تحليتى لعاشوراء

N

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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الإعجابات
534
النقاط
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محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1
عاشوراء يوم مبارك ومن يصوم هذا اليوم يغفر الله له ذنوبه السنة الماضية والمقبل باذنه سبحانه وتعالى ونعرفوو بعد يوم مجهد من الصيام اللى ربي يتقبلوو من الجميع ان شاء الله نحبوو حاجة تكون حلوة كتحلية نختمو بيها اليوم وتعطينا طاقة كذلك خترت كتحلية لهاد النهار محلبي وهو تحلية تقليدية ومعروفة عندنا فالجزائر واليوم باذن الله راح نقدمهالكم بطريقة مخالفة شوية 20180920_163141.jpg

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نص كيس تاع الحليب مع الكيس تاع المحلبي ولا الارز المطحون

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3حتى 4 ملا عق كبار سكر حسب الذوق طبعا
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كلشي مع بعض فوق النار. حتى يبدي يسخن الحليب
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ملعقة تاع قهوة قرفة
وبعدما يعقاد نضيف
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نص فنجان تاع تاي ماء الزهر


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نص ملعقة زبدة

20180920_164641.jpg
نميكسي كلشي مع بعض وهذا بعدما يعقادلك فوق النار



20180920_165036.jpg
نفرغ فالكؤوس ديالى


20180920_165505.jpg
وتزيين بالقرفة والشكل على حسب الذوق واللى متوفر عنك
20180920_170042.jpg
انا خترت نضيف حلوة او طحينية ترك للتزيين و كل واحد حسب ذوق ديالو
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ان شاء الله عاشوراء مبارك ومننساوش حبابنا وناسنا اللى قلال الحيلة 😐😐😐😐😐باه نفرحو كامل مع بعض 😁😁😁😁😁
 

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The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الجنس
ذكر
#2
صحيتي ختي الشاطرة ربي يبارك فيك
لقلقلقلقلقلقلقلقلق
اني كليت ♥ ...بنينة ^^
 
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