئية
يعني الام عندها واحد التأثير سحري على بنتها يا لطيف ،طبعا حاشى بعض الامهات
شكرا جزيل الشكر على الموضوع المميز
احترامي وتقديري
 
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