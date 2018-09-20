تحليتى لعاشوراء

Nounous nina
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عاشوراء يوم مبارك ومن يصوم هذا اليوم يغفر الله له ذنوبه السنة الماضية والمقبل باذنه سبحانه وتعالى ونعرفوو بعد يوم مجهد من الصيام اللى ربي يتقبلوو من الجميع ان شاء الله نحبوو حاجة تكون حلوة كتحلية نختمو بيها اليوم وتعطينا طاقة كذلك خترت كتحلية لهاد النهار محلبي وهو تحلية تقليدية ومعروفة عندنا فالجزائر واليوم باذن الله راح نقدمهالكم بطريقة مخالفة شوية
نص كيس تاع الحليب مع الكيس تاع المحلبي ولا الارز المطحون
3حتى 4 ملا عق كبار سكر حسب الذوق طبعا
كلشي مع بعض فوق النار. حتى يبدي يسخن الحليب
ملعقة تاع قهوة قرفة
وبعدما يعقاد نضيف
نص فنجان تاع تاي ماء الزهر
نص ملعقة زبدة
نميكسي كلشي مع بعض وهذا بعدما يعقادلك فوق النار
نفرغ فالكؤوس ديالى
وتزيين بالقرفة والشكل على حسب الذوق واللى متوفر عنك
انا خترت نضيف حلوة او طحينية ترك للتزيين و كل واحد حسب ذوق ديالو
مشاهدة المرفق 93187
ان شاء الله عاشوراء مبارك ومننساوش حبابنا وناسنا اللى قلال الحيلة 😐😐😐😐😐باه نفرحو كامل مع بعض 😁😁😁😁😁
نص كيس تاع الحليب مع الكيس تاع المحلبي ولا الارز المطحون
3حتى 4 ملا عق كبار سكر حسب الذوق طبعا
كلشي مع بعض فوق النار. حتى يبدي يسخن الحليب
ملعقة تاع قهوة قرفة
وبعدما يعقاد نضيف
نص فنجان تاع تاي ماء الزهر
نص ملعقة زبدة
نميكسي كلشي مع بعض وهذا بعدما يعقادلك فوق النار
نفرغ فالكؤوس ديالى
وتزيين بالقرفة والشكل على حسب الذوق واللى متوفر عنك
انا خترت نضيف حلوة او طحينية ترك للتزيين و كل واحد حسب ذوق ديالو
مشاهدة المرفق 93187
ان شاء الله عاشوراء مبارك ومننساوش حبابنا وناسنا اللى قلال الحيلة 😐😐😐😐😐باه نفرحو كامل مع بعض 😁😁😁😁😁
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