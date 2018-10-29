الجزائر لا تزال بخير !

السلام عليكم احبابي اعضاء منتدى اللمة الجزائرية

علابالي طولت عليكم وتوحشتوني ؟؟

المهم ندخل في الموضوع مباشرة

ياسيدي مع هذي الحملات الاعلامية اللي رانا نشوفوها في التلفزيون والقنوات الوطنية الخاصة العمومية

الواحد ييأس انو البلاد هذي تتحسن وانو تتغير الوضعية

لكن {مدير الاقامة تاعنا الجديد } يثبت عكس ذالك

نحكيلكم اولا كفاه كانت وضعي الاقامة بل المدير

- كان تسيب العمال واضح جدا لدرجة انو العمال كاو يدخلو على 9ونص ويخرجو على 11ونص ويرجعو على 15 ويخرجو على 16

- كان الطالب يدخل ويخرج كما يحب وكاينين حتى اللي ماهومش مسجلين والشمبرة الي تعجبك اسكن فيها الهم برك كون قوي باش تحافظ عليها

- كانو العمال والزوفرية وحتى بعض المنحرفين يدخلو ويخرجو ليها كما يحبو

- عاملات النظافة كانو تمسخير ع تسخير تجي دير عرض ازياء وتخرج



هيا مع قدوم هذا البطل تحلت كاع المشاكل مع علمكم المسبق انو هذو المشاكل غير العامين السابقين بداو يعني قل كات من احسن الاقامات

قتلكم كي جا السيد هذا تغير كلش راني نقلكم :

-دخول العمال لى 8 غير 10 دقايق يكونو وهذي انا شخصيا خرجت صباح للساحة باش نتأكد

-عاملات النظافة رجعولنا الاقامة تلمع

- المطعم واللي كان الشيكور فيه برك اللي ياكل رجع بالوقت والماكة روعة ونظيفة ما نقلكمش يحطولنا الشوارما و ولكن اكل يحترم قيمة الطالب

-تغيرت الاقامة 180 درجة انا ما كنتش مسجل العام اللي فات وكنت ندخل نخرج بدون بطاقة طالب السنة خدمتها وكاامل الطلبة دون استثناء

ريقلو الوضعية تاعهم

تخيلو انا جامي شفت عمال يخدمو في الليل ياي والله غير بعض العمال رجع يخدمهم في الليل ويديرو زيارات لغرف الطلبة للمراقبة وهو بنفسو يمشي ويسهر على

هذا العمل

يعني واش نقلكم

عاود قلبلنا الاقامة للافضل وللاحسن ..

رايحين تقولولي واش علاقة الاقامة تاعك بالجزائر نقلكم كل العلاقة لانو الشعب كامل يضن انو الفسااد هذا ما رايحش يخلاص ولكن ما تخافو ما والو

كاين ربي ويجي النهار اللي يحكم البلاد تاعنا حاكم عادل ويعطي كل حق حقه مالغري واش راهو صاري

لانو كاين بعض الاحزاب السياسية بل واغلبها حابين يقنطو الشعب من غياب الصالحين اللي يقدرو الوظيفة تاعهم ويخدموا مليح ويعرقو مليح

وان شااء الل عاجلا غير آجل يرزق ربي البلاد تاعنا مثل هذا الرجل في كل القطاعات وفي كل المؤسسات حتى تتفوق بلادنا على دان اجنبية راهي حلم بالنسبة لاغلبنا

ونوجه ثاني رسالة لكل انسان نبيل عندو الق في وظيفة في مؤسسة عمومية حتى و تشوف الفساد حتى لو تشوف المنكر ما تخليش الوظيفة تاعك لواحد فااسد

واخدم وحاول تبدع في الخدم تاعك حتى يقضي الله امر صلاح هذه البلاد

والسلام عليكم ​