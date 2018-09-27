تلمو تشوفو لعجب 😠😠

Mery Babaammi
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سلام عليكم😊😊
وشراكم نشالله راكم غاية 😊😊
كنت نحوس فالمنتدى و كنت لاحظت ظواهر و ووقائع عجيبة فبديت نتقمص آثار الاجرام و حاولت تفكيك الجريمة و المتهم الرئيسي هو @الامين محمد
ايماجينيو راح عند الخالة الزايخة قالها المنتدى فيه نشاط بزااااف و نا عييت نرد فالتعليقات و على المحادثات ديري لي كاش عفسة نديرها في القهوة و هاكا ينقصو شويا و ميكتبوش بزاف ملاخر نحب نفشلهم يالخالة الزايخة 😒😒😒
و بالمناسبة نتمنى نشوف هاذ الخالة الزايخة نتخيلها كما هاذي
المهم الخالة الزايخة قاتلو خليها عليا
عطاتلو عفسة و الله منعرف أشنو أستغفر الله ياربي خاطيني ، هي هاكا كشغل سكر جاي كحل فيه خزعبلات وحد اخرين حطهم مع القهوة و شويا و شويا بدينا نفشلو نفشلو نفشلو حتى ولينا نكتبوا سطر فالشهر 😩😩ونا كفاه فقتلو باسكو مشربتش القهوة ذاك النهار المهم ماشي غير هو مجرم اليوم كل واحد اليوم حسابو
@لؤلؤة قسنطينة علابالي الكل راهو معجب بيها و بمواضيعها المهم تلاقيت بها اليوم كشفتلي سر
قاتلي شوفي مريم راني مضغوطة بزاف من الجامعة و من اليوم مراح نكتب راح نسرق مواضيع و نديرهم فاللمة و نمدلك الباسوورد تاعي تكفلي انتي بالردود
الله اكبر
نتي يامريم البريئة عندك هالأفكار
لالا أعوذ بالله أنا خاطيني السرقة 😒😒
أيا قاتلي كفاه نتي خاطيك السرقة و مسمية روحك سراقة منشورات
شتو كفاه حكمتني 👏👏👏
معليش المهم مننساش @أشرقت نفسي
علابالكم واش راهي تدير
ايه لوكان تعرفو تكتب مواضيع في قسم الطبخ و ماشي هي اللي طيبتهم تكملت اختها الطياب و تدخل للشومبرا تروح موراها للكوزينة تبدا تصور تصور تصور و مبعد تريح فلعشا تسقسي ختها بنبرة حب:
الماكلة تاعك بنينة مديلي لروسات😚
أيا أختها مسكينة من نيتها تفهم ليها و هي فرحانة و تقول ياعمري على اختي الصغرونة بنت حلال تحب تطيب 😑😑
و تجي لهنا تنشر أنا طيبت محاجب و كفتة و شاورما و بقلاة وووووووو باش تلم أكبر عدد من الخطابة
مصح ماشي غير هي ياااه كاين
@فريد أبوفيصل
يااااه قالكم آلام الظهر مكاش منها بالاك تامنو دارها بلعاني باش كتلحق دالتو فكوزينة اللمة يقول كما العادة خاطيني لماعن
ياااااه لعفايس هاذو كنا نقرو فيهم يا خويا يا خويا
مصح كاين واحد حبسلي مخي خلاص
@The tank
أنا نتابع مدونة أبو فيصل و ألجنتل و فيولا و حلم كبير ووووو بزاف مصح العجيب أنو غير نتاع حكيم ستوري يخرجولي إشعارات مي لخرين لالا
أيا كتتبعت القضية و بما أنو مشرف واش يدير كان يقوم بإلغاء المتابعة لأي واحد يدير متابعة لأي مدونة هكذا باش المدونة تاعو تلم أكبر عدد من الجاضوغات
شتو كفاه
معليش معليش مزال الباقي
@حلم كبير راهو مشنف خلاص علابالكم علاه تخيلو شرات @السلطانة محاجب و كليناهم و مخلينالوش شويا شنف و داها على روحو
على جال حبة محاجب ياخويا
محاجب؟؟؟؟
و من ذاك النهار ولى ميكتب ميردش و عاودنا شرينا محاجب و ضيفناه مصح محبش حط بالو فهاذيك الحبة اللي تقاسمناها
حبة محاجب و تشناف لمدة شهر 😡😡
و كاينة وحدة محيرتني
و هي @Nounous nina
تضاربت معايا معلاباليش واشبيها كسقسيتها قاتلي طبقت النصائح اللي كتبتيهم لإيجاد عريس 😅😅😅
تحبي تلقاي عريس ....إليك الحل
و يما حبستني فالدار و راهي مشوكية و راهي داتلي رونديفو مع طبيب نفسي
يااااه اختي واشبيكي كل حاجة نقولها تطبقيها ونا تشنفي عليا علاه أنا غير كتبت 😕
معليش معليش
@Skor m@k
حتى واحد معلابالوش علاه غايب ياااه مهوش غايب السيد عندو شكاير تاع دراهم دوكا و شرا طوموبيل يايما العزيزة كفاه تهبل و باش يجي و يديرلنا عرضة و يخبرنا راح هرب طول و كسقسيتو قالي نخاف تضربيني بالعين
قالها لي في وجهي تاي تاي
يااااه شفتو شفتو نزيد و لا نحبس
@الباندي
هذا جامي شفتو و راهو قديم هنا و مينشرش خلاص ونهار جا يزور اللمة شرب قهوة الخالة الزايخة الحاجة اللي صراتلو أنو مفعول السحر تقلب عليه و باش يفشل و يروح صرا العكس والى يكتب و ينشر و يرد و الخالة الزايخة سير راح تعاود توجدلو خزعبلات باش ينقص المشاركة
المهم راني نقرعج مكلاه واحد يغيضو الحال و يضربها تشناف مدة شهر كما @حلم كبير
باختصار و من الأخير و بدون إطالة
الخالة الزايخة سحرتكم روحو عندها ترقيلكم
خخخخخخخخخخ تسحر و ترقي
سلام
وشراكم نشالله راكم غاية 😊😊
كنت نحوس فالمنتدى و كنت لاحظت ظواهر و ووقائع عجيبة فبديت نتقمص آثار الاجرام و حاولت تفكيك الجريمة و المتهم الرئيسي هو @الامين محمد
ايماجينيو راح عند الخالة الزايخة قالها المنتدى فيه نشاط بزااااف و نا عييت نرد فالتعليقات و على المحادثات ديري لي كاش عفسة نديرها في القهوة و هاكا ينقصو شويا و ميكتبوش بزاف ملاخر نحب نفشلهم يالخالة الزايخة 😒😒😒
و بالمناسبة نتمنى نشوف هاذ الخالة الزايخة نتخيلها كما هاذي
المهم الخالة الزايخة قاتلو خليها عليا
عطاتلو عفسة و الله منعرف أشنو أستغفر الله ياربي خاطيني ، هي هاكا كشغل سكر جاي كحل فيه خزعبلات وحد اخرين حطهم مع القهوة و شويا و شويا بدينا نفشلو نفشلو نفشلو حتى ولينا نكتبوا سطر فالشهر 😩😩ونا كفاه فقتلو باسكو مشربتش القهوة ذاك النهار المهم ماشي غير هو مجرم اليوم كل واحد اليوم حسابو
@لؤلؤة قسنطينة علابالي الكل راهو معجب بيها و بمواضيعها المهم تلاقيت بها اليوم كشفتلي سر
قاتلي شوفي مريم راني مضغوطة بزاف من الجامعة و من اليوم مراح نكتب راح نسرق مواضيع و نديرهم فاللمة و نمدلك الباسوورد تاعي تكفلي انتي بالردود
الله اكبر
نتي يامريم البريئة عندك هالأفكار
لالا أعوذ بالله أنا خاطيني السرقة 😒😒
أيا قاتلي كفاه نتي خاطيك السرقة و مسمية روحك سراقة منشورات
شتو كفاه حكمتني 👏👏👏
معليش المهم مننساش @أشرقت نفسي
علابالكم واش راهي تدير
ايه لوكان تعرفو تكتب مواضيع في قسم الطبخ و ماشي هي اللي طيبتهم تكملت اختها الطياب و تدخل للشومبرا تروح موراها للكوزينة تبدا تصور تصور تصور و مبعد تريح فلعشا تسقسي ختها بنبرة حب:
الماكلة تاعك بنينة مديلي لروسات😚
أيا أختها مسكينة من نيتها تفهم ليها و هي فرحانة و تقول ياعمري على اختي الصغرونة بنت حلال تحب تطيب 😑😑
و تجي لهنا تنشر أنا طيبت محاجب و كفتة و شاورما و بقلاة وووووووو باش تلم أكبر عدد من الخطابة
مصح ماشي غير هي ياااه كاين
@فريد أبوفيصل
يااااه قالكم آلام الظهر مكاش منها بالاك تامنو دارها بلعاني باش كتلحق دالتو فكوزينة اللمة يقول كما العادة خاطيني لماعن
ياااااه لعفايس هاذو كنا نقرو فيهم يا خويا يا خويا
مصح كاين واحد حبسلي مخي خلاص
@The tank
أنا نتابع مدونة أبو فيصل و ألجنتل و فيولا و حلم كبير ووووو بزاف مصح العجيب أنو غير نتاع حكيم ستوري يخرجولي إشعارات مي لخرين لالا
أيا كتتبعت القضية و بما أنو مشرف واش يدير كان يقوم بإلغاء المتابعة لأي واحد يدير متابعة لأي مدونة هكذا باش المدونة تاعو تلم أكبر عدد من الجاضوغات
شتو كفاه
معليش معليش مزال الباقي
@حلم كبير راهو مشنف خلاص علابالكم علاه تخيلو شرات @السلطانة محاجب و كليناهم و مخلينالوش شويا شنف و داها على روحو
على جال حبة محاجب ياخويا
محاجب؟؟؟؟
و من ذاك النهار ولى ميكتب ميردش و عاودنا شرينا محاجب و ضيفناه مصح محبش حط بالو فهاذيك الحبة اللي تقاسمناها
حبة محاجب و تشناف لمدة شهر 😡😡
و كاينة وحدة محيرتني
و هي @Nounous nina
تضاربت معايا معلاباليش واشبيها كسقسيتها قاتلي طبقت النصائح اللي كتبتيهم لإيجاد عريس 😅😅😅
تحبي تلقاي عريس ....إليك الحل
و يما حبستني فالدار و راهي مشوكية و راهي داتلي رونديفو مع طبيب نفسي
يااااه اختي واشبيكي كل حاجة نقولها تطبقيها ونا تشنفي عليا علاه أنا غير كتبت 😕
معليش معليش
@Skor m@k
حتى واحد معلابالوش علاه غايب ياااه مهوش غايب السيد عندو شكاير تاع دراهم دوكا و شرا طوموبيل يايما العزيزة كفاه تهبل و باش يجي و يديرلنا عرضة و يخبرنا راح هرب طول و كسقسيتو قالي نخاف تضربيني بالعين
قالها لي في وجهي تاي تاي
يااااه شفتو شفتو نزيد و لا نحبس
@الباندي
هذا جامي شفتو و راهو قديم هنا و مينشرش خلاص ونهار جا يزور اللمة شرب قهوة الخالة الزايخة الحاجة اللي صراتلو أنو مفعول السحر تقلب عليه و باش يفشل و يروح صرا العكس والى يكتب و ينشر و يرد و الخالة الزايخة سير راح تعاود توجدلو خزعبلات باش ينقص المشاركة
المهم راني نقرعج مكلاه واحد يغيضو الحال و يضربها تشناف مدة شهر كما @حلم كبير
باختصار و من الأخير و بدون إطالة
الخالة الزايخة سحرتكم روحو عندها ترقيلكم
خخخخخخخخخخ تسحر و ترقي
سلام