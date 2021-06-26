بنتي و خويا😂😂

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,315
النقاط
991
العمر
30
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
سلام عليكم وشرااااكم😊😊
توحشت هاذ القسم بزاااااااف😍😍😍
البارح قريت موضوع @Andy_Delort عن الأطفال الحقودين تفكرت حكاية بنتي مع خويا😂😂
بون حنا الأمهات نخافو على بناتنا و ولادنا وقتنا صعيب و النت سرقت براءة الكثير من الاطفال و فسدت الشباب الا من رحم الله❤❤❤
و كما تربينا حنا نحبو نربوهم ومنين تكبر الطفلة نعلمولها ترسم حدود بينها و بين ولاد الخالة و العم وووووو و الكثير من القواعد اللي لاااازم تتبعهم👌👌
وحدة من القواعد ممنوع تحضني وليد خالتك ولا عمك راكم كبار بعد و غدوة تبداي الصلاة متقابليه أملا من درك تعلمي وووووو......
أيا خترة جا عندي خويا قالي قلتي لبنتك متحضنيش خالك😁😁😁
قتله نن جامي مي ولاد خالتها و عمتها نوصيهم يباعدو و مش أي لعبة يلعبوها
(علابالي بزاف راح تبانلهم هذا تعقيد😒)
قالي بنتك دارتلي تبهديلة منعرفش نزعف و لا نضحك😡😡😡
بون خويا صغير عليا بثلاث سنوات و الكل يحسبوه أكبر مني😈😈
طويل عريض سيريو منارفي ميهدرش بزاف و يبان فوجهو عبد واعر مي فالصح حنين بزاف ❤❤❤❤❤
المهم كان مسافر مدة طويلة و رجع تلاقى بنتي في حي شعبي ومن مدة مشافها أيا بدا يضحك ليها و فتح ليها يديه يحضنها و يعيطلها باسمها و هي واش دارت كلحقت عندو😂😂😂😂
شافتو فتح يديه راحت كللي متعرفوش
الغاشي بداو يشوفو معاه 😒😒😒😒😒
حكاهالي مت بالضحك قتله سير راهم يقولو بهلول حاب يحضن ولاد الناس 😂😂😂😂
واللي قتلتني اكثر هو سيريو بزاف باش يلحق و يدير جاست هذاك برا و يفرح هكذاك لطفلة صغيرة حاجة كبيرة و فالأخير تروح و تخليه و متسلمش عليه مامبا كشغل متعرفوش😂😂😂😂😂😂
ضحكتو ياك😂😂😂
علابالي
زيدو ضحكونا فالتعليقات.😁😁😁
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top