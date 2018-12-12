المجتمع الشرقي❤❤❤

sanaya
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سلام حبابي😊😊😊😊😊
كيراكم غااااية 👌👌👌
توحشتكم توحشتكم بزااااف 😍😍مالقري راني هنا مي توحشت نكتب المهم راني مدايرة ستاتي نتمنى يعجبكم🎁🎁🎁🎁
علابالي مواضيعي شابين🎀🎀🎀
قبل كل شيء علابالي مش كل العباد يخممو هكذا 👇👇👇👇
أيا بدون قصف و دراما ✋✋✋✋
💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
بون هاذي رميساء بنت جارتي تزوجت عيطتلها يماها تشوف حوالها بينها و بين الموسيو
📞☎☎📞☎📞☎☎📞☎📞☎☎☎
ترن ترن ترن:
👧سلام عليكم بنيتي كيف حالك بعد الزواج مع المسيو😙
👱راني غاااااية (ناس وهران)
👧مصح الخترة اللي فاتت شفتك سمينة أواه لازم تديري سبور دوك يولي يشوف لغيرك
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
طق طق طق طق طق طق طق👠👠👠
👱سلام عليكم لبنات راني جديدة معاكم ....
👱يايما راسي راح ندوخ مش موالفة نجري يااااايما
👀علاه جامي ديري سبور
👱لالا
👀واشداك أملا؟
👱راجلي يشوفني سمينة و نا الله غالب مش خدامة جايبتها ماكلة و رقاد الدار في سمانة نيتواييها
👀يووووه باينة راح تسماني
👀👀ااااه وي ده حب ولا بلاش
(تدخل إحدى الفتيات)
👀علاه غير لراجلك ونتي متحبيش لروحك تكوني بصحة جيدة و لياقة بدنية عالية
👱اشنو😒😒😒😒😒😒😒😒😒
و بدات حبيبتنا تشوف معاها بخزرة تقول راح تاكلها
☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎
ترن ترن ترن:
👧ألو بب شوفي مبقاش تريحي نهار كامل الراجل يحب المرأة الخدامة القراية ديري كاش عفسة فحياتك
و زيد بدلي الديكور ربي قطوطة الراجل يحب المرأة النشيطة الحيوية
👱ايه معليش ماما راح ندير واش قلتي ديجا هو يحب لقطوطة هههههه باي
👱ألو يما راني أونسانت
👧يويويويو بالاكي تهملي دارك و روحك دبراسك راجلك راح تبدا عينو تدور وتلف لهنا و لهنا
👱راجلي ثاني؟؟؟؟؟
معليه يايما ربي يحفظك
👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨
ألو بب قولي مبروك درت العملية و نجحت جيبلي معاك نماكيي قبل ما نخرج منحبش نبان مصفارة
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
جازو لعوام و كبرو لولاد
طب طب طب🏠🏠🏠🏠
👱شكون اه تفضلي
👀👀سلام بب مح مح توحشتك تفضلي
👀👀ااااووووو واشبيها دارك هكذا
👱معليش راجلي اليوم مكاش خليتها حتى شعري خليتو منكوش ههههه
👀نقولك صح راكي تشبهي للربعة تاع صباح
👱ايه و مبعد ديجا راني وحدي خسارة مطيبتش مامبا لروحي لوكان لا نعرضك تفطري معايا
👀😨😨ونتي واش تاكلي
👱معليش نشوف كاش عفسة ليا
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
طول عمرها تخدم و تطيب و تشيك مصح خسرت فروحها تطيب لروحها توجد كاش ماكلة بنينة لروحها ولا تنظف الدار لروحها باسكو هي اللي تستاهل ذاك الشيء أكثر من أي شخص❤❤ باسكو جامي خلاوها تتعلم تقدر ذاتها ديما تخدم بسبة راجلها وولادها مش بسبة روحها هي❤❤
علموهن أنها لو تأنقت و تعطرت و نجحت و حققت طموحاتها و خدمت فهاذ الشيء لها كإنسانة و ذات و شخصية ❤
وليس لأجل أن تروق أحدهم👌👌
لازم تقدري روحك تحترميها و تمديلها الأفضل و الأحسن لروحك انتي قبل اي شخص❤❤❤
ديفوا نشوفو ناس و شخصيات مؤثرة و نقولو ماهو السر بكل بساطة هاذو ناس مقدرين ارواحهم و عارفين قيمتهم علاهاذيك الناس تقيمهم👌👌👌
لأنو الناس كما تعامل روحك يعاملوك👌
باقة حب لكن جميعا ❤❤❤
سلام
كيراكم غااااية 👌👌👌
توحشتكم توحشتكم بزااااف 😍😍مالقري راني هنا مي توحشت نكتب المهم راني مدايرة ستاتي نتمنى يعجبكم🎁🎁🎁🎁
علابالي مواضيعي شابين🎀🎀🎀
قبل كل شيء علابالي مش كل العباد يخممو هكذا 👇👇👇👇
أيا بدون قصف و دراما ✋✋✋✋
💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
بون هاذي رميساء بنت جارتي تزوجت عيطتلها يماها تشوف حوالها بينها و بين الموسيو
📞☎☎📞☎📞☎☎📞☎📞☎☎☎
ترن ترن ترن:
👧سلام عليكم بنيتي كيف حالك بعد الزواج مع المسيو😙
👱راني غاااااية (ناس وهران)
👧مصح الخترة اللي فاتت شفتك سمينة أواه لازم تديري سبور دوك يولي يشوف لغيرك
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
طق طق طق طق طق طق طق👠👠👠
👱سلام عليكم لبنات راني جديدة معاكم ....
👱يايما راسي راح ندوخ مش موالفة نجري يااااايما
👀علاه جامي ديري سبور
👱لالا
👀واشداك أملا؟
👱راجلي يشوفني سمينة و نا الله غالب مش خدامة جايبتها ماكلة و رقاد الدار في سمانة نيتواييها
👀يووووه باينة راح تسماني
👀👀ااااه وي ده حب ولا بلاش
(تدخل إحدى الفتيات)
👀علاه غير لراجلك ونتي متحبيش لروحك تكوني بصحة جيدة و لياقة بدنية عالية
👱اشنو😒😒😒😒😒😒😒😒😒
و بدات حبيبتنا تشوف معاها بخزرة تقول راح تاكلها
☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎
ترن ترن ترن:
👧ألو بب شوفي مبقاش تريحي نهار كامل الراجل يحب المرأة الخدامة القراية ديري كاش عفسة فحياتك
و زيد بدلي الديكور ربي قطوطة الراجل يحب المرأة النشيطة الحيوية
👱ايه معليش ماما راح ندير واش قلتي ديجا هو يحب لقطوطة هههههه باي
👱ألو يما راني أونسانت
👧يويويويو بالاكي تهملي دارك و روحك دبراسك راجلك راح تبدا عينو تدور وتلف لهنا و لهنا
👱راجلي ثاني؟؟؟؟؟
معليه يايما ربي يحفظك
👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨
ألو بب قولي مبروك درت العملية و نجحت جيبلي معاك نماكيي قبل ما نخرج منحبش نبان مصفارة
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
جازو لعوام و كبرو لولاد
طب طب طب🏠🏠🏠🏠
👱شكون اه تفضلي
👀👀سلام بب مح مح توحشتك تفضلي
👀👀ااااووووو واشبيها دارك هكذا
👱معليش راجلي اليوم مكاش خليتها حتى شعري خليتو منكوش ههههه
👀نقولك صح راكي تشبهي للربعة تاع صباح
👱ايه و مبعد ديجا راني وحدي خسارة مطيبتش مامبا لروحي لوكان لا نعرضك تفطري معايا
👀😨😨ونتي واش تاكلي
👱معليش نشوف كاش عفسة ليا
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
طول عمرها تخدم و تطيب و تشيك مصح خسرت فروحها تطيب لروحها توجد كاش ماكلة بنينة لروحها ولا تنظف الدار لروحها باسكو هي اللي تستاهل ذاك الشيء أكثر من أي شخص❤❤ باسكو جامي خلاوها تتعلم تقدر ذاتها ديما تخدم بسبة راجلها وولادها مش بسبة روحها هي❤❤
علموهن أنها لو تأنقت و تعطرت و نجحت و حققت طموحاتها و خدمت فهاذ الشيء لها كإنسانة و ذات و شخصية ❤
وليس لأجل أن تروق أحدهم👌👌
لازم تقدري روحك تحترميها و تمديلها الأفضل و الأحسن لروحك انتي قبل اي شخص❤❤❤
ديفوا نشوفو ناس و شخصيات مؤثرة و نقولو ماهو السر بكل بساطة هاذو ناس مقدرين ارواحهم و عارفين قيمتهم علاهاذيك الناس تقيمهم👌👌👌
لأنو الناس كما تعامل روحك يعاملوك👌
باقة حب لكن جميعا ❤❤❤
سلام