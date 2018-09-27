صباح الخير اليوم جبتلكم ميني تارت الليمون ...واش رايكم ....ومن بعد انزل لكم الوصفة125غ زبدة250غ فرينةملعقة سكررشه ملح وفانيلاصفار بيضة و اذا ماتجمعتش معك العجينة نضيف لها ملعقتين ماء باردكريمة الليمون🍋🍋🍋🍋100غ ليمون ما يعادل 8 ملاعق كبيرة100غ سكر ما يعادل 4ملاعق75غ زبدة ما يعادل ملعقة ونصفبيضتيننخلط المكونات جيدا بارد في بارد فوق النار هادئه جدا او على حمام مريم مع التحريك المستمر حتى تثقل حيث من نمرراليد على الملعقة الخط مايتغلقش لانها تبقا نوعا ما خفيفة نتركها تبردالمورانغ ☁☁☁☁نفتح العجينة فالقوالب حسب الرغبة انا عملتهم صغار هاك احسن ونثقبها بالفرشاة ونتركها فالثلاجة ساعة حتى ما تهبطش العجينة عند الطهي ومن الاحسن اعطاءها علو حتى ولو هبطت يبقى لك وين تضعين الكريمة من تأخذ لون ذهبي إملاءها بالكريمة وزينها بالمرانغ ورجعيها للفرن ويكون ساخن ولكن نار هادئة جدا حتى المورانغ يطيب ...تترك تبرد وتقدم