الجزائر لا تزال بخير !

The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#1
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,236
الإعجابات
37,011
النقاط
701
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم احبابي اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
علابالي طولت عليكم وتوحشتوني ؟؟
المهم ندخل في الموضوع مباشرة
ياسيدي مع هذي الحملات الاعلامية اللي رانا نشوفوها في التلفزيون والقنوات الوطنية الخاصة العمومية
الواحد ييأس انو البلاد هذي تتحسن وانو تتغير الوضعية
لكن {مدير الاقامة تاعنا الجديد } يثبت عكس ذالك
نحكيلكم اولا كفاه كانت وضعي الاقامة بل المدير
- كان تسيب العمال واضح جدا لدرجة انو العمال كاو يدخلو على 9ونص ويخرجو على 11ونص ويرجعو على 15 ويخرجو على 16
- كان الطالب يدخل ويخرج كما يحب وكاينين حتى اللي ماهومش مسجلين والشمبرة الي تعجبك اسكن فيها الهم برك كون قوي باش تحافظ عليها
- كانو العمال والزوفرية وحتى بعض المنحرفين يدخلو ويخرجو ليها كما يحبو
- عاملات النظافة كانو تمسخير ع تسخير تجي دير عرض ازياء وتخرج

هيا مع قدوم هذا البطل تحلت كاع المشاكل مع علمكم المسبق انو هذو المشاكل غير العامين السابقين بداو يعني قل كات من احسن الاقامات
قتلكم كي جا السيد هذا تغير كلش راني نقلكم :
-دخول العمال لى 8 غير 10 دقايق يكونو وهذي انا شخصيا خرجت صباح للساحة باش نتأكد
-عاملات النظافة رجعولنا الاقامة تلمع
- المطعم واللي كان الشيكور فيه برك اللي ياكل رجع بالوقت والماكة روعة ونظيفة ما نقلكمش يحطولنا الشوارما و ولكن اكل يحترم قيمة الطالب
-تغيرت الاقامة 180 درجة انا ما كنتش مسجل العام اللي فات وكنت ندخل نخرج بدون بطاقة طالب السنة خدمتها وكاامل الطلبة دون استثناء
ريقلو الوضعية تاعهم
تخيلو انا جامي شفت عمال يخدمو في الليل ياي والله غير بعض العمال رجع يخدمهم في الليل ويديرو زيارات لغرف الطلبة للمراقبة وهو بنفسو يمشي ويسهر على
هذا العمل
يعني واش نقلكم
عاود قلبلنا الاقامة للافضل وللاحسن ..
رايحين تقولولي واش علاقة الاقامة تاعك بالجزائر نقلكم كل العلاقة لانو الشعب كامل يضن انو الفسااد هذا ما رايحش يخلاص ولكن ما تخافو ما والو
كاين ربي ويجي النهار اللي يحكم البلاد تاعنا حاكم عادل ويعطي كل حق حقه مالغري واش راهو صاري
لانو كاين بعض الاحزاب السياسية بل واغلبها حابين يقنطو الشعب من غياب الصالحين اللي يقدرو الوظيفة تاعهم ويخدموا مليح ويعرقو مليح
وان شااء الل عاجلا غير آجل يرزق ربي البلاد تاعنا مثل هذا الرجل في كل القطاعات وفي كل المؤسسات حتى تتفوق بلادنا على دان اجنبية راهي حلم بالنسبة لاغلبنا
ونوجه ثاني رسالة لكل انسان نبيل عندو الق في وظيفة في مؤسسة عمومية حتى و تشوف الفساد حتى لو تشوف المنكر ما تخليش الوظيفة تاعك لواحد فااسد
واخدم وحاول تبدع في الخدم تاعك حتى يقضي الله امر صلاح هذه البلاد
والسلام عليكم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,552
الإعجابات
21,355
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
أتشرف أن اكون الموافق على موضوع الأخ العزيز حبيب القلب حكييم اللي سمى نفسه دبابة مانيش فاهم علاه هههههههههه
المهم عودة ألى موضوعك أخي الغالي
فعلا هي أمة محمد صلى الله عليه و سلم لا ينقطع الخير منها و لا فيها حتى قيام الساعة
خصوصا أمتنا الجزايرية و الله أمة معجزات بحق على الرغم
من كم المؤامرات التي تحاك لها و الفتن المحيطة بنا إلا أن الله يرعاها و يحفظها
لأنها سقيت بدماء زكية و طاهرة

توجد بذرة خير أخي الغالي تمشي في دمائنا كجزائريين
لكن ما مر به الشعب من أهوال العشرية السوداء و يتعرض له من تخوين و خيانة و مؤامرات
كان له أثر لكن القادم أفضل و أفضل بكثير
و ما ضربت لنا من مثال عن الجامعة ماهو إلا عينة عن الكثير من الإيجابيات التي أصبحنا نراها
و القادم أفضل و المبشرات كثيرة
 
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Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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طاقم المشرفين
#3
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,085
الإعجابات
19,709
النقاط
1,901
#3
السلام عليكم
اهلا بك خويا كيمو ان شاء الله تكون بخير
ايه الواحد لازم يدى في اصلاح نفسو ممبعد يخمم في لبلاد
ولو كل واحد فينا يصلح نفسو والله الفساد يروح بالشوية
وزيد كي تشوف امثلة هكذا من الواقع تعرف بلي مزالو الرجال فالبلاد ولي يحبو الخير للبلاد وللشعب
مي المشكلة رانا منذاك برك لي نشوفو امثلة على ناس يسعاو للاصلاح
ونشوفو العكس كثرو السراقين والخداعين وناهبين الاموال
هنا لازم نديرو ثورة فكرية لازم نبدلو العقلية ونتاحدو جميعا ضد الفساد
لازم نكونو قوة وحدة وكل واحد يكون على قد المسؤلية لي راهو حاكمها
هكذا نقدرو نغيرو النظام الفاسد هذا بتغيير العقلية تاع ( واش دخلني يخطو راسي )
صحييت خو ربي يجيب الخير

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,721
الإعجابات
48,698
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بيك خويا حكيم لعالم واش راك تهدر، ومرحبا بيا ههه لأني كذلك فرطت فيه مؤخرا
وصراحة كلامك جد إيجابي ويخلي الإنسان يشوف أمامو مستقبل زاهر، لأنو المشكلة ماشي في الناس
الطيبة إذا مازالت ولالا وإذا تخدم خدمتها قدقد ولالا المشكلة الإنسان الناجح يعرقلوه، المحيط تاعنا
والمجتمع تاعنا لا يتقبل وجود إنسان عادل ويمشي بضمير حيّ لأنو رايح يفسد عليه مهمتو في تخريب المجتمع
إذن يقولك نقضي عليه ونحيه من طريقي، ولهذا الكثير من المدراء فيم ختلف المؤسسات لما يمشيو قدقد ويتحكمو في الوضع
يحاربوهم بشتى الطرق حتى يخرجوهم من المنصب، ولكن رغم هذا كيما قلت الخير مازال ومازالت ناس عندها ضمير حي
ومازالت ناس تخاف ربي قبل العبد، وإن شاء الله يوما ما علاش لالا نلقاو بزاف مسؤولين حاكمين مناصب مليحة
وييسيروها بنزاهة وكما يجب، وهنيئا لكم بهذا المدير إن شاء الله تتعمم الفكرة على كل الإقامات الجامعية على الاقل
نعوضو الطلبة على هاداك النقص لي يحسو بيه بعاد على ديارهم وعلى عايلتهم ونوفرولهم على الاقل ظروف ملائمة
ليس شرط رفاهية، المهم يحسو نفوسهم آلاز كيما صرا معاكم، ربي يدومها عليكم نعمة ان شاء الله
وشكرا على الموضوع الجميل والتحفيزي، بالتوفيق ان شاء الله
تحياتي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,704
الإعجابات
62,810
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#5
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مقدرتش نوالفك بهاذ الاسم خخخ كل مانشوفو نتفكر وحد الجو بكري كنا نلعبوها تاع الكاسات اسمو the tank متقوليش برك سميت روحك عليه خخخ
راك ضربت مثال مليح بالاقامة تاعكم قبل وبعد ماجا المدير
حنا شعب تاع دبزة :mad: وبعد عاجبني وحد الشكل زادهولنا الاخ فتحي خخخخ يليق نعبر بيه :LOL::LOL::LOL::ROFLMAO::ROFLMAO:حشمت برك
كان بقينا على حل شعرنا نروحو فيها
وكل واحد ياكل حق خوه والبلاد هاذي كيفاه حتان ولات هك غير من المعريفة والرشوة وولاد فلان وفلتان ودزني نعفس عليك
حتان راحت فيها
لكن ماش معناها البلاد هك الانسان الصالح يزيد يولي فاسد
الانسان الصالح يخلي روحو نظيف ونقي مهما وين تحط
يتفكر ربي ويتفكر كي يتحط في القبريتحاسب وحدو
السياسة راهي تخدم في خدمتها وكل مانفتح التيليفيزون راسي يدور وقلبي يوجعني
يخلوك تشوف كلش كحل قدامك ..ربي يصلح احوالنا على كل حال
الحمد لله رانا في نعم كبيرة ومنها نعمة السلام لي كون تروح ميبقالنا والو

تحياتي​
 
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