بنتي و خويا😂😂

sanaya
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سلام عليكم وشرااااكم
توحشت هاذ القسم بزاااااااف
البارح قريت موضوع @Andy_Delort عن الأطفال الحقودين تفكرت حكاية بنتي مع خويا
بون حنا الأمهات نخافو على بناتنا و ولادنا وقتنا صعيب و النت سرقت براءة الكثير من الاطفال و فسدت الشباب الا من رحم الله
و كما تربينا حنا نحبو نربوهم ومنين تكبر الطفلة نعلمولها ترسم حدود بينها و بين ولاد الخالة و العم وووووو و الكثير من القواعد اللي لاااازم تتبعهم
وحدة من القواعد ممنوع تحضني وليد خالتك ولا عمك راكم كبار بعد و غدوة تبداي الصلاة متقابليه أملا من درك تعلمي وووووو......
أيا خترة جا عندي خويا قالي قلتي لبنتك متحضنيش خالك
قتله نن جامي مي ولاد خالتها و عمتها نوصيهم يباعدو و مش أي لعبة يلعبوها
(علابالي بزاف راح تبانلهم هذا تعقيد)
قالي بنتك دارتلي تبهديلة منعرفش نزعف و لا نضحك
بون خويا صغير عليا بثلاث سنوات و الكل يحسبوه أكبر مني
طويل عريض سيريو منارفي ميهدرش بزاف و يبان فوجهو عبد واعر مي فالصح حنين بزاف
المهم كان مسافر مدة طويلة و رجع تلاقى بنتي في حي شعبي ومن مدة مشافها أيا بدا يضحك ليها و فتح ليها يديه يحضنها و يعيطلها باسمها و هي واش دارت كلحقت عندو
شافتو فتح يديه راحت كللي متعرفوش
الغاشي بداو يشوفو معاه
حكاهالي مت بالضحك قتله سير راهم يقولو بهلول حاب يحضن ولاد الناس
واللي قتلتني اكثر هو سيريو بزاف باش يلحق و يدير جاست هذاك برا و يفرح هكذاك لطفلة صغيرة حاجة كبيرة و فالأخير تروح و تخليه و متسلمش عليه مامبا كشغل متعرفوش
ضحكتو ياك
علابالي
زيدو ضحكونا فالتعليقات.
توحشت هاذ القسم بزاااااااف
البارح قريت موضوع @Andy_Delort عن الأطفال الحقودين تفكرت حكاية بنتي مع خويا
بون حنا الأمهات نخافو على بناتنا و ولادنا وقتنا صعيب و النت سرقت براءة الكثير من الاطفال و فسدت الشباب الا من رحم الله
و كما تربينا حنا نحبو نربوهم ومنين تكبر الطفلة نعلمولها ترسم حدود بينها و بين ولاد الخالة و العم وووووو و الكثير من القواعد اللي لاااازم تتبعهم
وحدة من القواعد ممنوع تحضني وليد خالتك ولا عمك راكم كبار بعد و غدوة تبداي الصلاة متقابليه أملا من درك تعلمي وووووو......
أيا خترة جا عندي خويا قالي قلتي لبنتك متحضنيش خالك
قتله نن جامي مي ولاد خالتها و عمتها نوصيهم يباعدو و مش أي لعبة يلعبوها
(علابالي بزاف راح تبانلهم هذا تعقيد)
قالي بنتك دارتلي تبهديلة منعرفش نزعف و لا نضحك
بون خويا صغير عليا بثلاث سنوات و الكل يحسبوه أكبر مني
طويل عريض سيريو منارفي ميهدرش بزاف و يبان فوجهو عبد واعر مي فالصح حنين بزاف
المهم كان مسافر مدة طويلة و رجع تلاقى بنتي في حي شعبي ومن مدة مشافها أيا بدا يضحك ليها و فتح ليها يديه يحضنها و يعيطلها باسمها و هي واش دارت كلحقت عندو
شافتو فتح يديه راحت كللي متعرفوش
الغاشي بداو يشوفو معاه
حكاهالي مت بالضحك قتله سير راهم يقولو بهلول حاب يحضن ولاد الناس
واللي قتلتني اكثر هو سيريو بزاف باش يلحق و يدير جاست هذاك برا و يفرح هكذاك لطفلة صغيرة حاجة كبيرة و فالأخير تروح و تخليه و متسلمش عليه مامبا كشغل متعرفوش
ضحكتو ياك
علابالي
زيدو ضحكونا فالتعليقات.