عيد الحب😆😆😆

sanaya

sanaya

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ازربو عيد الحب نسيتو 😮😮
موجدتش لا تارت 🎂🎂و لا لبسة 🎀🎀 😢و لا شيء 😢😢
المهم
حفلة راس السنة نحتفل بيها فالدار بيناتنا تتلم العايلة ووووو......
مي عيد الحب هذا مدخلش فراسي قاع
مصح يعجبني ذاك الجزائري اللي مسكين نقولو عليه خاطيه الرومانسية و نشوفو بعيد الحب رافد شكولاطة و دب لمارتو❤❤❤
يااااه دب والله حابة نشري واحد لقيتهم غاليين😒😒😒200 الف اعوذ بالله😮
علابيها مكاش رومانسية كعلمتو ليهم أنو الحب راهو ف14 فيفري و ايام السنة ضرب و عياط و دبزة😱😱
المهم أنا جاية هنا ننصح لبنات و ربي يقدرني على فعل الخير😌😌✋✋👇👇
نتي يالطفلة الا هذا الشاب يبغيك عيطيلو اليوم قوليلو ارواح اخطبني سينو ديري فبالك راهو يتلاعب بليسونتيمون تاعك و غدوا تندمي كما ندمو الالوف و حتى وحدة ادات العبرة منهم الله غالب✋✋
و نتي يا مرأة نهار الخميس كجيبلك راجلك كادو خبطيه للارض و قوليلو الا تحبني قيمني ديما مش اليوم برك😈😈
و نتا ايها الشاب و لا الزوج اذا كان مدخولك ميسمحلكش تشري شكولاطة ولا دببة و لا ديناصور لمارتك لازم تضارب معاها غدوا باه تفوت عيد الحب مشنف و متجيبش والو 👌👌
وربي يقدرني على فعل الخير ان شاء الله😌😌✋✋



علابالي السيجي قديم مي حبيت نكتب cv 😒
حنا المسلمين ايامنا كلها حب ❤
أولها حب الله❤ حب الحياة ❤ حب الوالدين ❤ حب الأبناء❤ مكاش يوم للحب ❤ بسكو ديجا حياتنا راهي كلها حب❤
الحب بمعناه الواسع النقي❤
و أعظم علاقات الحب هي علاقة العبد بربه ❤ و تأتي بعدها علاقات البشر و كذلك حب الحياة حب العمل و حب النجاح ❤
ألور من السخافة و من المؤسف نشوف راجل قدو وقامتو يحتفل بعيد الحب ألور لا إلا لبس كوستيم حمرا و لا شابو احمر راح يولي كما ذوك الهنود و الأتراك تاع المسلسلات أعوذ بالله
لا تخلو كل ريح تجي تديكم خصوصا و أنو فهاذ العيد كاين بزاف يحتفلوا بعلاقات محرمة ....
هدانا الله و إياكم سلام
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله دخلت اليوم سبيسيال باه نكتب على هاد الموضوع، ساع لقيتك كتبتي عليه، مالا خليني نبرد قلبي عندك
أنا مانسميهش عيد الحب نسميه عيد الثيران، تخاف حتى تخرج فيه يهزك كاش ثور يرميك للسماء، تحسب روحك في اسبانيا، الناس كاملة لابسة لحمر تتوسوس
تقول درك شوي ويبعتولي قطيع الثيران يهزني في السماء، إذن احذرو الخروج في هذا اليوم راني مانضمنش، ونقدرو نسميوهم كذلك عيد الروتور داج يعني تصرا حالة غريبة
هكا الشعب كامل يرجع لطفولتو، راجل لحيتو تضرب من أدرار للعاصمة هاز دبدوب طفل في عمرو عام مايحبش يلعب بيه، وهو مازال محضنو وهارب بيه تقول نخطفو من تم نحطو
في كاش حضانة أطفال يبرد قلبو بالدباديب واللعب، تلقاي بنات قدها قد روحها لي قدها راهم بقبيلة أحفاد، مازالت تستنا في هاداك اليوم غير باه تاكل الشيكولا
يابنتي اقعدي في داركم ونجيبلك شاحنة تاع شيكولا لا سخفتي عليها، أنا نشوفو عيد الطمع والمجاعة كل واحد يطمع في طرف ماكلة وفي كادو بلا معنى وهذا لا علاقة له بالحب،
وينهو الحب هاداك لي يطايش باه نحتافلو بيه؟ بغض النظر عن كونو حلال أم حرام، وينهو الحب هادا؟ راجل عمرو كتر من 70 سنة ومرأة مسنة مرميين في دور العجزة يجيبولهم
الماكلة الفاسدة المرمية في الزبالة حاشاكم، يربطوهم مع الكراسي كي الكلاب حاشاكم، يطيحولهم من قيمتهم وهوما في هاداك السن ويقولك حب؟، طفل يروح يقرا كاشما يخرج طبيب
ويخرج البلاد من الميزيرية تلقاه يماه جاي في صندوق وهادا كامل على سيارة يعني على سيارة أو حتى على دار ومال الدنيا تقتل روح؟ ويقولك حب، راجل قدو طول وعرض
يقعد في الدار يحط رجل على رجل ويستنى يماه تطيب الكسرة والخبز وتخرج تبيعهم باه سيدي يشري كادو للالة ويقولك حب، وينهو الحب يرحم والديكم؟ لو دارو يوم عالمي للكراهية
والفساد والحقد لكان أرحم، ماتحتافلولناش بعيد الحب كتر خيركم، ديرو واجبكم برك كناس وكبشر عاديين، أكرمو والديكم ربيو ولادكم قدقد، ابتاسمو في وجوه الناس كأبسط مثال،
هادا بدون ذكر علاقتك مع ربي كيفاه تكون، يعني أين هو هذا العالم المثالي لي نحتفل ونفرح بيه بالحب، وجاري جيعان وختي مريضة ويما مقنوطة وفلان ماعندوش واش ياكل ولا خر
مالقاش واش يلبس، وفلان يسب ربي وفلان يسب يماه وفي اللخر يقولك عيد الحب، لالا إذا كان الحب هكا خليوه عندكم وكتر خيركم ماعندنا ما نديرو بيه، الراجل لي يسب مرتو
عام كامل ويطيحلها قيمتها قدام ولادها وفي يوم يجيبلها كادو ويعترف بالحب نقولو كتر خيرك خلي الحب هادا عندك، لي تخون راجلها عام كامل وتتفكرو في نهار بكادو
وتقولك حب نقولها كتر خيرك خلي الحب تاعك عندك، مانحتاجوش حب، نحتاجو تعاون ومساندة وصدق في المشاعر برك ومعليش ماتحتافلوش على رواحكم بالحب، لأنو إذا
كان هذا هو فعلا الحب، فالكراهية أرحم
شكرا مريومة على الموضوع
تحياتي

 
ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم
مشكورة على الموضوع
الله غالب كاين عباد الريح لي تجي تديهم و لي يقولولهم عليها يأمنوها
و ثاني لا يجوز للمسلم الاحتفال بشيء من أعياد الكفار
و كيما قلتي نحن المسلمين ايامنا كلها حب

ننتظر منك مواضيع جديدة
دمتي في امان الله
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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واخيرا خالتو مريم تدير ميضوع في واش راك تخرف
لي عودة للرد انا حاليا في فترة تقرعيج
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك أختي على التنبيه والاشارة الى العيب الكبير الذي اصبح امرا طبيعيا
الى الحرام المضاف الى قائمة التطنيش مع النمص ونزع الحجاب والخليلة والتشبه بالنساء ووووو
فيضاف هذا الى قائمة عارف حرام بصح مطنش
الله يهدينا ويهديهم كامل
جزاك الله خيرا
إحترامي وتقديري
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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السلام عليكم
اهيييه والله فكرتيني فيه الله يفكرك فالشهادة هههههه
الله غالب الشعب الجزائري نصو رومنسي بصح زهرو حطبة مزالو وحداني
تلقاي مسكين يعرف يجيب الكادوات وماشي مشحاح
اما الخشوبي تاع ني عيد الحب ني رومنسية تلقاه هذاك لي مزوج
عليها انتم لي مزوجين كامل زهركم مع لي ماشي رومنسيين ويتفكروكم غير نهار فالعام
وزيد تلقاه مسكين مشومر الى دار كاش جاست جاب طابليطا شيكولا ماكسون ههههه
لجزايري ديما عكس التوقعات المناخية
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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وعليكم السلام ورحمة الله بركاته
هههه كنت نقرا في الموضوع ودرت تحقيق مع الزوج
انت ياراجل كنت بكري تجيب لي كادو ولا يمدولك
قالي جامي قتلو منعرف علاه مصدقتكش ههه
قالي صاحبو مرة شرا لصديقتو مونطو حمر ههههههههه
قتلو وتزوج بيها قالي لا
المهم نرجع للموضوع متغيضنيش كي مراهق يشري الشيكولا تغيضني كي راه قدو قد الباب ويحتفل بهاذ التفاهة مع مرتو كيما النصارى
علئ كل حال راك كبير ياوسمك
ولا هاذيك لي تجمل الدراهم وتسنى عيد الجرب وتشري كادو وشيكولا نقولها عزيزتي لن يتزوجكي وراكي كبيرة انتي تاني
ربي يهدينا اجمعين
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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طاقم المشرفين
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قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله بركاته
هههه كنت نقرا في الموضوع ودرت تحقيق مع الزوج
انت ياراجل كنت بكري تجيب لي كادو ولا يمدولك
قالي جامي قتلو منعرف علاه مصدقتكش ههه
قالي صاحبو مرة شرا لصديقتو مونطو حمر ههههههههه
قتلو وتزوج بيها قالي لا
المهم نرجع للموضوع متغيضنيش كي مراهق يشري الشيكولا تغيضني كي راه قدو قد الباب ويحتفل بهاذ التفاهة مع مرتو كيما النصارى
علئ كل حال راك كبير ياوسمك
ولا هاذيك لي تجمل الدراهم وتسنى عيد الجرب وتشري كادو وشيكولا نقولها عزيزتي لن يتزوجكي وراكي كبيرة انتي تاني
ربي يهدينا اجمعين
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ههههههه والله قتلتيني ههههه
والى كاش واحد جابلي الشيكولا ياك معليش
والله عندي موووودا ماكليتهاش ههههه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله بركاته
هههه كنت نقرا في الموضوع ودرت تحقيق مع الزوج
انت ياراجل كنت بكري تجيب لي كادو ولا يمدولك
قالي جامي قتلو منعرف علاه مصدقتكش ههه
قالي صاحبو مرة شرا لصديقتو مونطو حمر ههههههههه
قتلو وتزوج بيها قالي لا
المهم نرجع للموضوع متغيضنيش كي مراهق يشري الشيكولا تغيضني كي راه قدو قد الباب ويحتفل بهاذ التفاهة مع مرتو كيما النصارى
علئ كل حال راك كبير ياوسمك
ولا هاذيك لي تجمل الدراهم وتسنى عيد الجرب وتشري كادو وشيكولا نقولها عزيزتي لن يتزوجكي وراكي كبيرة انتي تاني
ربي يهدينا اجمعين
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خسارة الدراهم في المونطو لحمر هههه
مسكينة حب يحققلها حلمها وتكون القبعة الصغيرة الحمراء
وتدي الماكلة لجداتها وتتلاقى بالذئب وماعلابالهاش
بلي مول المونطو هو الديب اونبيغسون 😂
ربي يغفرلي برك مع هاد الليل هههه ويسامحوني اصحاب القصة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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قال Skor m@k:
ههههههه والله قتلتيني ههههه
والى كاش واحد جابلي الشيكولا ياك معليش
والله عندي موووودا ماكليتهاش ههههه
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تخاف لاتكون غير ماكسون ههههه بلاك يجيبولك المرهوجة
ويكثرولك فيها البوخوخو خخخخ
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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821
قال لؤلؤة قسنطينة:

خسارة الدراهم في المونطو لحمر هههه
مسكينة حب يحققلها حلمها وتكون القبعة الصغيرة الحمراء
وتدي الماكلة لجداتها وتتلاقى بالذئب وماعلابالهاش
بلي مول المونطو هو الديب اونبيغسون 😂
ربي يغفرلي برك مع هاد الليل هههه ويسامحوني اصحاب القصة
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هههه يافرحة ماتمت
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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قال لؤلؤة قسنطينة:

خسارة الدراهم في المونطو لحمر هههه
مسكينة حب يحققلها حلمها وتكون القبعة الصغيرة الحمراء
وتدي الماكلة لجداتها وتتلاقى بالذئب وماعلابالهاش
بلي مول المونطو هو الديب اونبيغسون 😂
ربي يغفرلي برك مع هاد الليل هههه ويسامحوني اصحاب القصة
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اواه ختي مريم الذيب استسلم
هي لي ولات الذيب دات المونتو ورماتلو المآ ههههه
ومن جيهة اخرى وصلتها الميلكا ههههه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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قال Skor m@k:
اواه ختي مريم الذيب استسلم
هي لي ولات الذيب دات المونتو ورماتلو المآ ههههه
ومن جيهة اخرى وصلتها الميلكا ههههه
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مول المونطو والأربعين ذئبة مالا 😂
ربي يغفرلنا، وهاد الناس لي رانا نهدرو عليهم في الغيب
ان شاء الله يسمحولنا، وربي يهديهم ويهدينا أجمعين
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب
حين نقول كلمة عيد فقط هذا يعني اننا نعترف بانه عيد وهذا لا يجوز فيوم 14 فيفري يوم طبيعي ولا يوجد مايسمى بعيد الحب او باي عيد اخر بالنسبة للمسلم

ناسياتو اصلا ولو يحكيلي كاش مخلوق ولا مخلوقة عليه نديرلهم درس ان شاء الله وحالفة انه لو يجي نهار ونخمم نتزوج ونتخبط على على راسي ويجي مسود السعد هذا ويقللي عيد حب والكادو نسقسيه بكل غوح غياضية: تحكي منك بالصح ماي فيونسي؟؟ اذا قال نونو نقللو ايا منعت من تبهدلية .... واذا قال ايه راني نحكي صح ونوغماغ وباقي الخرطي، نقللو: طريق السلامة ياودي منحتاجشكش روح شوف اللي تخمم كيفك وهكذا تهنيت والحمد لله احم احم

قال عيد الحب قال، عيد التبهليل والوقع في المحرمات اسال الله ان لا نكون منهم وان كنا منهم عن قصد او عن غير قصد فاسال الله الهداية والثبات لنا ولكل المسلمين اللهم امين يارب

ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
ياوو الغاشي عندهم كثير مسمانتين مع التساور والحسابات يطلعوو ويهبطوو باه يحتفلوو بيوم الجرب ديالهم وانتوما تضحكووو عليهم علاه مساكن تجرحوو فليسونتيموو ديالهم 😰😰😰😰
حقيقة والله صدعونا تيليفيزيون عيد الجرب فايس عيد الجرب برة دنياا كامل بالحمر ها مالكم صلوو على نبي يفرح بيكم
المشكل غاشي مصدق وعايش اللحظة 😯😯😯😯 والله يوسوسوك في عمرك 😂😂😂😂
ياوو اللى يحب يحب عام كامل ياوو ميحبكش على ساعة ولاساعة ونص ولا على جال كادوواتك تحبك حبة 😐😐😐😐
اياا ولى متزوجة ونسا راجلها باه يجيبلها ميلكا ولا ماكسون تعذروو ممكن بدا يكبر وزهايمر داير خدايموو ولى مش مزوجة ونساها ذاك الحنش تاعها تعرف بلي دارو لوحدوخرة وهى ياريحة ههعهههههههههه ولى دارلها الكادوو مش على عماا عيونها حلى عينيك 😮😮😮😮 الا من رحم ربه ومنظنش يكون دزيرى لا يتمتع بهاذ الرومنسية واصلا ولاخلى والله منهدرها
تحياتى لكم جميعااا
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله دخلت اليوم سبيسيال باه نكتب على هاد الموضوع، ساع لقيتك كتبتي عليه، مالا خليني نبرد قلبي عندك
أنا مانسميهش عيد الحب نسميه عيد الثيران، تخاف حتى تخرج فيه يهزك كاش ثور يرميك للسماء، تحسب روحك في اسبانيا، الناس كاملة لابسة لحمر تتوسوس
تقول درك شوي ويبعتولي قطيع الثيران يهزني في السماء، إذن احذرو الخروج في هذا اليوم راني مانضمنش، ونقدرو نسميوهم كذلك عيد الروتور داج يعني تصرا حالة غريبة
هكا الشعب كامل يرجع لطفولتو، راجل لحيتو تضرب من أدرار للعاصمة هاز دبدوب طفل في عمرو عام مايحبش يلعب بيه، وهو مازال محضنو وهارب بيه تقول نخطفو من تم نحطو
في كاش حضانة أطفال يبرد قلبو بالدباديب واللعب، تلقاي بنات قدها قد روحها لي قدها راهم بقبيلة أحفاد، مازالت تستنا في هاداك اليوم غير باه تاكل الشيكولا
يابنتي اقعدي في داركم ونجيبلك شاحنة تاع شيكولا لا سخفتي عليها، أنا نشوفو عيد الطمع والمجاعة كل واحد يطمع في طرف ماكلة وفي كادو بلا معنى وهذا لا علاقة له بالحب،
وينهو الحب هاداك لي يطايش باه نحتافلو بيه؟ بغض النظر عن كونو حلال أم حرام، وينهو الحب هادا؟ راجل عمرو كتر من 70 سنة ومرأة مسنة مرميين في دور العجزة يجيبولهم
الماكلة الفاسدة المرمية في الزبالة حاشاكم، يربطوهم مع الكراسي كي الكلاب حاشاكم، يطيحولهم من قيمتهم وهوما في هاداك السن ويقولك حب؟، طفل يروح يقرا كاشما يخرج طبيب
ويخرج البلاد من الميزيرية تلقاه يماه جاي في صندوق وهادا كامل على سيارة يعني على سيارة أو حتى على دار ومال الدنيا تقتل روح؟ ويقولك حب، راجل قدو طول وعرض
يقعد في الدار يحط رجل على رجل ويستنى يماه تطيب الكسرة والخبز وتخرج تبيعهم باه سيدي يشري كادو للالة ويقولك حب، وينهو الحب يرحم والديكم؟ لو دارو يوم عالمي للكراهية
والفساد والحقد لكان أرحم، ماتحتافلولناش بعيد الحب كتر خيركم، ديرو واجبكم برك كناس وكبشر عاديين، أكرمو والديكم ربيو ولادكم قدقد، ابتاسمو في وجوه الناس كأبسط مثال،
هادا بدون ذكر علاقتك مع ربي كيفاه تكون، يعني أين هو هذا العالم المثالي لي نحتفل ونفرح بيه بالحب، وجاري جيعان وختي مريضة ويما مقنوطة وفلان ماعندوش واش ياكل ولا خر
مالقاش واش يلبس، وفلان يسب ربي وفلان يسب يماه وفي اللخر يقولك عيد الحب، لالا إذا كان الحب هكا خليوه عندكم وكتر خيركم ماعندنا ما نديرو بيه، الراجل لي يسب مرتو
عام كامل ويطيحلها قيمتها قدام ولادها وفي يوم يجيبلها كادو ويعترف بالحب نقولو كتر خيرك خلي الحب هادا عندك، لي تخون راجلها عام كامل وتتفكرو في نهار بكادو
وتقولك حب نقولها كتر خيرك خلي الحب تاعك عندك، مانحتاجوش حب، نحتاجو تعاون ومساندة وصدق في المشاعر برك ومعليش ماتحتافلوش على رواحكم بالحب، لأنو إذا
كان هذا هو فعلا الحب، فالكراهية أرحم
شكرا مريومة على الموضوع
تحياتي

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راكي بردتي قلبك و قصفتيهم قصف ثلاثي الأبعاد
هاذا يا حبيبتي واش صاري اليوم في كل بلاصة المظاهر برك ياناس شوفوني نحب مارتي ياناس شوفوني شريتلها ووووو والصح مكانش مي لوكان جينا نخدمو على وجه ربي نشوفو الحب و الاحترام كل يوم مش فعيد الكفار و زيد واش من محبة كما قلتي والدين مطايشين و سبان و قلة احترام وووووو و جايين نقولو حب ربي يهدينا و يهديهم باش يخدمو و يحبو في الله و لله مش باش الناس تشوف و لا باش يقلدو الكفار تحياتي مريومة
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
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العمر
28
قال ام أمينة:
السلام عليكم
مشكورة على الموضوع
الله غالب كاين عباد الريح لي تجي تديهم و لي يقولولهم عليها يأمنوها
و ثاني لا يجوز للمسلم الاحتفال بشيء من أعياد الكفار
و كيما قلتي نحن المسلمين ايامنا كلها حب

ننتظر منك مواضيع جديدة
دمتي في امان الله
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الحقيقة لم أسأل الشرع في القضية و لكن نشوفو صماطة في صماطة أنو راجل بقدرو يحتفل بهاذ العيد
ربي يحفظك على الرد شكرا
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,758
نقاط التفاعل
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النقاط
911
العمر
28
قال sami44:
واخيرا خالتو مريم تدير ميضوع في واش راك تخرف
لي عودة للرد انا حاليا في فترة تقرعيج
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ايوا راني نستنى😅
 
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