السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله دخلت اليوم سبيسيال باه نكتب على هاد الموضوع، ساع لقيتك كتبتي عليه، مالا خليني نبرد قلبي عندك

أنا مانسميهش عيد الحب نسميه عيد الثيران، تخاف حتى تخرج فيه يهزك كاش ثور يرميك للسماء، تحسب روحك في اسبانيا، الناس كاملة لابسة لحمر تتوسوس

تقول درك شوي ويبعتولي قطيع الثيران يهزني في السماء، إذن احذرو الخروج في هذا اليوم راني مانضمنش، ونقدرو نسميوهم كذلك عيد الروتور داج يعني تصرا حالة غريبة

هكا الشعب كامل يرجع لطفولتو، راجل لحيتو تضرب من أدرار للعاصمة هاز دبدوب طفل في عمرو عام مايحبش يلعب بيه، وهو مازال محضنو وهارب بيه تقول نخطفو من تم نحطو

في كاش حضانة أطفال يبرد قلبو بالدباديب واللعب، تلقاي بنات قدها قد روحها لي قدها راهم بقبيلة أحفاد، مازالت تستنا في هاداك اليوم غير باه تاكل الشيكولا

يابنتي اقعدي في داركم ونجيبلك شاحنة تاع شيكولا لا سخفتي عليها، أنا نشوفو عيد الطمع والمجاعة كل واحد يطمع في طرف ماكلة وفي كادو بلا معنى وهذا لا علاقة له بالحب،

وينهو الحب هاداك لي يطايش باه نحتافلو بيه؟ بغض النظر عن كونو حلال أم حرام، وينهو الحب هادا؟ راجل عمرو كتر من 70 سنة ومرأة مسنة مرميين في دور العجزة يجيبولهم

الماكلة الفاسدة المرمية في الزبالة حاشاكم، يربطوهم مع الكراسي كي الكلاب حاشاكم، يطيحولهم من قيمتهم وهوما في هاداك السن ويقولك حب؟، طفل يروح يقرا كاشما يخرج طبيب

ويخرج البلاد من الميزيرية تلقاه يماه جاي في صندوق وهادا كامل على سيارة يعني على سيارة أو حتى على دار ومال الدنيا تقتل روح؟ ويقولك حب، راجل قدو طول وعرض

يقعد في الدار يحط رجل على رجل ويستنى يماه تطيب الكسرة والخبز وتخرج تبيعهم باه سيدي يشري كادو للالة ويقولك حب، وينهو الحب يرحم والديكم؟ لو دارو يوم عالمي للكراهية

والفساد والحقد لكان أرحم، ماتحتافلولناش بعيد الحب كتر خيركم، ديرو واجبكم برك كناس وكبشر عاديين، أكرمو والديكم ربيو ولادكم قدقد، ابتاسمو في وجوه الناس كأبسط مثال،

هادا بدون ذكر علاقتك مع ربي كيفاه تكون، يعني أين هو هذا العالم المثالي لي نحتفل ونفرح بيه بالحب، وجاري جيعان وختي مريضة ويما مقنوطة وفلان ماعندوش واش ياكل ولا خر

مالقاش واش يلبس، وفلان يسب ربي وفلان يسب يماه وفي اللخر يقولك عيد الحب، لالا إذا كان الحب هكا خليوه عندكم وكتر خيركم ماعندنا ما نديرو بيه، الراجل لي يسب مرتو

عام كامل ويطيحلها قيمتها قدام ولادها وفي يوم يجيبلها كادو ويعترف بالحب نقولو كتر خيرك خلي الحب هادا عندك، لي تخون راجلها عام كامل وتتفكرو في نهار بكادو

وتقولك حب نقولها كتر خيرك خلي الحب تاعك عندك، مانحتاجوش حب، نحتاجو تعاون ومساندة وصدق في المشاعر برك ومعليش ماتحتافلوش على رواحكم بالحب، لأنو إذا

كان هذا هو فعلا الحب، فالكراهية أرحم

شكرا مريومة على الموضوع

تحياتي



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