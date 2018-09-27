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صباح الخير اليوم جبتلكم ميني تارت الليمون ...واش رايكم ....ومن بعد انزل لكم الوصفة
125غ زبدة
250غ فرينة
ملعقة سكر
رشه ملح وفانيلا
صفار بيضة و اذا ماتجمعتش معك العجينة نضيف لها ملعقتين ماء بارد
كريمة الليمون🍋🍋🍋🍋
100غ ليمون ما يعادل 8 ملاعق كبيرة
100غ سكر ما يعادل 4ملاعق
75غ زبدة ما يعادل ملعقة ونصف
بيضتين
نخلط المكونات جيدا بارد في بارد فوق النار هادئه جدا او على حمام مريم مع التحريك المستمر حتى تثقل حيث من نمرراليد على الملعقة الخط مايتغلقش لانها تبقا نوعا ما خفيفة نتركها تبرد
المورانغ ☁☁☁☁
https://plus.google.com/117400126523180290009/posts/KCAQmzUqc9Y
نفتح العجينة فالقوالب حسب الرغبة انا عملتهم صغار هاك احسن ونثقبها بالفرشاة ونتركها فالثلاجة ساعة حتى ما تهبطش العجينة عند الطهي ومن الاحسن اعطاءها علو حتى ولو هبطت يبقى لك وين تضعين الكريمة من تأخذ لون ذهبي إملاءها بالكريمة وزينها بالمرانغ ورجعيها للفرن ويكون ساخن ولكن نار هادئة جدا حتى المورانغ يطيب ...تترك تبرد وتقدم
125غ زبدة
250غ فرينة
ملعقة سكر
رشه ملح وفانيلا
صفار بيضة و اذا ماتجمعتش معك العجينة نضيف لها ملعقتين ماء بارد
كريمة الليمون🍋🍋🍋🍋
100غ ليمون ما يعادل 8 ملاعق كبيرة
100غ سكر ما يعادل 4ملاعق
75غ زبدة ما يعادل ملعقة ونصف
بيضتين
نخلط المكونات جيدا بارد في بارد فوق النار هادئه جدا او على حمام مريم مع التحريك المستمر حتى تثقل حيث من نمرراليد على الملعقة الخط مايتغلقش لانها تبقا نوعا ما خفيفة نتركها تبرد
المورانغ ☁☁☁☁
https://plus.google.com/117400126523180290009/posts/KCAQmzUqc9Y
نفتح العجينة فالقوالب حسب الرغبة انا عملتهم صغار هاك احسن ونثقبها بالفرشاة ونتركها فالثلاجة ساعة حتى ما تهبطش العجينة عند الطهي ومن الاحسن اعطاءها علو حتى ولو هبطت يبقى لك وين تضعين الكريمة من تأخذ لون ذهبي إملاءها بالكريمة وزينها بالمرانغ ورجعيها للفرن ويكون ساخن ولكن نار هادئة جدا حتى المورانغ يطيب ...تترك تبرد وتقدم