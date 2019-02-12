sanaya
:: عضو فعّال ::
ازربو عيد الحب نسيتو
موجدتش لا تارت و لا لبسة و لا شيء
المهم
حفلة راس السنة نحتفل بيها فالدار بيناتنا تتلم العايلة ووووو......
مي عيد الحب هذا مدخلش فراسي قاع
مصح يعجبني ذاك الجزائري اللي مسكين نقولو عليه خاطيه الرومانسية و نشوفو بعيد الحب رافد شكولاطة و دب لمارتو
يااااه دب والله حابة نشري واحد لقيتهم غاليين200 الف اعوذ بالله
علابيها مكاش رومانسية كعلمتو ليهم أنو الحب راهو ف14 فيفري و ايام السنة ضرب و عياط و دبزة
المهم أنا جاية هنا ننصح لبنات و ربي يقدرني على فعل الخير
نتي يالطفلة الا هذا الشاب يبغيك عيطيلو اليوم قوليلو ارواح اخطبني سينو ديري فبالك راهو يتلاعب بليسونتيمون تاعك و غدوا تندمي كما ندمو الالوف و حتى وحدة ادات العبرة منهم الله غالب
و نتي يا مرأة نهار الخميس كجيبلك راجلك كادو خبطيه للارض و قوليلو الا تحبني قيمني ديما مش اليوم برك
و نتا ايها الشاب و لا الزوج اذا كان مدخولك ميسمحلكش تشري شكولاطة ولا دببة و لا ديناصور لمارتك لازم تضارب معاها غدوا باه تفوت عيد الحب مشنف و متجيبش والو
وربي يقدرني على فعل الخير ان شاء الله
علابالي السيجي قديم مي حبيت نكتب cv
حنا المسلمين ايامنا كلها حب
أولها حب الله حب الحياة حب الوالدين حب الأبناء مكاش يوم للحب بسكو ديجا حياتنا راهي كلها حب
الحب بمعناه الواسع النقي
و أعظم علاقات الحب هي علاقة العبد بربه و تأتي بعدها علاقات البشر و كذلك حب الحياة حب العمل و حب النجاح
ألور من السخافة و من المؤسف نشوف راجل قدو وقامتو يحتفل بعيد الحب ألور لا إلا لبس كوستيم حمرا و لا شابو احمر راح يولي كما ذوك الهنود و الأتراك تاع المسلسلات أعوذ بالله
لا تخلو كل ريح تجي تديكم خصوصا و أنو فهاذ العيد كاين بزاف يحتفلوا بعلاقات محرمة ....
هدانا الله و إياكم سلام
موجدتش لا تارت و لا لبسة و لا شيء
المهم
حفلة راس السنة نحتفل بيها فالدار بيناتنا تتلم العايلة ووووو......
مي عيد الحب هذا مدخلش فراسي قاع
مصح يعجبني ذاك الجزائري اللي مسكين نقولو عليه خاطيه الرومانسية و نشوفو بعيد الحب رافد شكولاطة و دب لمارتو
يااااه دب والله حابة نشري واحد لقيتهم غاليين200 الف اعوذ بالله
علابيها مكاش رومانسية كعلمتو ليهم أنو الحب راهو ف14 فيفري و ايام السنة ضرب و عياط و دبزة
المهم أنا جاية هنا ننصح لبنات و ربي يقدرني على فعل الخير
نتي يالطفلة الا هذا الشاب يبغيك عيطيلو اليوم قوليلو ارواح اخطبني سينو ديري فبالك راهو يتلاعب بليسونتيمون تاعك و غدوا تندمي كما ندمو الالوف و حتى وحدة ادات العبرة منهم الله غالب
و نتي يا مرأة نهار الخميس كجيبلك راجلك كادو خبطيه للارض و قوليلو الا تحبني قيمني ديما مش اليوم برك
و نتا ايها الشاب و لا الزوج اذا كان مدخولك ميسمحلكش تشري شكولاطة ولا دببة و لا ديناصور لمارتك لازم تضارب معاها غدوا باه تفوت عيد الحب مشنف و متجيبش والو
وربي يقدرني على فعل الخير ان شاء الله
علابالي السيجي قديم مي حبيت نكتب cv
حنا المسلمين ايامنا كلها حب
أولها حب الله حب الحياة حب الوالدين حب الأبناء مكاش يوم للحب بسكو ديجا حياتنا راهي كلها حب
الحب بمعناه الواسع النقي
و أعظم علاقات الحب هي علاقة العبد بربه و تأتي بعدها علاقات البشر و كذلك حب الحياة حب العمل و حب النجاح
ألور من السخافة و من المؤسف نشوف راجل قدو وقامتو يحتفل بعيد الحب ألور لا إلا لبس كوستيم حمرا و لا شابو احمر راح يولي كما ذوك الهنود و الأتراك تاع المسلسلات أعوذ بالله
لا تخلو كل ريح تجي تديكم خصوصا و أنو فهاذ العيد كاين بزاف يحتفلوا بعلاقات محرمة ....
هدانا الله و إياكم سلام